Szijjártó Péter a Vulcan Shield-ről: Békéscsaba újra felkerül Európa technológiai térképére

High-tech ipari forradalom Békéscsabán: Megérkezett a 2500 új munkahelyet teremtő Vulcan Shield Global
Szingapúri high-tech vállalat épít csúcstechnológiás gyárat Békéscsabán 2033-ig, amely 2500 embernek ad majd munkát.
A beruházás 2500 új munkahelyet teremt, és olyan high-tech termékek készülnek majd itt, amelyek az űr-, autó- és repülőgépiparban is kulcsszerepet játszanak.
Nagyon magas technológiai színvonalú és magas technológiai értékkel rendelkező gyártási tevékenység indul majd el a városban, amely a jövedelmezőségével megállítja az emberek elvándorlását Békésből, és a vármegyét a környező térségek fejlődési sebességére húzza fel”
– fogalmazott a külügyminiszter.
A tárcavezető elmondta azt is, hogy a befektetésnek köszönhetően Békéscsaba régiója Európában is meghatározó technológia szerephez jut majd, hiszen a Vulcan Shield által gyártott szigetelési termékeket az űrtechnológiában, az autógyártásban és a repülőgépgyártásban is használják.
Szijjártó Péter elmagyarázta azt is, hogy Békéscsaba annak köszönhetően vált ideálissá a külföldi nagyvállalatok számára, hogy a kormány jelentős közlekedési infrastruktúrai fejlesztéseket hajtott végre a régióban. Ez elsősorban az M4-es autópálya megépülésében és a vasúti fejlesztésekben mutatkozik meg. Ezen felül jelentős fejlesztések történtek a szakképzési centrumok és az ipari parkok területén.
Nyitókép: Lehoczky Péter / MTI
