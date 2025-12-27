Új szelek fújnak Brüsszelben: ilyen uniós csúcsot még sohasem láttak az EU-ban

Mráz Ágoston Sámuel a műsorban ennek kapcsán kiemelte, hogy ez volt az első EU-csúcs, ahol Orbán Viktor nem egyedüli patriótaként, hanem Andrej Babis cseh miniszterelnök, a Patrióta Párt alapítójával közösen vehetett rész. A Nézőpont Intézet vezetője továbbá rámutatott: „nagyon jól működött a tandem, sőt kiegészült hármassá” – a szakértő itt Robert Fico szlovák miniszterelnökre utalt, aki szintén ellenezte a kölcsön felvételét.