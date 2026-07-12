„Amikor a miniszterelnök a József főhercegi palota historizáló lépcsőjét „Don Batida lépcsősoraként” gúnyolja, amikor a »se lépcső, se Polt Péter« csattanójával szórakoztatja a kommentszekciót, akkor nem egy beruházást auditál, hanem egy nemzeti szimbólumot gyaláz meg a tömeg mulattatására. Íme az államilag intézményesített prolihergelés: fogni egy nemzeti ügyet, ráakasztani a giccs címkéjét, lerántani a politika mocsarába, majd a felháborodott kommentelők kórusával fölzengetni a saját igazát. Olcsó mutatvány, mert az irigység a legolcsóbb politikai tüzelőanyag, és sosem fogy ki. Láttuk a kóstolót, amikor a Kúria belső felújítását úgy tálalták, mintha az Orbán-kormány építtette volna.

Egy kormányfő mintát is ad arra, mit szabad egy közösségnek akarnia – és aki maga áll be a »minek nekünk nagyság?« kórusába, az egy egész nemzedéket tanít meg arra, hogy a szépségre büszkének lenni provincializmus, az önbecsülés pedig urizálás. A falansztermester immár nem a kuratóriumban, hanem a bársonyszékben ül.