Hiába a rekordnépszerűség, a francia bankok nem akarnak hitelt adni Marine Le Pen pártjának

Miközben a Nemzeti Tömörülés (RN) a közvélemény-kutatások szerint továbbra is Franciaország egyik legerősebb politikai ereje, a párt egy évvel a 2027-es elnökválasztás előtt komoly finanszírozási problémába ütközött. A francia bankok ugyanis továbbra sem hajlandók hitelt nyújtani a Marine Le Pen és Jordan Bardella vezette formációnak – számolt be róla az RFI.

A párt pénzügyeiért felelős képviselője, Kevin Pfeffer elismerte, hogy egyetlen francia pénzintézet sem hajlandó hitelezni a párt számára azt a mintegy 11 millió eurót, amelyre az RN-nek szüksége lenne az elnökválasztási kampány finanszírozásához.