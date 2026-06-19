„Nem vagyunk akkumulátorgyár” – elkezdődött a próbagyártás a békéscsabai óriásgyárban

Szijjártó Péter a Vulcan Shield-ről: Békéscsaba újra felkerül Európa technológiai térképére
A beruházás 2500 új munkahelyet teremt, és olyan high-tech termékek készülnek majd itt, amelyek az űr-, autó- és repülőgépiparban is kulcsszerepet játszanak.
A Tisza Párt helyi képviselője meglepődött azon, hogy a Vulcan Shield Globallal még nem született meg az állami támogatási szerződés.
Megkezdődött a próbagyártás a hőálló kerámiaszálas textíliákat és alumínium-oxidszálakat készítő szingapúri Vulcan Shield Global (VSG) bérelt gyárában Békéscsabán – mondta a békéscsabai közgyűlés csütörtöki ülésén a cég magyarországi ügyvezetője.
Komjáti Lóránt kifejtette, jelenleg 12 teljes munkaidős munkavállalójuk van, mindegyikük magyar állampolgár. Megjegyezte:
csak egy pozícióra nem találtak még megfelelő embert, mert ahhoz elengedhetetlen a kínai nyelvtudás.
A VSG tavaly szeptember közepén jelentette be, hogy 2500 új munkahelyet teremtő ipari fejlesztést indít Békéscsabán. A három külön beruházásból álló fejlesztés értéke elérheti a 700 millió eurót, a cég kerámia- és alumíniumszálas, kivételes ellenállóképességű anyagokat állít majd elő az autó- és űripar, a repülőgépgyártás, az elektronika és más ágazatok számára.
Az első üzemben kerámiaszálas textíliák készülnek majd, amelyek akár 1600 °C-os hőmérsékletnek is ellenállnak. Ezzel párhuzamosan épül fel egy másik üzem, folyamatos alumínium-oxid szál előállítására, a harmadik beruházással pedig új generációs autóipari anyag gyártását tervezik, így éri el a gyár a teljes tervezett, évi 10 ezer tonnás kapacitását várhatóan 2033-ra.
Az ügyvezető reményei szerint az első gyár tervezése néhány hónapon belül lezárul, azt egy magyar tervező cég végzi. A gyár „nem a kínai gyár másolata lesz, ezt kifejezetten nekünk tervezik" - fogalmazott.
A próbagyártás a Linamar Hungary Zrt.-től bérelt gyárban kezdődött el, ahol 62 gépük üzemel – közölte.
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A beruházás 2500 új munkahelyet teremt, és olyan high-tech termékek készülnek majd itt, amelyek az űr-, autó- és repülőgépiparban is kulcsszerepet játszanak.
Komjáti Lóránt elmagyarázta, alumínium- és kerámiaoxid porokból elegyet, egy zselét gyártanak, amelyet gravitáció segítségével húznak lefelé, amely így hajszálvékony szálakra válik. Jelenleg a teljes gyártás végső 5-8 százalékát adó szálszövés zajlik Békéscsabán.
A beruházás utolsó szakaszában épülő vegyi üzemben a zselét is helyben gyártják majd, ám a vegyi üzem tervezése várhatóan csak 1,5-2 év múlva kezdődik, addig az anyagot Kínából importálják.
Komjáti Lóránt mintegy két órán keresztül válaszolt a képviselők kérdéseire. A várható környezeti terheléssel kapcsolatban elmondta: elektromos kemencét fognak használni, így káros gáz- és szagkibocsátás nem lesz. Külön szennyvízkezelő rendszert építenek majd ki, a leendő új nagy gyár teljes vízfelhasználása napi 50 köbméter lesz, ennél az ügyvezető szerint „bármelyik mezőgazdasági üzem többet használ”.
Nem vagyunk akkumulátorgyár”
– fogalmazott.
Hangsúlyozta: ha törvények írják elő, hogy szennyezésmérő szenzorokat kell telepíteni a gyár közelébe, akkor azt be fogják tartani. Aláhúzta, hogy nem terveznek harmadik országból munkavállalókat felvenni, Kínából csak ideiglenesen érkeznek ide szakemberek betanítani a helyi munkavállalókat.
Az egészségvédelemmel kapcsolatos aggályokra reagálva közölte, van egy nemzetközi szervezet, az ECFIA, amely kifejezetten a szálgyártással foglalkozók számára fogalmaz meg egészségvédelmi ajánlásokat, ennek évek óta a tagjai.
Kérdésre válaszolva elmondta, a világban készülő hajlítható képernyők és összehajtható telefonok „90 százalékban a VSG termékeiből készülnek”. Ezek gyártása Kínában zajlik és ott is tervezik tartani, első európai gyárukban,
Békéscsabán az űripar és a nehézipar számára, főként amerikai és európai piacra fognak termelni.
Szeretnének idehozni egy kutatás-fejlesztési központot is, ez ügyben a „legnagyobb magyarországi egyetemmel már tárgyalnak” – mondta Komjáti Lóránt, hozzátéve, hogy a Békéscsabai Szakképzési Centrummal és a Szegedi Tudományegyetemmel már kötöttek együttműködési megállapodást. Öt-hat éven belül főként mérnökökre lesz szükségük – jelentette ki.
Az ügyvezető elmondta továbbá, hogy
még nem kötötték meg az állammal a támogatási szerződést, így magyar állami támogatást még nem vettek igénybe a beruházáshoz. A beruházást az előző kormány 49 milliárd forinttal kívánta támogatni.
A közgyűlésen Bodóczi István (Tisza Párt), a térség országgyűlési képviselője elmondta, hogy az új kormány felülvizsgálja a kiemelt ipari beruházásokat, és a legszigorúbb környezet- és egészégvédelmi szabályok bevezetését tervezi. A politikus meglepettségének adott hangot amiatt, hogy az állami támogatási szerződés még nem született meg.
Szarvas Péter (Hajrá Békéscsaba Egyesület) polgármester az ülésen kifejtette, a város számára „nagyon komoly” iparűzési adóbevételt, és várhatóan majd 2028-tól építményadó növekedést jelent a VSG. Elmondta, az önkormányzat vállalta, hogy az ipari területhez kerékpárutat épít, ami néhány héten belül elkezdődik.
(MTI)
Nyitókép: Vulcan Shield Global