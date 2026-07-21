A gasztronómiai hazafiságról

Hangsúlyozandó, hogy ez a „nacionalizmus” nem jelent kivagyiságot, sem sovinizmust, hogy a mi konyhánk akkor már jobb, mint a másé. Az ételkészítésnek ez a honfiúi elköteleződése nem valami ellen fogalmazódik meg, hanem valami mellett. Sohasem az a lényeges, hogy a külföldi ízt ne válasszuk, hanem hogy miért válasszuk a hazait mindenből, amiből csak lehetséges. Ennek az utóbbi tíz-tizenöt évben valóságos szubkultúrája alakult ki, ami mintha mostanára kezdene alábbhagyni.

Fontos tehát, hogy lehetőségeinkhez mérten a helyi, a termelői és a minőségi legmagasabb fokú összjátékát szimatoljuk, ahol csak tudjuk, mint egy kutya, akit kábítószer helyett a zöldség-, gyümölcs- és fűszertermesztőkre képeztek ki. Nem könnyű feladat, s igen megnehezítheti a pénztárcánk állapota. Ezért célszerű megkeresnünk azokat a kistermelőket, akiket az isteni kegyelem folytán még nem fedezett fel magának a gasztrosznobéria, így aztán nem adják a portékát háromszor annyiért, mint a többiek, csak mert tőlük vásárol egy felkapott étterem. A sznobság legalább annyira kerülendő, mint a januári dinnye.

Az évek alatt többé-kevésbé sikerült is megtalálnom ezeket a termelőket. Debrecenben egy lelkes fiatal párnál vásároltam, idehaza meg Pista bácsinál, aki olyan fajtákat is termel, amilyeneket már csak kevesen; s nemegyszer tanáccsal is ellát, mit hogyan, hová és mi mellé, figyeljek, nehogy átporozzák egymást, ilyesmi. Nemcsak elad, tanít is nyolcvan év tapasztalatával, sőt első­sorban tanít, beszél, megszeretteti a kertet és amit az adhat – és csak azután ad, de nem mindig el, mert van, hogy ingyen, csak úgy, „kóstold meg ezt is”, és már nyújtja is a szilvát, barackot, miegymást grátisz.