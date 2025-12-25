Ft
gazprom kőolaj mol Szerbia egyesült államok washington

Washington bólintott, és ha összejön az üzlet, annak minden magyar örülhet majd

2025. december 25. 11:37

Óriási lehetőség kapujában áll hazánk.

2025. december 25. 11:37
null

Nem cáfolta a Mol a Világgazdaság megkeresésére, hogy Szerb Kőolajipari Vállalat (NIS) eladásáról tárgyaltak az orosz Gazprommal. Az olajipari társaság a lap megkeresésére közölte, megvizsgálnak minden lehetőséget, ami lehetővé teszi, hogy közösen erősítsék tovább a térség ellátásbiztonságát.

A Molnál hangsúlyozták azt is,

Szerbia fontos ország, szerb partnereinkkel pedig kiváló az együttműködésünk.

Rábólintott Washington is: ha ez összejön, annak minden magyar örülhet

Az Egyesült Államok ugyanis hozzájárult ahhoz, hogy a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) 2026. március 24-ig tárgyaljon a kőolaj-finomítója orosz tulajdonban lévő vagyonrészének értékesítéséről.

ELőzmény: Aleksandar Vucic szerb elnök kedden kijelentette, hogy a Gazprom tárgyal a Mollal a NIS többségi részvényeinek esetleges eladásáról.

Az RTS (szerb állami televízió) jelentése szerint a NIS azonban nem kapott működési engedélyt, amely révén nyersolajat vásárolhatna és feldolgozhatna. És miután az amerikai pénzügyminisztérium októberben szankcióval sújtotta a NIS-t az orosz energiaszektor ellen elrendelt büntetőintézkedések keretében, leállt a JANAF vezetéken Horvátországon át történő nyersolajszállítás, a pancsovai üzemben – az ország egyetlen kőolajfinomítójában – pedig leállt a termelés.

Az orosz Gazpromnak 11,3 százalékos részesedése van a NIS-ben, leányvállalatának, a Gazprom Neftnek pedig 44,9 százalékos. A szerb kormány részvényeinek aránya 29,9 százalék, a fennmaradó részen kisrészvényesek és alkalmazottak osztoznak.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

 

