Szijjártó Péter a Vulcan Shield-ről: Békéscsaba újra felkerül Európa technológiai térképére

Szijjártó Péter elmagyarázta azt is, hogy Békéscsaba annak köszönhetően vált ideálissá a külföldi nagyvállalatok számára, hogy a kormány jelentős közlekedési infrastruktúrai fejlesztéseket hajtott végre a régióban. Ez elsősorban az M4-es autópálya megépülésében és a vasúti fejlesztésekben mutatkozik meg. Ezen felül jelentős fejlesztések történtek a szakképzési centrumok és az ipari parkok területén.

Nyitókép: Lehoczky Péter / MTI

