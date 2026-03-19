tisza párt pócs jános magyarország polgármester Magyar Péter orbán viktor

„Ha a polgármestert és családját érte volna halálos fenyegetés, nem szórakozott volna rajta ilyen jót” – Pócs János a Mandinernek

2026. március 19. 18:17

Tovább dagad a botrány a Jász Kolbásztöltő Fesztivál után. Jászberény polgármestere az eseményen tartott nyitóbeszédében Orbán Viktort figurázta ki, mindezt azután, hogy a miniszterelnököt az ukránok életveszélyesen megfenyegették.

Bokor Gábor
Furcsa politikai közjáték zajlott le a hétvégén a IX. Jász Kolbásztöltő Fesztiválon, ahol az esemény megnyitóján Budai Lóránt, Jászberény jobbikos polgármestere egy gyenge színdarabot adott elő. Köszöntőbeszéde során hirtelen előhúzta telefonját és eljátszott egy beszélgetést, mintha a kislányával beszélne. „Szia kincsem, köszi, hogy visszahívtál, csak azért kerestelek volna, mert, tudod, lehet, hogy látni fogod a hírekben, a kolbásztöltő fesztiválon vagyok. Igen, idén töltünk is, igen, pálinkát is kell innom, Hogy miért? Mert megfenyegettek. De ígérem, állom a sarat, ne aggódj értem, ha figyelni fogod a híreket, akkor tudni fogsz mindent” – mondta az ellenzéki városvezető, teljesen egyértelműen utalva Orbán Viktor múlt heti videójára, amikor is a kormányfő azért hívta fel családtagjait, mert megfenyegették őket az ukránok. 

Az eseményen ott volt Pócs János, a térség országgyűlési képviselője is, aki döbbenten nézte végig, hogy mit művel a jobbikos politikus a színpadon. „Gondoltam, én is üzenek, csak én ennek a gőgös, a választókat rettegésben tartó hatalomnak. Szerintem átjött…” – írta Budai Lóránt később a Facebook-oldalán. Megkérdeztük Pócs Jánost, mi volt az első gondolata, amikor a színpadon meglátta, mit csinál a polgármester. A kormánypárti politikus lapunk megkeresésére elárulta, értetlenül állt az előtt, hogy a város polgármestere egy politikától mentes rendezvényen miért kezd el politizálni. 

„Ha valaki, akkor én értem a viccet, azonban a színpadon történt színjáték abszolút nem volt az: az ország demokratikus nagy többséggel megválasztott miniszterelnökét, gyermekeit és unokáit halálosan megfenyegették, aki ebből gúnyt űz, az leginkább önmagát minősíti” – mondta lapunknak a képviselő.

Pócs János feltételezi, ha a polgármestert és családját érte volna halálos fenyegetés, nem szórakozott volna rajta ilyen jót.

„A különbség közte és köztünk az, hogy fordított helyzetben, ha őt és a családját fenyegetnék meg, mi – párthovatartozástól függetlenül – mindent megtennénk a védelmükben, ahelyett, hogy kiröhögnénk” – tette hozzá.

Pócs János szerint Budai Lóránt azt a miniszterelnököt parodizálta ki, „akihez én hetente járok Jászberény érdekében milliárdos fejlesztések támogatásáért”. Mint elárulta, az elmúlt héten 470 millió forintos új projektet jelentett be Szijjártó Péter a városban, és hiába hívták meg a polgármestert, hogy köszöntse a helyi vállalkozókat és a munkavállalókat, még csak meg sem jelent. 

A város polgármesterétől köszönetet nem várunk, de talán azt sem, hogy annak a miniszterelnöknek és családjának a meggyilkolásával élcelődjön, akinek köszönhetően a város adóbevétele 2,4 milliárd forintról mára 4,9 milliárdra nőtt. Itt jegyzem meg, a polgármester januártól 50 százalékkal emelte az adókat a városban”

– fűzte hozzá Pócs János, aki szerint a jászberényiek azért választották meg Budai Lórántot polgármesternek, hogy fejlődjön a város és jobb legyen Jászberényben élni, erre kapott felhatalmazást. 

Ahelyett, hogy ő ennek tenne eleget, csak a színpadon történt performanszát tudja felmutatni, és folyamatosan azt harsogja, hogy a Fidesznek takarodnia kell”

– mondta a Mandinernek a térség országgyűlési képviselője, aki szerint Budai Lóránt elfelejti, hogy attól, hogy őt 2019-ben megválasztották polgármesternek, a lakosság 2022-ben a Fidesznek és neki 60 százalék bizalmat szavazott. 

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

  • Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. 
  • Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: Képernyőmentés

 

nemenvagyoken
2026. március 19. 20:11
Ez nem polgármester, hanem egy kocsmatölteléknek kinéző bunkó proli. Ez jól mutatja a jászberényi prolik szellemi színvonalát is. Bezzeg ha a kedves polgármester urat fenyegetnék meg, akkor biztosan rinyálna, de hát a libsikomcsiktól megszoktuk már a bagatellizálást, ha a fideszesekkel történik valami. A választás után az összeset deportálni kellene az ukrán frontra, ott pattogjanak.
Felvidéki MAGYAR
2026. március 19. 20:00
A pofájáról leordít, hogy egy idióta!
machet
2026. március 19. 19:53
Kedves Budai Lóránt.A jó k anyádat.
gullwing
2026. március 19. 19:50
Ez egy náci szardarab. És azok elgondolkodhatnának akik ezt a selejtes náci szart a hatalomba emelték...
