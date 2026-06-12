„Évente 10-15 alkalommal riasztja a NATO Egyesített Légi Hadműveleti Központja a magyar légierő Gripenjeit rádiókapcsolatot nem létesítő polgári repülőgépek miatt.

Tehát mostantól nagyjából havonta várhatjuk Magyar Péter bombasztikus bejelentéseit arról, hogy a honvédség készenléti erői a szokásos módon, az előírásoknak megfelelően teszik a dolgukat. Az Orbán-kormány idején a Honvédelmi Minisztérium adott tájékoztatást az ilyen eseményekről.