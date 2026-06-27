A gyerekek egy vagyonba kerültek, az időseket ingyen ölhették – az igazság a szarajevói „emberszafarikról”

A boszniai háború idején egyike volt azoknak, akik a külföldi civileket kísérték a frontvonal közelébe. A korábban a francia hadsereg ejtőernyőseként szolgált férfi részletesen beszámolt mindenről, azt is állítva, hogy az embervadász utakat egy belgiumi központból szervezték, londoni és milánói alegységeken keresztül.

Vele találkozott is személyesen?

Nem. Az általa elmondottakról közvetve értesültem egy olyan megbízható személy, egykori hírszerző révén, aki a háború alatt maga is végig a helyszínen volt. A könyvemben is idézett tanúk, köztük a Francia és ez a bizonyos közvetítő azóta a milánói főügyészségen is vallomást tettek.

Hogyan került a képbe egy amerikai ex-tengerészgyalogos?

A bosnyákoknál egykor önkéntesként szolgáló John Jordan 2007-ben a boszniai mészárosnak nevezett Ratko Mladić elleni büntetőperben tett tanúvallomásában ugyancsak elég részletesen beszámolt róla, hogyan lövöldöztek a boszniai szerb mesterlövészek a szarajevói katlan karéjáról az alant fekvő, ostromlott település civil lakóira. Nem véletlenül nevezték Sniper Alley-nak, azaz az orvlövészek sugárútjának azt a városi fő útvonalat, amelyen az emberek közlekedni kényszerültek, ha nem akartak éhen-szomjan halni.

A fiatal és terhes nők, illetve a gyerekek különösen „kedvelt” célpontok voltak már csak a pszichológiai hadviselés okán is.

Ez önmagában borzasztó, hát még amit Jordan hozzátett: olyan külföldieket is látott időnként a magaslati lőállásokban, akik már csak a náluk lévő fegyverek típusa sem lehettek katonák. Beszélt például egy turistáról, akinek inkább „fekete-erdei vaddisznóvadászatra tűnt alkalmasnak a fegyvere”, mintsem városi harcra.

Akkor kicsodák voltak ezek az emberek?

A potenciális ügyfelek mind különböző szakmákból érkező, jómódú emberek voltak, akiket a fegyverek iránti rajongás kötött össze, szabadidejükben lőtereket látogattak, vadászatokon vettek részt. Utóbbi részben megmagyarázhatja az erőteljes olasz szálat, ahol nagy hagyománya van a vadászatnak, a kilencvenes évek első felében pedig még pláne az volt. A lehetőség híre szájról szájra terjedt, és voltak általam toborzók nevezett emberek is, akik megjelentek ezeken a hobbilövöldözős-vadászati helyszíneken, és készségesen elmagyarázták,

milyen feltételek mellett és mennyi pénzért lehet Boszniában civilekre („szarvasokra”) lőni.

A toborzók, akárcsak a Francia, jellemzően a különböző fegyveres testületek különleges egységeiből jöttek: akadtak köztük ejtőernyősök, az Idegenlégió tagjai stb. Ha az ügyfél elfogadta az ajánlatot, az „íjászok” közé került, így elutazhatott egy hétvégére Boszniába „szórakozni”. A menetrend nagyjából ugyanaz volt; a résztvevők az olasz–szlovén határ menti panziókban gyülekeztek, majd mindenféle járművekkel elérték a háborús övezetet, aztán egy kísérő hármasával felvitte őket a Szarajevót körülzáró dombtető az orvlövészek sugárútjára a lehető legjobb kilátást biztosító lőállásaihoz.

Szarajevó látképe a Trebević-hegyről 1987-ben. (Fotó: Wikipédia)

Mi alapján differenciálódtak a tarifák?

A nem és a kor döntött. A legtöbbet a gyerekek és a fiatal lányok érték,

ezekért a „trófeákért” akkori áron akár 18 millió forintnyi összegeket is fizettek.

A nőkért öt-hat, a férfiakért 10 millióval kevesebbet. Néhány hete egy, a témával szintén jó ideje foglalkozó horvát újságíró cikke révén sikerült ezeket az összegeket megerősíteni, az anyagot a The New York Times is átvette, és az ott megjelenő írás szerzője ugyancsak valósnak találta a számokat.

Ugyanezen horvát újságíró információi alapján az a hír is szárnyra kapott, hogy Aleksandar Vučić szerb elnök is ott volt annak idején a szerb milíciák elfoglalta, „legjobb kilátást nyújtó” zsidó temetőben, és velük együtt „akár civilekre is lőhetett”. Ennek az állításnak van alapja?

Csak az általam tudott tényeket tudom sorolni. Vučić valóban feltűnt a Slavko Aleksić vezette csetnikekek társaságában a zsidó temetőnél Szarajevó ostromakor. A Francia a vallomásában elmondta, hogy amikor egy íjásszal a lőálláshoz ért, a csetnikek előbukkantak a bokrokból. És az is bizonyítható a dokumentumok alapján, hogy a csetnikek pénzt fogadtak el az embervadászatért; az archívumukban szerepel egy olasz állampolgár, Roberto R. neve, aki húszezer német márkát fizetett azért, hogy valakit levadászhasson.

Ahogy ön is mondta, a történtek óta eltelt több mint harminc év. Mit gondol, más háborúkban, akár az orosz–ukránban is történhettek, történhetnek hasonló, a civil lakosságot pluszban sújtó szörnyűségek?

Az orosz–ukrán háborút nem kutattam, de mivel ez úgymond hagyományosabb hadviselés, azaz két reguláris hadsereg áll egymással szemben, nehezen lehet elképzelni, hogy a frontvonalon – mozgó célpontként – mondjuk gyerekek rohangáljanak. De ettől még egyetlen háború sem mentes az olyan, az átlagembereket érintő kísérő borzalmaktól, mint akár az ember- és szervkereskedelem, a szexuális kizsákmányolás, a falvak kiirtása stb. Ma a világon 53 háborús konfliktus van,

jó részük, mint például a dél-szudáni pedig nulla médiafigyelmet kap.

Mindennek ellenére maradt még hite az emberiségben?

Igen, feltétlenül. Továbbra is szilárdan hiszek a békés együttélésben, az emberség és a befogadás értékeiben. Nem hagyhatjuk, hogy bármely háború felelősei vagy akár egy, a hétvégi orvlövészekhez hasonló négy-ötszáz fős elmebeteg csoport megsemmisítse az évezredes civilizációs vívmányainkat.

Nyitókép: Szarajevó, 1992 (Forrás: Wikipédia)