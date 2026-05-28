Nagy változás jött a Liszt Ferenc repülőtéren: minden utast érint az új rendszer

Az új ellenőrzőpontokon külön előkészületi területeket alakítottak ki, ahol az utasok még a szkennelés előtt kényelmesen kipakolhatják kabátjaikat, öveiket vagy folyadékaikat. Emellett a tálcák mozgatását és az átvilágítás folyamatát is felgyorsították, ami jelentősen növeli az ellenőrzőpontok áteresztőképességét. A tesztek szerint bizonyos esetekben akár egy perc alá is csökkenhet a teljes biztonsági ellenőrzés ideje.

A fejlesztés nemcsak az utasok számára jelent könnyebbséget, hanem a repülőtéri dolgozók munkáját is egyszerűbbé teheti. Az automatizált rendszereknek és az új munkafolyamatoknak köszönhetően csökken a kézi poggyászmozgatás szükségessége, ami javíthatja a biztonsági személyzet munkakörülményeit is. A modern berendezések használatához a dolgozók speciális képzéseket kaptak.

A projekt nemzetközi együttműködésben valósult meg: a budapesti fejlesztés során a VINCI Airports más repülőtereinek – köztük az edinburgh-i és a londoni Gatwick légikikötő szakembereinek – tapasztalatait is felhasználták. A vállalat közlése szerint a Budapesten bevezetett rendszer a jövőben mintaként szolgálhat, és fokozatosan más európai, japán és latin-amerikai repülőtereken is megjelenhet.