Ft
Ft
30°C
15°C
Ft
Ft
30°C
15°C
09. 22.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 22.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Európa Vulcan Shiel Békéscsaba gyár Szijjártó Péter

Szijjártó Péter a Vulcan Shield-ről: Békéscsaba újra felkerül Európa technológiai térképére

2025. szeptember 22. 19:53

A beruházás 2500 új munkahelyet teremt, és olyan high-tech termékek készülnek majd itt, amelyek az űr-, autó- és repülőgépiparban is kulcsszerepet játszanak.

2025. szeptember 22. 19:53
null

Ahogy arról már lapunk is beszámolt, a Vulcan Shield nevű szingapúri vállalat egy 2500 munkavállalót alkalmazó high-tech gyárat épít 2033-ig bezárólag Békéscsabán. A beruházásról Szijjártó Péter külügyminiszter is nyilatkozott a BEOL.hu-nak.

Ezt is ajánljuk a témában

Nagyon magas technológiai színvonalú és magas technológiai értékkel rendelkező gyártási tevékenység indul majd el a városban, amely a jövedelmezőségével megállítja az emberek elvándorlását Békésből, és a vármegyét a környező térségek fejlődési sebességére húzza fel”

– fogalmazott a külügyminiszter.

A tárcavezető elmondta azt is, hogy a befektetésnek köszönhetően Békéscsaba régiója Európában is meghatározó technológia szerephez jut majd, hiszen a Vulcan Shield által gyártott szigetelési termékeket az űrtechnológiában, az autógyártásban és a repülőgépgyártásban is használják. 

Szijjártó Péter elmagyarázta azt is, hogy Békéscsaba annak köszönhetően vált ideálissá a külföldi nagyvállalatok számára, hogy a kormány jelentős közlekedési infrastruktúrai fejlesztéseket hajtott végre a régióban. Ez elsősorban az M4-es autópálya megépülésében és a vasúti fejlesztésekben mutatkozik meg. Ezen felül jelentős fejlesztések történtek a szakképzési centrumok és az ipari parkok területén.

Nyitókép: Lehoczky Péter / MTI

***

 

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ninini
2025. szeptember 22. 21:12
Remek és nagyon-nagyon ideje volt, ha nem késő máris. Nem lehet büntetlenül figyelmen kívül hagyni munkahely fejlesztéssel 15 évig egy megyét. Egész generációt vesztett el a térség lehetőséghiány miatt.
Válasz erre
0
0
Takagi
•••
2025. szeptember 22. 20:41 Szerkesztve
Köszi Péter a k..s sok melódat. Király vagy.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!