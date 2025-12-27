Új szelek fújnak Brüsszelben: ilyen uniós csúcsot még sohasem láttak az EU-ban

Három ország szembeszállt az Európai Unióval: Orbán Viktor fontos szövetségeseket szerzett
A múlt heti uniós csúcs komoly eredményeket hozott Magyarországnak. A szuverenista erők már nincsenek egyedül az Európai Unióban.
A legutóbbi uniós csúcson sok minden megváltozott. Magyarország már nincs egyedül Brüsszelben.
A december 18-i uniós csúcs számos szempontból sikeresnek mondható hazánk szemszögéből nézve. Többek között
A patrióták ugyanis újra erősek és ennek hatása már a legutóbbi csúcson is érezhető volt. Erről is beszélgettünk a Mestertervben.
Mráz Ágoston Sámuel a műsorban ennek kapcsán kiemelte, hogy ez volt az első EU-csúcs, ahol Orbán Viktor nem egyedüli patriótaként, hanem Andrej Babis cseh miniszterelnök, a Patrióta Párt alapítójával közösen vehetett rész. A Nézőpont Intézet vezetője továbbá rámutatott: „nagyon jól működött a tandem, sőt kiegészült hármassá” – a szakértő itt Robert Fico szlovák miniszterelnökre utalt, aki szintén ellenezte a kölcsön felvételét.
G. Fodor Gábor a kérdést április 12-e szempontjából is elemezte. A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója úgy fogalmazott:
Az egymondatos értékelés úgy hangzik: kimaradtunk, ami siker. Kimaradni, viszont nem magától van. Furcsa dolog ez a hétköznapi ember szempontjából, hogy küzdeni kell azért, hogy kimaradj. (...) És nem könnyű kimaradni.
G. Fodor szerint a csúcson elért eredmények a választás szempontjából komoly sikernek számítanak, hogy a hitel nem fogja terhelni a magyarokat.
Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK/AFP