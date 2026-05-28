Megérkezett az NMHH válasza Tarr Zoltán bejelentésére: Jogszerűen nem rendelhető ki költségvetési biztos

A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közölte, hogy költségvetési biztost neveznek ki az MTVA-hoz és az NMHH-hoz.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) önálló szabályozó szerv, amely kizárólag a törvénynek van alárendelve, és az Országgyűlésnek tartozik beszámolási kötelezettséggel – közölte a Magyar Nemzet kérdésére az NMHH, miután kedden Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook-videóban jelentette be, hogy költségvetési biztost neveznek ki az MTVA-hoz és az NMHH-hoz.
A hatóság ennek kapcsán tisztázta,
a médiában megjelent hírekkel ellentétben tegnap nem az NMHH beszámolójáról, hanem a költségvetési zárszámadásáról szóló törvény javaslatáról szavazott a parlament szakbizottsága, és döntött úgy, hogy nem támogatja annak benyújtását.
A költségvetési biztos kirendelésének tervéről a sajtóból értesültünk, az ügyben a kormányzat részéről az NMHH-hoz eddig nem érkezett megkeresés.
Jelenleg – az államháztartásról szóló törvény ismeretében – nem látjuk, hogy miként rendelhető ki jogszerűen költségvetési biztos vagy esetleg költségvetési felügyelő a megjelölt szervekhez – jegyezték meg, majd hozzáfűzték:
az NMHH és az MTVA működése egyébként transzparens,
és a jövőre nézve is együttműködési készségünket fejezték ki minden olyan eljárás, vizsgálat tekintetében, amely megfelel a jogszabályoknak.
Arról már korábban beszámolt a Mandiner, hogy egy kormányhatározat alapján vizsgálná a közmédia működését a Tisza, azonban a hatályos médiatörvény szerint ebben nincs a kabinetnek hatásköre, ugyanis az MTVA pénzügyi és szervezeti kontrollja alapvetően a Médiatanácshoz és részben az Országgyűléshez tartozik.
