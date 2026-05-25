közigazgatás európai unió Magyar Péter

Felmondási hullám jöhet az államigazgatásban, ha Magyar ragaszkodik a tervéhez

2026. május 25. 16:42

Bérfeszültség és nyári szabadságstop lehet a közigazgatásban, ami felmondási hullámot okozhat – állítják az államigazgatásban dolgozók.

A miniszterelnök szombati RTL-interjúja után több ponton is nőhet a feszültség a közigazgatásban, Magyar Péter ugyanis egyszerre beszélt a politikusi és vezetői fizetések csökkentéséről, valamint arról, hogy a nyári időszakban rendkívüli munkaterhelés várhat az államigazgatásra – írja a Magyar Nemzet.

A lapnak nyilatkozó nyilatkozó minisztériumi dolgozók attól tartanak, hogy a felül kezdődő bércsökkentés később lefelé is továbbgyűrűzhet.

Többen ma sem érzik rendezettnek a kormánytisztviselői fizetéseket, különösen az ügyintézői és szakreferensi szinteken, ahol már most is jelentős a túlterheltség.

Egy, az államigazgatásban nagy tapasztalatot szerzett jogász szerint a fejlett közigazgatásokban nem az a cél, hogy a vezetők rosszul keressenek, hanem az, hogy a bérük átlátható legyen, arányban álljon a felelősséggel, és ne szakadjon el indokolatlanul a szervezet többi részétől. Ha azonban a fizetések összetorlódnak, és egy vezető alig keres többet egy főosztályvezetőnél, az belső konfliktusokat okozhat.

Magyar Péter arról is beszélt , hogy az Európai Unió által előírt feltételeket rövid idő alatt kell teljesíteni, ezért 

nyáron rendkívüli munkaterhelés jöhet a közigazgatásban. 

A Magyar Nemzet cikke szerint jogilag van lehetőség a szabadságok kiadásának korlátozására, a kormányzati szolgálati jogviszonyban ugyanis a munkáltató széles mozgástérrel rendelkezik, különösen kiemelt állami feladatok vagy határidős uniós vállalások esetén.

A gyakorlatban ez szabadságstopot, hétvégi munkát vagy rendkívüli készenlétet is jelenthet. 

A minisztériumi dolgozók szerint ugyanakkor sokaknak komoly problémát okozhat, ha a nyári szünet idején nem tudnak szabadságra menni, mert meg kell oldaniuk a kisebb gyermekeik felügyeletét. Egyes minisztériumok szerveznek nyári napközis tábort az állomány gyermekeinek, de ez nem általános gyakorlat. 

Egy hosszabb szabadságstop a megszólalók szerint újabb felmondási hullámot is elindíthat.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

 

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ízisz
2026. május 25. 17:35
🧡🇭🇺 "Magyar Péter arról is beszélt , hogy az Európai Unió által előírt feltételeket rövid idő alatt kell teljesíteni, ezért nyáron rendkívüli munkaterhelés jöhet a közigazgatásban." Pattog a bolha, hogy a brüsszeli parancsot minél előbb végrehajtsa, mindegy milyen áron!!! A magyar választóknak tett hazug ígéretek nyilván le vannak szarva!!! Véreset fogtok pisálni agyatlanok, a gazdátok hazugságai miatt!!! 💯👌❗
retek312
2026. május 25. 17:35
A közigazgatás dolgozói üdvözlik a Miniszterelnök Úr terveit, leszarják a hazaárulók sivalkodását.
elcapo-3
2026. május 25. 17:31
A selejt bosszúja........de megérdemlik az szektás agyhalottak!
zabszem
2026. május 25. 17:30
Hát ja... A Peti a miniszterelnöki fizut, meg a többiekét akarja csökkenteni....Kac-kac.... A képviselőknél csupán a plusz keret csökkentését írta (persze csak f@szbukon). Meg a polgármesterekét, állami cégvezetőkét.... Stb... Na, ugye jelenleg a polgik között egy tiszás sincs.. Magyarán a nem tiszásoknak csökken a fizu... De nem kell aggódni... Ahogy elkezdik betölteni a többi állásokat, majd "szükség lesz bérrendezésre... Kac-kac...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!