Ft
Ft
4°C
-3°C
Ft
Ft
4°C
-3°C
12. 27.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 27.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
G. Fodor Gábor Mesterterv Robert Fico Andrej Babis Mráz Ágoston Sámuel

Új szelek fújnak Brüsszelben: ilyen uniós csúcsot még sohasem láttak az EU-ban

2025. december 27. 16:28

A legutóbbi uniós csúcson sok minden megváltozott. Magyarország már nincs egyedül Brüsszelben.

2025. december 27. 16:28
null
Mandiner
Mandiner

A december 18-i uniós csúcs számos szempontból sikeresnek mondható hazánk szemszögéből nézve. Többek között

  • sikerült megakadályozni az orosz befagyasztott vagyon elkobozását, mely tovább rontotta volna az Unió és Oroszország viszonyát,
  • hazánk sikeresen kimaradt a közös uniós hitelfelvételből, mellyel Brüsszel az ukrán háborút akarta volna tovább pénzelni.
  • Valamint az uniós erőpaletta is átrendeződött, amelyből Magyarország is jócskán profitálhat.

A patrióták ugyanis újra erősek és ennek hatása már a legutóbbi csúcson is érezhető volt. Erről is beszélgettünk a Mestertervben.

Mráz Ágoston Sámuel a műsorban ennek kapcsán kiemelte, hogy ez volt az első EU-csúcs, ahol Orbán Viktor nem egyedüli patriótaként, hanem Andrej Babis cseh miniszterelnök, a Patrióta Párt alapítójával közösen vehetett rész. A Nézőpont Intézet vezetője továbbá rámutatott: „nagyon jól működött a tandem, sőt kiegészült hármassá” – a szakértő itt Robert Fico szlovák miniszterelnökre utalt, aki szintén ellenezte a kölcsön felvételét.

G. Fodor Gábor a kérdést április 12-e szempontjából is elemezte. A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója úgy fogalmazott:

Az egymondatos értékelés úgy hangzik: kimaradtunk, ami siker. Kimaradni, viszont nem magától van. Furcsa dolog ez a hétköznapi ember szempontjából, hogy küzdeni kell azért, hogy kimaradj. (...) És nem könnyű kimaradni.

G. Fodor szerint a csúcson elért eredmények a választás szempontjából komoly sikernek számítanak, hogy a hitel nem fogja terhelni a magyarokat.

A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni.

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK/AFP

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elcapo-2
2025. december 27. 17:55
szantofer 2025. december 27. 16:47 3/23 Válaszolok, mint elcapo-2 more....szurkolsz ellenünk , igaz?
Válasz erre
0
1
szantofer
2025. december 27. 16:47
3/23
Válasz erre
0
3
Chekke-Faint
2025. december 27. 16:37
A büdöskomcsikat nehéz elkergetni. Ez tény. De nem lehetetlen...DDD
Válasz erre
13
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!