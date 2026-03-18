Megvan a terv: Kapitány Istvánon keresztül játszhatja át a Mol-t a Tisza Párt a Shell-nek

A számok makacs dolgok: ezek a tiszás politikusok keresik degeszre magukat a háborún és az olajblokádon (VIDEÓ)
Globalista képviselők.
A Shell az orosz energiahordozók visszaszorulásával jelentős nyereséget ért el az elmúlt években.
A Világgazdaság szerint a Tisza Párt energiapolitikai elképzelései és személyi döntései együttesen azt a kérdést vetik fel, hogy a Mol jövője szempontjából milyen szerephez juthatnak nemzetközi vállalati érdekek. A lap kiemeli: különösen figyelemre méltó, hogy a párt gazdasági miniszterjelöltje, Kapitány István 37 évet töltött a Shellnél, amely a Mol egyik legfontosabb versenytársa.
A cikk alapját Tarr Zoltán alelnök nyilatkozata adja, aki arról beszélt, hogy kormányra kerülésük esetén átalakítanák a Mol stratégiáját és működését, valamint az üzleti szférából, igazgatótanácsokból érkező szakembereket emelnének kormányzati pozíciókba. A portál ezt azzal összefüggésben értelmezi, hogy a párt új struktúrában gondolkodik a gazdaságirányításról, amelyben nagyobb szerepet kaphatnak a multinacionális tapasztalattal rendelkező szereplők.
A lap hangsúlyozza: a nemzetközi energiapiaci folyamatok az elmúlt években kedveztek a globális cégeknek, köztük a Shell-nek, amely az orosz energiahordozók visszaszorulásával jelentős nyereséget ért el. Ebben a kontextusban Kapitány István esetleges kormányzati szerepvállalása kapcsán felmerül, hogy milyen érdekek jelenhetnek meg a magyar energiapolitika alakításában.
A cikk szerint Kapitány korábbi nyilatkozatai is arra utalnak, hogy támogatja az orosz olajról való leválást, amit például a cseh modellre való hivatkozással indokolt. A Világgazdaság ugyanakkor megjegyzi: a régiós üzemanyagárak összevetése alapján Csehországban és Lengyelországban jelenleg drágább az üzemanyag, mint Magyarországon, így ez az érv vitatható.
Orbán Viktor a cikkben idézett reakciójában hangsúlyozta:
a Mol stratégiai jelentőségű nemzeti vállalat,
ezért nem engedhető meg, hogy ismét külföldi befolyás alá kerüljön. Mint fogalmazott, a kormány korábban is határozottan fellépett az ilyen irányú törekvésekkel szemben, és ezt a jövőben is fenntartja.
