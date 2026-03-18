Megvan a terv: Kapitány Istvánon keresztül játszhatja át a Mol-t a Tisza Párt a Shell-nek

A Világgazdaság szerint a Tisza Párt energiapolitikai elképzelései és személyi döntései együttesen azt a kérdést vetik fel, hogy a Mol jövője szempontjából milyen szerephez juthatnak nemzetközi vállalati érdekek. A lap kiemeli: különösen figyelemre méltó, hogy a párt gazdasági miniszterjelöltje, Kapitány István 37 évet töltött a Shellnél, amely a Mol egyik legfontosabb versenytársa.

A cikk alapját Tarr Zoltán alelnök nyilatkozata adja, aki arról beszélt, hogy kormányra kerülésük esetén átalakítanák a Mol stratégiáját és működését, valamint az üzleti szférából, igazgatótanácsokból érkező szakembereket emelnének kormányzati pozíciókba. A portál ezt azzal összefüggésben értelmezi, hogy a párt új struktúrában gondolkodik a gazdaságirányításról, amelyben nagyobb szerepet kaphatnak a multinacionális tapasztalattal rendelkező szereplők.