Ft
Ft
31°C
20°C
Ft
Ft
31°C
20°C
07. 14.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 14.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
egyesült államokban magyarország demokratikus verseny

A legnagyobb veszély azonban nem is ez, hanem hogy megkezdődött a jogállami keretek lebontása

2026. július 14. 10:41

Éppen azok próbálják korlátozni a demokratikus versenyt, akik a jogállam nevében kerültek kormányra: megakadályoznák, hogy a magyarok újra Viktor Orbánt választhassák miniszterelnöknek.

2026. július 14. 10:41
null
Orbán Balázs
Orbán Balázs
Facebook

„Dave Rubin meghívására beszélgettünk a magyarországi politikai fordulatról és annak nemzetközi következményeiről. The Rubin Report az egyik legismertebb amerikai konzervatív műsorvezető műsora, a Rubin Report több milliós közönséget ér el az Egyesült Államokban és világszerte.

Sokan a „hope and change” ígéretének hittek, de alig néhány héttel a választások után már látszik az ár. A kormány sorra adja fel azokat az ügyeket, amelyekért Magyarország 16 éven át következetesen kiállt Brüsszellel szemben: meghajolt a migrációs paktum előtt, feladta a szuverenista álláspontot több kulcskérdésben, miközben egyre inkább a politikai ellenfelek ellehetetlenítésére használja alkotmányozó többségét.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

A legnagyobb veszély azonban nem is ez, hanem hogy megkezdődött a jogállami keretek lebontása. A korábbi kormányt autoriternek nevezték, mégis békésen átadta a hatalmat a választások után. Most viszont éppen azok próbálják korlátozni a demokratikus versenyt, akik a jogállam nevében kerültek kormányra: megakadályoznák, hogy a magyarok újra Viktor Orbánt választhassák miniszterelnöknek, korlátoznák a hosszú ideje szolgáló képviselők újraválaszthatóságát, és alkotmánymódosítással próbálják idő előtt eltávolítani a köztársasági elnököt.

Eközben Európa egyre súlyosabb kihívásokkal néz szembe: a migráció továbbra sem megoldott, a gazdaság stagnál, a háború eszkalációjának veszélye fennáll, Brüsszel pedig továbbra is a centralizáció útját választja.

A meggyőződésem nem változott: Európának nem kevesebb, hanem több nemzeti szuverenitásra, erősebb határvédelemre, békepárti politikára és valódi demokratikus versenyre van szüksége. Ezért dolgozunk tovább – immár ellenzékből is.”

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lemez
2026. július 14. 13:47
Érdekes ez a kötödés Orbánhoz.Minden propaganda sajtó az influenszerek mind Orbán Viktort keresik.Megszokták hogy szidni kell ,ezt a kormányt nem szabad.Miért keresik?Nincs aki kormányozzon?
Válasz erre
0
0
Oldalkosár
•••
2026. július 14. 13:34 Szerkesztve
Sulyok Tamás eltávolítása az alkotmányos rend elleni vétség. A képviselői, polgármesteri mandátum korlátozása is alkotmányellenes. A minielnököt bíróság elé kell állítani, és a telefonelkobzása miatt is felelnie kell majd. A valamikori új kormánytöbbségnek vissza kell állítania S.T mandátumát, ami leváltása napjától hátra lesz belőle.
Válasz erre
1
1
Bogdán
2026. július 14. 13:11
Na most Ursula megnyugodott, hogy ez a bosszú álló véglény sikeresen tönkre teszi Magyarországot! De a magyar emberek nem fogják hagyni, hogy így maradjon! A csőcselék is látja az önuralmat, és lépni fognak. A véglény veri a mellét, hogy 3 hét alatt elintézte a nekünk járó eurókat, csak abból a nép nem fog részesedni az biztos! Szégyen, hogy a Parlamentben az elmúlt éveken lovagolnak rosszindulatú igaztalan hazugságokkal. Gyalázat!
Válasz erre
2
0
csulak
2026. július 14. 13:10
a poloskakormany diktaturat epit !
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!