budapest airport nextgen security Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér fejlesztés

Nagy változás jött a Liszt Ferenc repülőtéren: minden utast érint az új rendszer

2026. május 28. 08:54

Teljesen átalakították a biztonsági ellenőrzést.

Jelentős fejlesztés kezdődött a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren: a Budapest Airport üzemeltetését végző VINCI Airports teljesen átalakította a biztonsági ellenőrző pontokat. Az új, automatizált rendszer célja az utasforgalom felgyorsítása, a torlódások csökkentése és a repülőtér működésének hatékonyabbá tétele. A modernizáció a vállalat úgynevezett „NextGen Security" programjának része, 

amelyet elsőként Budapesten vezettek be az áttervezett biztonsági zónákban

– számolt be róla az Index

Az új ellenőrzőpontokon külön előkészületi területeket alakítottak ki, ahol az utasok még a szkennelés előtt kényelmesen kipakolhatják kabátjaikat, öveiket vagy folyadékaikat. Emellett a tálcák mozgatását és az átvilágítás folyamatát is felgyorsították, ami jelentősen növeli az ellenőrzőpontok áteresztőképességét. A tesztek szerint bizonyos esetekben akár egy perc alá is csökkenhet a teljes biztonsági ellenőrzés ideje.

A fejlesztés nemcsak az utasok számára jelent könnyebbséget, hanem a repülőtéri dolgozók munkáját is egyszerűbbé teheti. Az automatizált rendszereknek és az új munkafolyamatoknak köszönhetően csökken a kézi poggyászmozgatás szükségessége, ami javíthatja a biztonsági személyzet munkakörülményeit is. A modern berendezések használatához a dolgozók speciális képzéseket kaptak.

A projekt nemzetközi együttműködésben valósult meg: a budapesti fejlesztés során a VINCI Airports más repülőtereinek – köztük az edinburgh-i és a londoni Gatwick légikikötő szakembereinek – tapasztalatait is felhasználták. A vállalat közlése szerint a Budapesten bevezetett rendszer a jövőben mintaként szolgálhat, és fokozatosan más európai, japán és latin-amerikai repülőtereken is megjelenhet.

Nyitókép: Mateusz Wlodarczyk / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Andrew76
2026. május 28. 10:43
A büdös életbe, ez a fostos 1 hónap alatt, amiből még egy napot sem dolgozott, máris újításokat végzet a Liszt Ferencen, micsoda superma.......ja nem, bocs, ez is az Orbán -kormány volt... a francba!
