Alkotmányos puccs zajlik Bóka János szerint

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A fideszes képviselő az Európai Bizottsághoz fordult.
Bóka János korábbi EU-ügyi miniszter, fideszes képviselő levelet küldött az Európai Unió jogállamiságért felelős biztosának, a 17. Alaptörvény-módosítás „legbotrányosabb részeiről”. Hozzátette, érdeklődéssel várja a holnap nyilvánosságra kerülő uniós jogállamisági jelentéseket. „Egyenlő mércével mér-e a Bizottság minden kormányt? Van-e mondanivalója arról, ami az új parlamenti többség alatt történik hazánkban?” – tette fel kérdéseit Bóka János.
Bóka szerint a 17. Alkotmány-módosítás
„gyakorlatilag alkotmányos puccsot hajt végre a kormányzat minden ága ellen, amely által az új törvényhozó többség az államot foglyul ejti”.
A politikus feltétlenül szükségesnek tartja, hogy tájékoztassa az Európai Bizottságot a „legaggasztóbb intézkedésekről, amelyek különösen sértik a jogállam és törvényesség elveit”. Az első pontba sorolja azt, hogy az a személy, aki legalább 12 évig az Országgyűlés tagja volt, vagy háromszor választották meg, nem jogosult jelöltként indulni parlamenti választáson, illetve a miniszterelnök hivatali idejére vonatkozó kikötést. Ez Bóka szerint a magyarországi politikai ellenzék jogi kizárását jelenti.
Második pontban a köztársasági elnök eltávolításáról ír, ami Bóka János szerint nyilvánvalóan szembe megy az Emberi Jogok Európai Bíróságának, az Európai Unió Bíróságának és a Velencei Bizottság korábbi határozataival. Harmadikként azt sorolta fel: az, hogy az Alkotmánybíróság minden tagjának megszűnik a megbízatása, aki betöltötte hetvenedik életévét, az Alkotmánybíróság jelenlegi elnökének elmozdítását eredményezi.
Bóka János abban bízik, hogy az Európai Bizottság megfelelő figyelmet fordít az ügyre,
és a módosítások teljes körű vizsgálatát biztosítja.
Nyitókép: Mandiner / Földházi Árpád