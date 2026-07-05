A Tiszának lejt a pálya – Török Gábor megmutatta, mennyiben szolgálja a hatalmon lévők politikai érdekeit a tizenhetedik alkotmánymódosítás

A gyógyszeriparból igazolt új államtitkárt Hegedűs Zsolt
Becságh Péter korábban a Roche Magyarország egészségügyi innovációért felelős vezetőjeként dolgozott.
Az elemző megszámolta, hány változtatás szolgálja a hatalom politikai érdekeit és hányat lehet önkorlátozásként felfogni. Az eredmény egyértelmű.
„Nézzük meg, hogy a most benyújtott 17. alkotmánymódosítás milyen elemeket tartalmaz. Nem normatív szempontból (alkotmányosság, választói akarat stb.), hanem kizárólag a hatalomgyakorlás logikája alapján.
Vajon inkább a hatalmon lévők mozgásterét növeli, politikai érdekét szolgálja (ahogy az elmúlt 16 évben már megszokhattuk), vagy valamilyen új típusú hatalomgyakorlás jeleit mutatja?” – írta Török Gábor politikai elemző Facebook-posztjában.
Bejegyzésében Török egy táblázatot is megosztott, amely a saját felvetésére adott válaszát szemlélteti.
A táblázatból kiderül, hogy Török szerint a hatalom mozgásterét növeli:
Eközben az elemző úgy véli, önkorlátozásként értelmezhető, hogy
Ha tehát súlyozás nélkül számolunk,
az eredmény egyértelmű: 6:3 a hatalom politikai érdekeinek javára az önkorlátoás ellenében.
Ez még labdarúgásban is fölényes győzelemnek számít.
Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád