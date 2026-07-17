Az Európai Bizottság szerint minden rendben zajlik Magyarországon

A korrupcióellenes intézkedésekről szólva a bizottság kiemelte, hogy a 2026 júniusában elfogadott jogszabályok célja az Integritás Hatóság és a Korrupcióellenes Munkacsoport hatékony működését akadályozó tényezők felszámolása. A korrupciós bűncselekmények miatt benyújtott vádiratok száma nőtt, ugyanakkor a magas szintű korrupciós ügyekben továbbra sem alakult ki meggyőző eredményességi mutató.

A testület szerint Magyarországnak további intézkedéseket kell tenni annak biztosítására, hogy a magas szintű korrupciós ügyekben megfelelő számú vizsgálat, vádemelés és jogerős bírósági ítélet szülessen.

A testület emlékeztetett arra is, hogy Magyarország kérelmére megerősítették az ország részvételét az Európai Ügyészségben (EPPO). Az új szabályozás megerősíti az Integritás Hatóságot és javítja a vagyonnyilatkozati rendszert, ugyanakkor továbbra sem született átfogó lobbiszabályozás, és a politikai pártok finanszírozásának átláthatóságával kapcsolatos hiányosságok is fennmaradtak. A testület ajánlása szerint Magyarországnak átfogó jogszabályi reformok elfogadásával erősítenie kell az integritási keretrendszert a lobbitevékenység és a „forgóajtó-jelenség” szabályozása terén.