celsius egyesült királyság rekord magyarország

Műholdképen mutatjuk: perzselő hőség tombol Európában, Magyarország húzta a legrövidebbet

2026. május 28. 08:23

Döbbenetes műholdkép készült a hőségben fuldokló Európáról, Magyarország a legvörösebb.

Európa hőhullám közepén jár: számos országban májusi rekordokat dönt a levegő hőmérséklete, az időjárás inkább a nyár derekát, mintsem a tavasz végét idézi.

Az Egyesült Királyságban ezen a héten 35 Celsius-fokot mértek, ami 2 fokkal meghaladja az ország korábbi májusi rekordját. Írországban szintén több mint egy fokkal dőlt meg a májusi csúcs. A magyar meteorológiai szolgálat, a HungaroMet hétfőn közölte, hogy Budapesten új hőmérsékleti rekord született: 32,2 Celsius-fokot mértek. Dél- és Közép-Európában Olaszországban, Spanyolországban, Németországban és Svájcban is szokatlanul magas hőmérsékleteket regisztráltak.

Az Európai Űrügynökség közreadott egy műholdfelvételt, amin jól látható a hőhullám. „A kép a nappali felszínhőmérsékletet mutatja. Nyáron a nappali felszínhőmérséklet jóval magasabb lehet a levegő hőmérsékleténél, mivel az olyan felszínek, mint a kőzet vagy a talaj, hosszabb ideig megtartják a hőt.” 

A felvételt a Copernicus Sentinel–3 műhold készítette május 26-án, kedden. A Sentinel–3 radiométere szárazföldek és tengerek felett is gyűjt adatokat. A kontinensek felett képes mérni a felszínhőmérsékletet, emellett használható erdőtüzek megfigyelésére, a földhasználat és a növényzet állapotának feltérképezésére, valamint folyók és tavak vízszintjének mérésére is.

Nyitókép: ESA

helyrerakosgat
2026. május 28. 09:06
"Magyarország a legvörösebb" Ezek szerint a Pó völgyét és az Ibériai-félszigetet valakik titokban elcsatolták Európától. Érdekes napra ébredtünk. A mandineres sajtómunkásról kiderült, hogy nemcsak félanalfabéta, hanem színvak is.
Kormánypárti2
2026. május 28. 08:40
Elkéstetek, már vége.
Obsitos Technikus
2026. május 28. 08:40
Angliában ilyenkor 15 fok szokott lenni, tegnapelőtt 35 fok volt. Pünkösdkor itthon volt már 30 fok nem egyszer, most is annyi volt. Ki milyen rövidet húzott, analfabéta firkászok?
