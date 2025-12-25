Washington bólintott, és ha összejön az üzlet, annak minden magyar örülhet majd

Az Egyesült Államok ugyanis hozzájárult ahhoz, hogy a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) 2026. március 24-ig tárgyaljon a kőolaj-finomítója orosz tulajdonban lévő vagyonrészének értékesítéséről.
ELőzmény: Aleksandar Vucic szerb elnök kedden kijelentette, hogy a Gazprom tárgyal a Mollal a NIS többségi részvényeinek esetleges eladásáról.
Az RTS (szerb állami televízió) jelentése szerint a NIS azonban nem kapott működési engedélyt, amely révén nyersolajat vásárolhatna és feldolgozhatna. És miután az amerikai pénzügyminisztérium októberben szankcióval sújtotta a NIS-t az orosz energiaszektor ellen elrendelt büntetőintézkedések keretében, leállt a JANAF vezetéken Horvátországon át történő nyersolajszállítás, a pancsovai üzemben – az ország egyetlen kőolajfinomítójában – pedig leállt a termelés.
Az orosz Gazpromnak 11,3 százalékos részesedése van a NIS-ben, leányvállalatának, a Gazprom Neftnek pedig 44,9 százalékos. A szerb kormány részvényeinek aránya 29,9 százalék, a fennmaradó részen kisrészvényesek és alkalmazottak osztoznak.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt