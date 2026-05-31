Még a tiszásoknak is sok volt Magyar Péter; felmondási hullám jöhet

2026. május 31. 09:46

Magyar Péter viselkedése még saját párttársainak is meredek volt; bérfeszültség és nyári szabadságstop lehet a közigazgatásban, ami felmondási hullámot okozhat. Egy brüsszeli, exkluzív értesülés szerint Magyar Péter nem kapja meg azt, amiért odautazott. Íme a Mandiner e heti legolvasottabb cikkei!

2026. május 31. 09:46

Kínos: így viselkedett Magyar Péter a parlament ülésén Finoman szólva is meghökkentő jelenetek zajlottak le a parlament első rendes ülésén. Magyar Pétertől eddig is megszokhattunk a formabontó alakításokat, azonban a mostani produkciói még a tiszásokat is rendesen kiakasztották.

Felmondási hullám jöhet az államigazgatásban, ha Magyar ragaszkodik a tervéhez A miniszterelnök szombati interjúja után több ponton is nőhet a feszültség a közigazgatásban, Magyar Péter ugyanis egyszerre beszélt a politikusi és vezetői fizetések csökkentéséről, valamint arról, hogy

a nyári időszakban rendkívüli munkaterhelés várhat az államigazgatásra.

Többen ma sem érzik rendezettnek a kormánytisztviselői fizetéseket, különösen az ügyintézői és szakreferensi szinteken, ahol már most is jelentős a túlterheltség.

Exkluzív értesülés Brüsszelből

Az Euractiv friss Rapporteur hírlevele alaposan lehűtheti Magyar Péter és a tiszások várakozásait. A lap szerint „a színfalak mögötti feszült diplomáciai egyeztetések és az üzengetések arra utalnak, hogy [Magyar és von der Leyen] korántsem számíthat zökkenőmentes találkozóra.” A brüsszeli portál megjegyzi, korai még új korszakról és Brüsszel, valamint Budapest közeledéséről beszélni.”

Nyitókép: képernyőfotó/YouTube

