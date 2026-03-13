A számok makacs dolgok: ezek a tiszás politikusok keresik degeszre magukat a háborún és az olajblokádon (VIDEÓ)

Háborúk és energiaválságok hizlalják a tiszás politikusok shelles vagyonát
Háborúpárti retorika, Shell-részvényekből duzzadó vagyon: a Tisza két politikusa az energiaszankciók nyertesei között.
Globalista képviselők.
„A számok makacs dolgok. Amióta Zelenszkij elzárta a barátság vezetéket, Kapitány István másfél milliárdot keresett, de Bujdosó Andreához is beesett 35 millió forint a Shell-részvényeknek köszönhetően” – mondta Menczer Tamás Facebook-videójában.
A Fidesz kommunikációs igazgatója hangsúlyozta: Kapitány és Bujdosó minden nap keres a háborún és az ukrán olajblokádon.
„Ha jön a Tisza, akkor neked jön az 1000 forintos benzin és a háromszor rezsi, ők meg degeszre keresik magukat. A tiszások nem téged képviselnek, ne hagyd hogy átverjenek” – szögezte le a politikus.
Nyitókép: Kapitány István Facebook-oldala