„Eszement ötletnek” nevezte Mohács korábbi országgyűlési képviselője a Duna-híd visszaépítését

A határidő augusztus 31, de a közlekedési és beruházási miniszter feladata lesz az is, hogy október 31-ig érvényesítse a lehetséges műszakitartalom-csökkentést a beruházásra megkötött vállalkozási szerződés módosításával.
Mindezzel kapcsolatban Hargita János a térség korábbi képviselője, jelenlegi fideszes országgyűlési képviselő hívta fel a figyelmet arra, hogy a hidat nagyrészt már legyártották 2x2 sávos méretben, és annak helyszínen való összeszerelése is jó ütemben halad.
A képviselő a határozatot „eszement ötletnek” nevezte. Ebből ugyanis az következne, hogy a 2x2 sávos elemeket vagy vissza lehet bontani plusz költségen 2x1 sávra alkalmassá vagy adott esetben újra kell gyártani őket, nyilván plusz költség fejében. Szerinte a „vidék, Dél-Dunántúl és a Dél-Alföld többet érdemel ennél.”