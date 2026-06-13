„Eszement ötletnek” nevezte Mohács korábbi országgyűlési képviselője a Duna-híd visszaépítését

Csütörtökön jelent meg a Magyar Közlönyben a Mohácsi új Duna-híd és kapcsolódó úthálózat megvalósításának felülvizsgálatáról szóló kormányhatározat, amelynek értelmében meg kell vizsgálni a 2-szer 1 forgalmi sávos keresztmetszetre csökkentés lehetőségét.

A határozat megállapítja, hogy a korábbi forgalmi és megvalósíthatósági tanulmányok alapján a Mohácsi új Duna-híd és kapcsolódó úthálózat 2-szer 2 sávos kialakítása nem volt közlekedéspolitikailag alátámasztott, ezért szükséges a beruházás műszaki tartalmának és az eddig meghozott döntéseknek a felülvizsgálata – írja a Világgazdaság. A kormányhatározat értelmében a közlekedési és beruházási miniszter – a pénzügyminiszter bevonásával – többek között