Bejelentették a svédek: olyan ajándékot kap Ukrajna, amire még Putyin is felkapja a fejét

Új Gripenek érkeztek a Magyar Honvédséghez
A most érkezett vadászgépek egy, még 2024-ben kötött beszerzési megállapodás részei.
Több vadászgépet adományoznak a háborúban álló országnak.
Svédország több
JAS-39 C/D Gripen vadászgépet kíván adományozni Ukrajnának
– közölte az Aftonbladet svéd újság csütörtökön, amely szerint erről bejelentést tesz a nap folyamán Ulf Kristersson miniszterelnök.
A napilap úgy tudja, hogy egyidejűleg tárgyalások kezdődnek újabb JAS-39E vadászgépek eladásáról Kijevnek, amelyeket Ukrajna EU-s kölcsönből fog fizetni.
(MTI)
Nyitókép: Jonathan NACKSTRAND / AFP