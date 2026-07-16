Alkotmányos puccs zajlik Bóka János szerint

A politikus feltétlenül szükségesnek tartja, hogy tájékoztassa az Európai Bizottságot a „legaggasztóbb intézkedésekről, amelyek különösen sértik a jogállam és törvényesség elveit”. Az első pontba sorolja azt, hogy az a személy, aki legalább 12 évig az Országgyűlés tagja volt, vagy háromszor választották meg, nem jogosult jelöltként indulni parlamenti választáson, illetve a miniszterelnök hivatali idejére vonatkozó kikötést. Ez Bóka szerint a magyarországi politikai ellenzék jogi kizárását jelenti.

Második pontban a köztársasági elnök eltávolításáról ír, ami Bóka János szerint nyilvánvalóan szembe megy az Emberi Jogok Európai Bíróságának, az Európai Unió Bíróságának és a Velencei Bizottság korábbi határozataival. Harmadikként azt sorolta fel: az, hogy az Alkotmánybíróság minden tagjának megszűnik a megbízatása, aki betöltötte hetvenedik életévét, az Alkotmánybíróság jelenlegi elnökének elmozdítását eredményezi.