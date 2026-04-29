Új Gripenek érkeztek a Magyar Honvédséghez

Megérkezett a Magyar Légierő két új Gripen harcászati repülőgépe Kecskemétre, a Magyar Honvédség vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár bázisára. A két új JAS-39 C harcászati repülőgéppel a flotta 16 vadászgépre nőtt – jelentette be az MTI.

A most leszállított vadászrepülőgépek annak a 2024-ben kötött beszerzési egyezménynek az első elemei, amelynek keretei között Magyarország négy Gripen megvásárlásáról kötött megállapodást Svédországgal. Az üzlet részét képző maradék két repülőgép a tervek szerint a nyár folyamán érkezik majd meg – írja a Világgazdaság.