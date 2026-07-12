Bevégeztetett: lakópark épülhet az egykori MSZP-székház helyén

Gazdát cserél a pártvagyon? Hamarosan elkelhet a szocialisták Villányi úti központja
Úgy tudjuk, hamarosan bejelentést is tehet az MSZP, a kvázi-székház eladása évek óta napirenden van.
Az újbudai képviselő-testület jóváhagyta azt a településrendezési szerződést, amely lehetővé teszi egy mintegy 140 lakásos, három épülettömbből álló lakópark megépítését a XI. kerületi Villányi úton, az egykori MSZP-székház helyén, a Feneketlen-tó közelében.
A Telex.hu arról ír, hogy a beruházást a Forestay valósíthatja meg az önkormányzattal és a környék lakóival egyeztetett feltételek szerint. A testület emellett elfogadta a Biggeorge Property három kelenföldi lakóparkját érintő megállapodást is, amelynek részeként a cég 500 millió forinttal támogatja a Duna-parti sétány kialakítását, valamint lakásonként 800 ezer forintos hozzájárulást fizet az önkormányzatnak.
A Karinthy utcai beruházásról szóló előterjesztést ugyanakkor levették a napirendről további egyeztetések érdekében.
A döntést lakossági tiltakozás kísérte: a demonstrálók az „Újbuda megtelt” és a „Stop betonlobbi” feliratú táblákkal tiltakoztak a további beépítések ellen, és a képviselő-testületi ülésen is felszólaltak.
A javaslatokat a DK-s polgármester mögött álló baloldali többség támogatta, míg a Fidesz képviselői, a független Junghausz Rajmund, valamint a kutyapárti képviselők egy része ellenezte.
A vita során a Fidesz azt bírálta, hogy a kerület vezetése korábban az „Újbuda megtelt” szlogennel kampányolt, most mégis új lakóparkokat engedélyez. Az önkormányzat szerint ugyanakkor a jelenlegi megállapodások már a korábbinál szigorúbb beépítési feltételek mellett születtek.
Nyitókép forrása: Építsünk megint szépet Facebook-oldal
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Úgy tudjuk, hamarosan bejelentést is tehet az MSZP, a kvázi-székház eladása évek óta napirenden van.