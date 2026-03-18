shell tisza párt mol Kapitány István

Megvan a terv: Kapitány Istvánon keresztül játszhatja át a Mol-t a Tisza Párt a Shell-nek

2026. március 18. 10:48

A Shell az orosz energiahordozók visszaszorulásával jelentős nyereséget ért el az elmúlt években.

A Világgazdaság szerint a Tisza Párt energiapolitikai elképzelései és személyi döntései együttesen azt a kérdést vetik fel, hogy a Mol jövője szempontjából milyen szerephez juthatnak nemzetközi vállalati érdekek. A lap kiemeli: különösen figyelemre méltó, hogy a párt gazdasági miniszterjelöltje, Kapitány István 37 évet töltött a Shellnél, amely a Mol egyik legfontosabb versenytársa.

A cikk alapját Tarr Zoltán alelnök nyilatkozata adja, aki arról beszélt, hogy kormányra kerülésük esetén átalakítanák a Mol stratégiáját és működését, valamint az üzleti szférából, igazgatótanácsokból érkező szakembereket emelnének kormányzati pozíciókba. A portál ezt azzal összefüggésben értelmezi, hogy a párt új struktúrában gondolkodik a gazdaságirányításról, amelyben nagyobb szerepet kaphatnak a multinacionális tapasztalattal rendelkező szereplők.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét
A lap hangsúlyozza: a nemzetközi energiapiaci folyamatok az elmúlt években kedveztek a globális cégeknek, köztük a Shell-nek, amely az orosz energiahordozók visszaszorulásával jelentős nyereséget ért el. Ebben a kontextusban Kapitány István esetleges kormányzati szerepvállalása kapcsán felmerül, hogy milyen érdekek jelenhetnek meg a magyar energiapolitika alakításában.

A cikk szerint Kapitány korábbi nyilatkozatai is arra utalnak, hogy támogatja az orosz olajról való leválást, amit például a cseh modellre való hivatkozással indokolt. A Világgazdaság ugyanakkor megjegyzi: a régiós üzemanyagárak összevetése alapján Csehországban és Lengyelországban jelenleg drágább az üzemanyag, mint Magyarországon, így ez az érv vitatható.

Orbán Viktor a cikkben idézett reakciójában hangsúlyozta: 

a Mol stratégiai jelentőségű nemzeti vállalat,

ezért nem engedhető meg, hogy ismét külföldi befolyás alá kerüljön. Mint fogalmazott, a kormány korábban is határozottan fellépett az ilyen irányú törekvésekkel szemben, és ezt a jövőben is fenntartja.

Nyitókép: Facebook

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyen retteg: azonnal beszélni akar Zelenszkijjel, a tét nem is lehetne nagyobb
Összesen 39 komment

jebuzita
2026. március 18. 11:59
Semmiféle tervről nem tudok (még). De osszátok meg errefelé, ha mégis volna. Ha van, akkor Kapitány bácsinak szalutáltak...
Nasi12
2026. március 18. 11:58
@polárüveg 2026. március 18. 10:56 " az 1973-as "olajválság" projekt ürügyén a világ lakóinak a zsebét és az országkasszákat kifosztották" Ne beszélj mult időben. A Petrodollárral akkor lecsapolták az EU hatalmas dollárfeleslegét mert akkor az EU versenyképesebb volt amerikánál. Pozitív kereskedelmi szaldóval. Azóta is a petrodollár a pénz szivattyú. Ezért rémisztő a BRICS UNIT megjelenése. Hogyan lesz akkor törlesztve az iszonyú amerikai államadósság? Mit gondolsz mire kellett Venezuela, meg Irán? Nehogy a petrodollár meginogjon.
Aranykor
•••
2026. március 18. 11:50 Szerkesztve
Shell Pisti megjelenése a magyar politikában teljesen világossá tette a képet, hogy a globsik hogyan fosztják ki saját zsebre a fogyasztókat. Ukrán talpnyalókkal rátámadnak az oroszokra Donbaszban. Addig hergelik őket, amíg az orosz anyaország maga nyílt hadművelet indít. Erre szinte az egész EU-t felhergelik Ursula Bildelberg banya vezérletévek, hogy a lakóik csakis nyugati drágább olajat és gázt vegyenek. Egyszóval a háború révén szorítanak ki egy versenytársat, a fogyasztóknak, sok-sok kisembernek így komoly megélhetési gondokat is okozva. Az árkülönbséget még bezsebelik extraprofitként saját maguknak. Undorító és veszélyes mohóság. De megússzák, egyelőre úgy gondolják ezt a fehér galléros gengszterkedést. Azonban van az igazsászolgáltatásnak egy olyan isteni szintje, ahol nem működik a simliskedés... Ez őket is el fogja érni, a bűneikért ott majd felelniük kell. A karma törvénye és a túlvilági dharmarádzsa nagyúr, és nem lehet ateista önámítással sem meglógni előle.
Nasi12
2026. március 18. 11:45
Vigyázó szemetek Hodorkovszkijra vessétek. Ami sok az sok! Mondta anno a cár. Nem elég a meggazdagodásod a semmiből még poitikai ellenfelemmé is válsz? De a haverok kimentették a cár börtönéből. :)
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!