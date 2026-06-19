„Nem vagyunk akkumulátorgyár” – elkezdődött a próbagyártás a békéscsabai óriásgyárban

A VSG tavaly szeptember közepén jelentette be, hogy 2500 új munkahelyet teremtő ipari fejlesztést indít Békéscsabán. A három külön beruházásból álló fejlesztés értéke elérheti a 700 millió eurót, a cég kerámia- és alumíniumszálas, kivételes ellenállóképességű anyagokat állít majd elő az autó- és űripar, a repülőgépgyártás, az elektronika és más ágazatok számára.

Az első üzemben kerámiaszálas textíliák készülnek majd, amelyek akár 1600 °C-os hőmérsékletnek is ellenállnak. Ezzel párhuzamosan épül fel egy másik üzem, folyamatos alumínium-oxid szál előállítására, a harmadik beruházással pedig új generációs autóipari anyag gyártását tervezik, így éri el a gyár a teljes tervezett, évi 10 ezer tonnás kapacitását várhatóan 2033-ra.

Az ügyvezető reményei szerint az első gyár tervezése néhány hónapon belül lezárul, azt egy magyar tervező cég végzi. A gyár „nem a kínai gyár másolata lesz, ezt kifejezetten nekünk tervezik" - fogalmazott.