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sulyok tamás török gábor polt péter kúria alkotmánybíróság

A Tiszának lejt a pálya – Török Gábor megmutatta, mennyiben szolgálja a hatalmon lévők politikai érdekeit a tizenhetedik alkotmánymódosítás

2026. július 05. 17:27

Az elemző megszámolta, hány változtatás szolgálja a hatalom politikai érdekeit és hányat lehet önkorlátozásként felfogni. Az eredmény egyértelmű.

2026. július 05. 17:27
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„Nézzük meg, hogy a most benyújtott 17. alkotmánymódosítás milyen elemeket tartalmaz. Nem normatív szempontból (alkotmányosság, választói akarat stb.), hanem kizárólag a hatalomgyakorlás logikája alapján.

Vajon inkább a hatalmon lévők mozgásterét növeli, politikai érdekét szolgálja (ahogy az elmúlt 16 évben már megszokhattuk), vagy valamilyen új típusú hatalomgyakorlás jeleit mutatja?” – írta Török Gábor politikai elemző Facebook-posztjában. 

Bejegyzésében Török egy táblázatot is megosztott, amely a saját felvetésére adott válaszát szemlélteti.

A táblázatból kiderül, hogy Török szerint a hatalom mozgásterét növeli:

  • Sulyok Tamás egymondatos felmentése,
  • az Alkotmánybíróság (AB) tagjainak és Polt Péter elnök eltávolítása,
  • az OBH és a Kúria elnökének visszahívhatósága,
  • a tizenkét éves időkorlát az országgyűlési képviselőknek,
  • A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal felállítása
  • és a Költségvetési Tanács vétójogának eltörlése.

Eközben az elemző úgy véli, önkorlátozásként értelmezhető, hogy

  • az AB elnökét a bírák választhatják maguk közül és megbizatásuk tienkét év helyett kilencre szól,
  • az AB hatásköreinek visszaállítása,
  • és a tizenkét éves képviselői időkorlát, de ez persze csak tizenkét év múlva, 2038-ban.

Ha tehát súlyozás nélkül számolunk, 

az eredmény egyértelmű: 6:3 a hatalom politikai érdekeinek javára az önkorlátoás ellenében.

Ez még labdarúgásban is fölényes győzelemnek számít.

Forrás: Faceook/törökgáborelemez

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád 

 

Összesen 27 komment

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Sorrend:
madre79
2026. július 05. 19:55
Mennyit fizetnek ennyi aljasságért?
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0
0
csakis_a_tisza
2026. július 05. 19:33
A fidesz számára az lenne a legjobb megoldás, ha feloszlana. Ugyanerre a következtetésre juthat a keresztény demokraták és a mi hazánkosok is. A parlament működik ellenzék nélkül is.
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0
5
isler111
2026. július 05. 19:19
Diktatúra van Magyarországon!!!!! 1990-óta most először!!! Mocskos Tisza!!!!
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7
0
oberennsinnen49
•••
2026. július 05. 19:00 Szerkesztve
Magyar Péter minden húzása az állam önvédelmi reflexeinek kikapcsolását, a magyar szuverenitás, önazonosság likvidálását jelenti. Pl. a bírák önigazgatása: ez a tipikus fasiszta/bolsevik megoldás, innen kezdve a bírák támadhatatlanok, a legfőbb hatalmi szervvé válnak, mivel a népképviseletek nem szólhatnak bele, mit tesznek. Azt teszik, amit egykor Hitler és Sztálin mondott, ma, amit a Soros-érzékenyítések a fejükbe züllesztett. A Költségvetési Tanács vétó eltörlése: innen kezdve a Jockey-izmus, a totális pénzhaszon lobbi a meghatározó Magyarország életére, nem a magyar államé. A magyar életerőt vérezteti ki MP, amikor a biztonsági szolgálat első emberét a legfőbb ügyészségre cibáltatja, bírói végzés nélkül, egy ukránbérenc ügyvéd, Horváth Lóránt parancsára, az világosan mutatja: a magyar szuverenitás értéke - NULLA. Tehát minden egy irányba mutat: Magyarország gyarmattá tételére, és ismerve méretünket, gazdasági erőnket, gyarmatként is az utolsó helyre.
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