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Éppen azok próbálják korlátozni a demokratikus versenyt, akik a jogállam nevében kerültek kormányra: megakadályoznák, hogy a magyarok újra Viktor Orbánt választhassák miniszterelnöknek.
„Dave Rubin meghívására beszélgettünk a magyarországi politikai fordulatról és annak nemzetközi következményeiről. The Rubin Report az egyik legismertebb amerikai konzervatív műsorvezető műsora, a Rubin Report több milliós közönséget ér el az Egyesült Államokban és világszerte.
Sokan a „hope and change” ígéretének hittek, de alig néhány héttel a választások után már látszik az ár. A kormány sorra adja fel azokat az ügyeket, amelyekért Magyarország 16 éven át következetesen kiállt Brüsszellel szemben: meghajolt a migrációs paktum előtt, feladta a szuverenista álláspontot több kulcskérdésben, miközben egyre inkább a politikai ellenfelek ellehetetlenítésére használja alkotmányozó többségét.
A legnagyobb veszély azonban nem is ez, hanem hogy megkezdődött a jogállami keretek lebontása. A korábbi kormányt autoriternek nevezték, mégis békésen átadta a hatalmat a választások után. Most viszont éppen azok próbálják korlátozni a demokratikus versenyt, akik a jogállam nevében kerültek kormányra: megakadályoznák, hogy a magyarok újra Viktor Orbánt választhassák miniszterelnöknek, korlátoznák a hosszú ideje szolgáló képviselők újraválaszthatóságát, és alkotmánymódosítással próbálják idő előtt eltávolítani a köztársasági elnököt.
Eközben Európa egyre súlyosabb kihívásokkal néz szembe: a migráció továbbra sem megoldott, a gazdaság stagnál, a háború eszkalációjának veszélye fennáll, Brüsszel pedig továbbra is a centralizáció útját választja.
A meggyőződésem nem változott: Európának nem kevesebb, hanem több nemzeti szuverenitásra, erősebb határvédelemre, békepárti politikára és valódi demokratikus versenyre van szüksége. Ezért dolgozunk tovább – immár ellenzékből is.”