„Dave Rubin meghívására beszélgettünk a magyarországi politikai fordulatról és annak nemzetközi következményeiről. The Rubin Report az egyik legismertebb amerikai konzervatív műsorvezető műsora, a Rubin Report több milliós közönséget ér el az Egyesült Államokban és világszerte.

Sokan a „hope and change” ígéretének hittek, de alig néhány héttel a választások után már látszik az ár. A kormány sorra adja fel azokat az ügyeket, amelyekért Magyarország 16 éven át következetesen kiállt Brüsszellel szemben: meghajolt a migrációs paktum előtt, feladta a szuverenista álláspontot több kulcskérdésben, miközben egyre inkább a politikai ellenfelek ellehetetlenítésére használja alkotmányozó többségét.