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beruházás mszp székház Újbuda

Bevégeztetett: lakópark épülhet az egykori MSZP-székház helyén

2026. július 12. 10:50

Az újbudai képviselő-testület jóváhagyta azt a településrendezési szerződést, amely lehetővé teszi egy mintegy 140 lakásos, három épülettömbből álló lakópark megépítését a XI. kerületi Villányi úton, az egykori MSZP-székház helyén, a Feneketlen-tó közelében.

2026. július 12. 10:50
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A Telex.hu arról ír, hogy a beruházást a Forestay valósíthatja meg az önkormányzattal és a környék lakóival egyeztetett feltételek szerint. A testület emellett elfogadta a Biggeorge Property három kelenföldi lakóparkját érintő megállapodást is, amelynek részeként a cég 500 millió forinttal támogatja a Duna-parti sétány kialakítását, valamint lakásonként 800 ezer forintos hozzájárulást fizet az önkormányzatnak.

A Karinthy utcai beruházásról szóló előterjesztést ugyanakkor levették a napirendről további egyeztetések érdekében.

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A döntést lakossági tiltakozás kísérte: a demonstrálók az „Újbuda megtelt” és a „Stop betonlobbi” feliratú táblákkal tiltakoztak a további beépítések ellen, és a képviselő-testületi ülésen is felszólaltak.

A javaslatokat a DK-s polgármester mögött álló baloldali többség támogatta, míg a Fidesz képviselői, a független Junghausz Rajmund, valamint a kutyapárti képviselők egy része ellenezte.

A vita során a Fidesz azt bírálta, hogy a kerület vezetése korábban az „Újbuda megtelt” szlogennel kampányolt, most mégis új lakóparkokat engedélyez. Az önkormányzat szerint ugyanakkor a jelenlegi megállapodások már a korábbinál szigorúbb beépítési feltételek mellett születtek.

Nyitókép forrása: Építsünk megint szépet Facebook-oldal

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Összesen 5 komment

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Sorrend:
a-bukott-baloldal-nagy-bibikkel
2026. július 12. 11:21
Azok a régi jó dolgok mind elmúlnak. Viszlát, Foxi Maxi egyetem!😄
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0
0
sergent
•••
2026. július 12. 11:17 Szerkesztve
Helyes. A fidesz székház helyén meg kuplerájt nyitunk. Csak a bútorokat kell hozzá kicserélni. És ha nem kelendő az árú, megb@sszuk a portékát.
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1
1
hernadvolgyi-2
2026. július 12. 11:10
Ha lakóparknak hívjuk a munkásellátó kaptárt, mitől lesz boldogabb a lakója?
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1
0
hernadvolgyi-2
2026. július 12. 11:07
Mi a különbség a budapesti lakópark és az avasi panel között?
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3
0
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