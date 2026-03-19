„Ha a polgármestert és családját érte volna halálos fenyegetés, nem szórakozott volna rajta ilyen jót” – Pócs János a Mandinernek

Furcsa politikai közjáték zajlott le a hétvégén a IX. Jász Kolbásztöltő Fesztiválon, ahol az esemény megnyitóján Budai Lóránt, Jászberény jobbikos polgármestere egy gyenge színdarabot adott elő. Köszöntőbeszéde során hirtelen előhúzta telefonját és eljátszott egy beszélgetést, mintha a kislányával beszélne. „Szia kincsem, köszi, hogy visszahívtál, csak azért kerestelek volna, mert, tudod, lehet, hogy látni fogod a hírekben, a kolbásztöltő fesztiválon vagyok. Igen, idén töltünk is, igen, pálinkát is kell innom, Hogy miért? Mert megfenyegettek. De ígérem, állom a sarat, ne aggódj értem, ha figyelni fogod a híreket, akkor tudni fogsz mindent” – mondta az ellenzéki városvezető, teljesen egyértelműen utalva Orbán Viktor múlt heti videójára, amikor is a kormányfő azért hívta fel családtagjait, mert megfenyegették őket az ukránok.

Az eseményen ott volt Pócs János, a térség országgyűlési képviselője is, aki döbbenten nézte végig, hogy mit művel a jobbikos politikus a színpadon. „Gondoltam, én is üzenek, csak én ennek a gőgös, a választókat rettegésben tartó hatalomnak. Szerintem átjött…” – írta Budai Lóránt később a Facebook-oldalán. Megkérdeztük Pócs Jánost, mi volt az első gondolata, amikor a színpadon meglátta, mit csinál a polgármester. A kormánypárti politikus lapunk megkeresésére elárulta, értetlenül állt az előtt, hogy a város polgármestere egy politikától mentes rendezvényen miért kezd el politizálni.