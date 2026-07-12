Bevégeztetett: lakópark épülhet az egykori MSZP-székház helyén

A javaslatokat a DK-s polgármester mögött álló baloldali többség támogatta, míg a Fidesz képviselői, a független Junghausz Rajmund, valamint a kutyapárti képviselők egy része ellenezte.

A vita során a Fidesz azt bírálta, hogy a kerület vezetése korábban az „Újbuda megtelt” szlogennel kampányolt, most mégis új lakóparkokat engedélyez. Az önkormányzat szerint ugyanakkor a jelenlegi megállapodások már a korábbinál szigorúbb beépítési feltételek mellett születtek.

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