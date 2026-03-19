„Ha a polgármestert és családját érte volna halálos fenyegetés, nem szórakozott volna rajta ilyen jót” – Pócs János a Mandinernek

Tovább dagad a botrány a Jász Kolbásztöltő Fesztivál után. Jászberény polgármestere az eseményen tartott nyitóbeszédében Orbán Viktort figurázta ki, mindezt azután, hogy a miniszterelnököt az ukránok életveszélyesen megfenyegették.
Furcsa politikai közjáték zajlott le a hétvégén a IX. Jász Kolbásztöltő Fesztiválon, ahol az esemény megnyitóján Budai Lóránt, Jászberény jobbikos polgármestere egy gyenge színdarabot adott elő. Köszöntőbeszéde során hirtelen előhúzta telefonját és eljátszott egy beszélgetést, mintha a kislányával beszélne. „Szia kincsem, köszi, hogy visszahívtál, csak azért kerestelek volna, mert, tudod, lehet, hogy látni fogod a hírekben, a kolbásztöltő fesztiválon vagyok. Igen, idén töltünk is, igen, pálinkát is kell innom, Hogy miért? Mert megfenyegettek. De ígérem, állom a sarat, ne aggódj értem, ha figyelni fogod a híreket, akkor tudni fogsz mindent” – mondta az ellenzéki városvezető, teljesen egyértelműen utalva Orbán Viktor múlt heti videójára, amikor is a kormányfő azért hívta fel családtagjait, mert megfenyegették őket az ukránok.
Az eseményen ott volt Pócs János, a térség országgyűlési képviselője is, aki döbbenten nézte végig, hogy mit művel a jobbikos politikus a színpadon. „Gondoltam, én is üzenek, csak én ennek a gőgös, a választókat rettegésben tartó hatalomnak. Szerintem átjött…” – írta Budai Lóránt később a Facebook-oldalán. Megkérdeztük Pócs Jánost, mi volt az első gondolata, amikor a színpadon meglátta, mit csinál a polgármester. A kormánypárti politikus lapunk megkeresésére elárulta, értetlenül állt az előtt, hogy a város polgármestere egy politikától mentes rendezvényen miért kezd el politizálni.
„Ha valaki, akkor én értem a viccet, azonban a színpadon történt színjáték abszolút nem volt az: az ország demokratikus nagy többséggel megválasztott miniszterelnökét, gyermekeit és unokáit halálosan megfenyegették, aki ebből gúnyt űz, az leginkább önmagát minősíti” – mondta lapunknak a képviselő.
Pócs János feltételezi, ha a polgármestert és családját érte volna halálos fenyegetés, nem szórakozott volna rajta ilyen jót.
„A különbség közte és köztünk az, hogy fordított helyzetben, ha őt és a családját fenyegetnék meg, mi – párthovatartozástól függetlenül – mindent megtennénk a védelmükben, ahelyett, hogy kiröhögnénk” – tette hozzá.
Pócs János szerint Budai Lóránt azt a miniszterelnököt parodizálta ki, „akihez én hetente járok Jászberény érdekében milliárdos fejlesztések támogatásáért”. Mint elárulta, az elmúlt héten 470 millió forintos új projektet jelentett be Szijjártó Péter a városban, és hiába hívták meg a polgármestert, hogy köszöntse a helyi vállalkozókat és a munkavállalókat, még csak meg sem jelent.
A város polgármesterétől köszönetet nem várunk, de talán azt sem, hogy annak a miniszterelnöknek és családjának a meggyilkolásával élcelődjön, akinek köszönhetően a város adóbevétele 2,4 milliárd forintról mára 4,9 milliárdra nőtt. Itt jegyzem meg, a polgármester januártól 50 százalékkal emelte az adókat a városban”
– fűzte hozzá Pócs János, aki szerint a jászberényiek azért választották meg Budai Lórántot polgármesternek, hogy fejlődjön a város és jobb legyen Jászberényben élni, erre kapott felhatalmazást.
Ahelyett, hogy ő ennek tenne eleget, csak a színpadon történt performanszát tudja felmutatni, és folyamatosan azt harsogja, hogy a Fidesznek takarodnia kell”
– mondta a Mandinernek a térség országgyűlési képviselője, aki szerint Budai Lóránt elfelejti, hogy attól, hogy őt 2019-ben megválasztották polgármesternek, a lakosság 2022-ben a Fidesznek és neki 60 százalék bizalmat szavazott.
