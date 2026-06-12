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honvédelmi minisztérium havasi bertalan gripen Magyar Péter

Magyar Péter már légtérrendész is lett; de miért nem rögtön Gripen-pilóta?

2026. június 12. 10:16

A Facebook-kormányzás korába lépve Magyar Péter e téren is átvette az uralmat.

2026. június 12. 10:16
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Havasi Bertalan
Havasi Bertalan
FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség

„Évente 10-15 alkalommal riasztja a NATO Egyesített Légi Hadműveleti Központja a magyar légierő Gripenjeit rádiókapcsolatot nem létesítő polgári repülőgépek miatt.

Tehát mostantól nagyjából havonta várhatjuk Magyar Péter bombasztikus bejelentéseit arról, hogy a honvédség készenléti erői a szokásos módon, az előírásoknak megfelelően teszik a dolgukat. Az Orbán-kormány idején a Honvédelmi Minisztérium adott tájékoztatást az ilyen eseményekről.

A Facebook-kormányzás korába lépve Magyar Péter e téren is átvette az uralmat, és Magyarország első számú légtérrendészévé léptette elő magát. Várjuk, mikor lesz Gripen-pilóta is.

Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója

Kiadó: FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség”

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Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 13 komment

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Sorrend:
nuevas-reglas
2026. június 12. 11:04
Jo lenne ha nem venne at MP azt az Orbanista szokast, hogy mindig fontoskodik vmi faszsaggal a faszbukon ami senkit nem erdekel Arra kapott felhatalmazast hogy a top100 fideszes gorenyt hosszu idore racs moge bassza a magyarok penzet meg visszaszerezze Ez a priority#1
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0
0
komloisracok
2026. június 12. 10:51
Mindenhezis értő Poloska
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1
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ördöngös pepecselés
2026. június 12. 10:45
PoloskaPöti elvtárs vigyázó tekintetét mindenki érezze a tarkóján azért, hogy a dolgozó nép élvezze a gondoskodását
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4
0
zakar zoltán béla
2026. június 12. 10:41
KOSZmonauta
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5
0
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