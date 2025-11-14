Embervadászatokat tartottak a háborús Szarajevóban az olaszok szerint

Az olasz ügyészség nyomozást indított azon állítások kivizsgálására, miszerint olaszok hétvégi „mesterlövész szafarikon” utaztak Szarajevóba, hogy a város lakosaira lőjenek a boszniai-szerb hadsereg 1992 és 1995 közötti ostroma során, amelyben több mint 11 ezer ember halt meg.

Az állítólagos „szafarik” akkor zajlottak, amikor a boszniai szerb erők ostromolták a várost,

ami a modern európai történelem leghosszabb ostroma lett – írja az Al Jazeera.

A milánói nyomozás, amelyet Alessandro Gobbis ügyész vezetett, azután indult, hogy Ezio Gavazzeni újságíró és regényíró Nicola Brigida ügyvédekkel és Guido Salvini volt bíróval együttműködve jogi panaszt nyújtott be „kegyetlenséggel és aljas indítékokkal súlyosbított gyilkosságok” miatt az állítólagos olasz csoportok ellen, akik Szarajevóba utaztak.

Az olasz média szerint a nyomozók abban reménykednek, hogy felkutatják azokat az embereket, akik részt vettek az állítólagos „szafarikban”, azon öt férfi mellett, akiket Gacazzeni perében már azonosítottak.