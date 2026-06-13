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beruházás mohács duna - híd hargita jános mohácsi új duna - híd

„Eszement ötletnek” nevezte Mohács korábbi országgyűlési képviselője a Duna-híd visszaépítését

2026. június 13. 08:32

Szerinte a korábban elfogadott koncepció új gazdaság perspektívát hozna a térségbe.

2026. június 13. 08:32
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Csütörtökön jelent meg a Magyar Közlönyben a Mohácsi új Duna-híd és kapcsolódó úthálózat megvalósításának felülvizsgálatáról szóló kormányhatározat, amelynek értelmében meg kell vizsgálni a 2-szer 1 forgalmi sávos keresztmetszetre csökkentés lehetőségét.

A határozat megállapítja, hogy a korábbi forgalmi és megvalósíthatósági tanulmányok alapján a Mohácsi új Duna-híd és kapcsolódó úthálózat 2-szer 2 sávos kialakítása nem volt közlekedéspolitikailag alátámasztott, ezért szükséges a beruházás műszaki tartalmának és az eddig meghozott döntéseknek a felülvizsgálata – írja a Világgazdaság. A kormányhatározat értelmében a közlekedési és beruházási miniszter – a pénzügyminiszter bevonásával – többek között

  • felülvizsgálja a híd és a kapcsolódó úthálózat megvalósítására hozott eddigi döntéseket,
  • a szerződésmódosítások jogszerűségét
  • és a beruházás megvalósításának eddigi folyamatát.

A határidő augusztus 31, de a közlekedési és beruházási miniszter feladata lesz az is, hogy október 31-ig érvényesítse a lehetséges műszakitartalom-csökkentést a beruházásra megkötött vállalkozási szerződés módosításával.

Mindezzel kapcsolatban Hargita János a térség korábbi képviselője, jelenlegi fideszes országgyűlési képviselő hívta fel a figyelmet arra, hogy a hidat nagyrészt már legyártották 2x2 sávos méretben, és annak helyszínen való összeszerelése is jó ütemben halad.

A képviselő a határozatot „eszement ötletnek” nevezte. Ebből ugyanis az következne, hogy a 2x2 sávos elemeket vagy vissza lehet bontani plusz költségen 2x1 sávra alkalmassá vagy adott esetben újra kell gyártani őket, nyilván plusz költség fejében. Szerinte a „vidék, Dél-Dunántúl és a Dél-Alföld többet érdemel ennél.

A román és a szerb autópályákkal történő összekapcsolódásunk, új gazdaság perspektívát hozna a térségünkbe. Ettől fosztanának meg minket az átgondolatlan lépésükkel” 

– zárta bejegyzését.

Nyitókép: Képkivágás a videóból

 

Összesen 44 komment

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Sorrend:
blackpuli
2026. június 13. 09:54
Nehogy már egy 2X2 sávos híd luxus legyen manapság egy ekkora város esetében! Nem is lehetne másban gondolkozni! Tíz év múlva meg kitalálják, hogy bővíteni kell?
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Vasalo
2026. június 13. 09:53
A kurva életben bontassátom le Szendivel meg katonáival és adjátok oda kijevi terrorsitának. Mit kell ezen vizsgálgatni, lehet, hogy az ukránok még fizetnének is érte.😂😂😂😂😂😂🥾🥾🥾🥾🥾, vagy felszámithatjátok a választások hamisitásáért. A barmok országa lettünk. Elképesztö.
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antoniosalazar
2026. június 13. 09:50
tapir32 2026. június 13. 09:49 Magyar Péter kormánya a tudatlanságához körömszakadtáig ragaszkodó amatőrök gyülekezete. A demagógia nem pótolja a szakmai hozzáértést Nagy Márton a profi.
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0
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antoniosalazar
2026. június 13. 09:49
SyncBaer 2026. június 13. 09:36 Silány banda, építeni képtelen, lelakni, elpazarolni, lebontani, csökkenteni, az megy! Melyik autópályát építette meg akármilyen határig a fidesz kormány 20 év alatt?
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