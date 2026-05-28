Műholdképen mutatjuk: perzselő hőség tombol Európában, Magyarország húzta a legrövidebbet

Döbbenetes műholdkép készült a hőségben fuldokló Európáról, Magyarország a legvörösebb.
Európa hőhullám közepén jár: számos országban májusi rekordokat dönt a levegő hőmérséklete, az időjárás inkább a nyár derekát, mintsem a tavasz végét idézi.
Az Egyesült Királyságban ezen a héten 35 Celsius-fokot mértek, ami 2 fokkal meghaladja az ország korábbi májusi rekordját. Írországban szintén több mint egy fokkal dőlt meg a májusi csúcs. A magyar meteorológiai szolgálat, a HungaroMet hétfőn közölte, hogy Budapesten új hőmérsékleti rekord született: 32,2 Celsius-fokot mértek. Dél- és Közép-Európában Olaszországban, Spanyolországban, Németországban és Svájcban is szokatlanul magas hőmérsékleteket regisztráltak.
Az Európai Űrügynökség közreadott egy műholdfelvételt, amin jól látható a hőhullám. „A kép a nappali felszínhőmérsékletet mutatja. Nyáron a nappali felszínhőmérséklet jóval magasabb lehet a levegő hőmérsékleténél, mivel az olyan felszínek, mint a kőzet vagy a talaj, hosszabb ideig megtartják a hőt.”
A felvételt a Copernicus Sentinel–3 műhold készítette május 26-án, kedden. A Sentinel–3 radiométere szárazföldek és tengerek felett is gyűjt adatokat. A kontinensek felett képes mérni a felszínhőmérsékletet, emellett használható erdőtüzek megfigyelésére, a földhasználat és a növényzet állapotának feltérképezésére, valamint folyók és tavak vízszintjének mérésére is.
