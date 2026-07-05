A Tiszának lejt a pálya – Török Gábor megmutatta, mennyiben szolgálja a hatalmon lévők politikai érdekeit a tizenhetedik alkotmánymódosítás

„Nézzük meg, hogy a most benyújtott 17. alkotmánymódosítás milyen elemeket tartalmaz. Nem normatív szempontból (alkotmányosság, választói akarat stb.), hanem kizárólag a hatalomgyakorlás logikája alapján.

Vajon inkább a hatalmon lévők mozgásterét növeli, politikai érdekét szolgálja (ahogy az elmúlt 16 évben már megszokhattuk), vagy valamilyen új típusú hatalomgyakorlás jeleit mutatja?” – írta Török Gábor politikai elemző Facebook-posztjában.