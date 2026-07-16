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Bóka János Magyar Péter alkotmány

Alkotmányos puccs zajlik Bóka János szerint

2026. július 16. 20:06

A fideszes képviselő az Európai Bizottsághoz fordult.

2026. július 16. 20:06
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Bóka János korábbi EU-ügyi miniszter, fideszes képviselő levelet küldött az Európai Unió jogállamiságért felelős biztosának, a 17. Alaptörvény-módosítás „legbotrányosabb részeiről”. Hozzátette, érdeklődéssel várja a holnap nyilvánosságra kerülő uniós jogállamisági jelentéseket. „Egyenlő mércével mér-e a Bizottság minden kormányt? Van-e mondanivalója arról, ami az új parlamenti többség alatt történik hazánkban?” – tette fel kérdéseit Bóka János.

Bóka szerint a 17. Alkotmány-módosítás 

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„gyakorlatilag alkotmányos puccsot hajt végre a kormányzat minden ága ellen, amely által az új törvényhozó többség az államot foglyul ejti”.

A politikus feltétlenül szükségesnek tartja, hogy tájékoztassa az Európai Bizottságot a „legaggasztóbb intézkedésekről, amelyek különösen sértik a jogállam és törvényesség elveit”. Az első pontba sorolja azt, hogy az a személy, aki legalább 12 évig az Országgyűlés tagja volt, vagy háromszor választották meg, nem jogosult jelöltként indulni parlamenti választáson, illetve a miniszterelnök hivatali idejére vonatkozó kikötést. Ez Bóka szerint a magyarországi politikai ellenzék jogi kizárását jelenti.

Második pontban a köztársasági elnök eltávolításáról ír, ami Bóka János szerint nyilvánvalóan szembe megy az Emberi Jogok Európai Bíróságának, az Európai Unió Bíróságának és a Velencei Bizottság korábbi határozataival. Harmadikként azt sorolta fel: az, hogy az Alkotmánybíróság minden tagjának megszűnik a megbízatása, aki betöltötte hetvenedik életévét, az Alkotmánybíróság jelenlegi elnökének elmozdítását eredményezi.

Bóka János abban bízik, hogy az Európai Bizottság megfelelő figyelmet fordít az ügyre,

és a módosítások teljes körű vizsgálatát biztosítja.

 

 Nyitókép: Mandiner / Földházi Árpád

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Összesen 13 komment

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Sorrend:
Janika50
2026. július 16. 21:48
Tisztelt Képviselő Úr, igen alkotmányos puccs van. Lassan végére érnek. Azomban az Ez-nak küldött levelét feleslegesnek tartom. Ön köztük volt, valószinü sejti, lehet, az unió utasittása, amit bölcsvezérünk vezetése alatt a népbiztosok tanácsa végez.
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Vasalo
2026. július 16. 21:47
Én is igy látom, meg azt is, hogy Sulyok képtelen élni jogaival. Az élet nem mindig kellemes, de ha valaki ilyen pozicioba kerül, akkor döntsön gyorsan és számolja fel a puccsolo csöcseléket. Erre nem kaptak jogot a választáson, a kormányzásra meg képtelenek.solyoknak meg megvannak a jogai a statáriumra. Ebböl az következik, hogy el kell öket zavarni a hatalombol.
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ok-ok-123
2026. július 16. 20:54
„Irgum-burgum 2026. július 16. 20:12 • Szerkesztve A Tisza ezzel szemben világosan és érthetően elmondta a kampányban, hogy azért szeretne 2/3-ot szerezni, hogy felszámolhassa a NER korrupt és autokratikus struktúráit és új alkotmányt fogadjon el, amiről társadalmi egyeztetés és népszavazás is lesz.“ A Wikipedia ezt írja: „A Nemzeti Együttműködés Rendszere (NER) a politikatudományi és civil elemzések szerint egy olyan autokratikus, hibrid rezsim, amely a központosított hatalmat a törvények és az állami intézményrendszer saját érdekekhez való igazításával tartja fenn. Korrupt struktúrái a gazdasági erőforrások átcsoportosítását, míg autokratikus struktúrái a politikai ellenőrzést és a hatalom bebetonozását szolgálják.“ Ki készítette azokat a politikatudományi és civil elemzéseket? Kinek a megbízásából? Ki finanszírozta azokat az elemzéseket? Lehetséges-e, hogy azok az elemzések is érdekekhez és érdekcsoportokhoz köthetőek, úgy, mint az influenszerek és tényellenőrzők?
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3
0
Vata Aripeit
2026. július 16. 20:39
Bóka inelligens, ezért idegesíti bütyköt meg a szektát. Szdsz-s volt? Meddig? Bütyök fideszes volt? Meddig? Nem tudom jó ellenpont lesz-e? Mindenesetre fényévekkel értelmesebb mint bármelyik kólásdoboz
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