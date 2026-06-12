A legmagasabb szintű riadót kellett elrendelni egy repülőgép miatt Magyarországon
„A riasztást követően a vadászgépek rendben visszatértek a kecskeméti repülőbázisra” – tájékoztatott Magyar Péter.
A Facebook-kormányzás korába lépve Magyar Péter e téren is átvette az uralmat.
„Évente 10-15 alkalommal riasztja a NATO Egyesített Légi Hadműveleti Központja a magyar légierő Gripenjeit rádiókapcsolatot nem létesítő polgári repülőgépek miatt.
Tehát mostantól nagyjából havonta várhatjuk Magyar Péter bombasztikus bejelentéseit arról, hogy a honvédség készenléti erői a szokásos módon, az előírásoknak megfelelően teszik a dolgukat. Az Orbán-kormány idején a Honvédelmi Minisztérium adott tájékoztatást az ilyen eseményekről.
A Facebook-kormányzás korába lépve Magyar Péter e téren is átvette az uralmat, és Magyarország első számú légtérrendészévé léptette elő magát. Várjuk, mikor lesz Gripen-pilóta is.
Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója
Kiadó: FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség”
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„A riasztást követően a vadászgépek rendben visszatértek a kecskeméti repülőbázisra” – tájékoztatott Magyar Péter.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert