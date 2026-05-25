05. 25.
hétfő
Marine Le Pen Jordan Bardella közvélemény-kutatás Franciaország Nemzeti Tömörülés bank pártfinanszírozás elnökválasztás

Hiába a rekordnépszerűség, a francia bankok nem akarnak hitelt adni Marine Le Pen pártjának

2026. május 25. 17:37

Több mint 10 millió euró hiányzik a Nemzeti Tömörülés kasszájából egy sikeres kampányhoz.

2026. május 25. 17:37
Miközben a Nemzeti Tömörülés (RN) a közvélemény-kutatások szerint továbbra is Franciaország egyik legerősebb politikai ereje, a párt egy évvel a 2027-es elnökválasztás előtt komoly finanszírozási problémába ütközött. A francia bankok ugyanis továbbra sem hajlandók hitelt nyújtani a Marine Le Pen és Jordan Bardella vezette formációnak – számolt be róla az RFI.

A párt pénzügyeiért felelős képviselője, Kevin Pfeffer elismerte, hogy egyetlen francia pénzintézet sem hajlandó hitelezni a párt számára azt a mintegy 11 millió eurót, amelyre az RN-nek szüksége lenne az elnökválasztási kampány finanszírozásához.

Tovább kísért a párt „rossz híre”

A francia közrádió szerint a helyzet azért különösen figyelemre méltó, mert a Nemzeti Tömörülés jelenleg az ország legnépszerűbb politikai ereje, így

a bankoknak elvileg nem kellene attól tartaniuk, hogy a párt nem szerzi meg a kampányköltségek állami visszatérítéséhez szükséges eredményt.

Bár az elnökválasztási versenyben a jelöltek támogatottsága továbbra is magasabb, mint a pártoké, Le Penék ebben a tekintetben sem panaszkodhatnak.

A PolitPro legfrissebb, összesített francia közvélemény-kutatási átlaga szerint továbbra is a Nemzeti Tömörülés vezeti a pártok versenyét 35 százalékkal. A második helyen az Új Népfront (NFP) baloldali szövetség áll 24 százalékkal, míg Emmanuel Macron politikai táborát képviselő Együtt! (Ensemble, EN) 14 százalékot érne el. A jobbközép Köztársaságiak (LR) támogatottsága 12 százalék, a különböző baloldali listák (DVG) 4 százalékon állnak, ugyanennyit mérnek a nacionalista Visszahódítás (Reconquête!, REC) pártnak is. A különböző jobboldali formációk (DVD) 3 százalékot, a Nicolas Dupont-Aignan vezette Franciaország, Ébredj! (DLF) 1 százalékot, míg a szélsőbaloldali pártok (EXG) szintén 1 százalékot kapnának. Az egyéb pártok összesen 2 százalékon állnak.

Forrás: PolitPro

A jogszabályok lehetővé teszik, hogy a párt más európai országban működő banktól vegyen fel hitelt, és az RN várhatóan most is ezt az utat választja majd. A párt gazdasági tanácsadói szerint azonban a helyzet jól mutatja, hogy a Nemzeti Tömörülés megítélése a francia pénzügyi elit egy részében továbbra is problematikus.

Az RFI szerint a háttérben nem elsősorban pénzügyi, hanem inkább reputációs megfontolások állhatnak:

a bankok ugyanis láthatóan nem szeretnék, hogy őket tekintsék a párt hivatalos pénzügyi támogatójának, tehát politikai okokból tartják kockázatosnak az együttműködést.

Gőzerővel készülnek 2027-re

A finanszírozási nehézségek ellenére a Nemzeti Tömörülés már megkezdte a kampány előkészítését. A párt

  • kibérelt egy kampányközpontot Párizs előkelő XVI. kerületében,
  • több nagygyűlés helyszínét is lefoglalták, és
  • már szervezik Marine Le Pen és Jordan Bardella franciaországi, illetve külföldi körútjait is.

A párt számára kedvező fejlemény, hogy a korábbi választási sikereknek köszönhetően várhatóan sokkal könnyebben tudja összegyűjteni az elnökjelöltséghez szükséges 500 ajánlást is. A francia választási rendszerben ez az egyik legkeményebb szűrő az elnökválasztási procedúrában: a jelöléseket ugyanis nem civilektől, hanem a mintegy 42 ezer választott politikustól kell összegyűjtenie a jelölteknek; ezek lehetnek

  • polgármesterek,
  • parlamenti képviselők,
  • szenátorok,
  • régiós tanácsosok,
  • megyei tanácsosok és
  • egyes tengerentúli területek választott vezetői is.

Egy tisztségviselő csak egyetlen jelöltre adhatja le az ajánlását, amely a közvélemény számára nyilvános. A Nemzeti Tömörülés dolgát az is megkönnyíti, hogy a legutóbbi önkormányzati választáson minden eddiginél jobban szerepeltek.

Ugyanakkor továbbra is jelentős bizonytalanságot jelent Marine Le Pen jogi helyzete. Július 7-én várható ugyanis annak a fellebbviteli eljárásnak az ítélete, amely eldöntheti, hogy a politikus egyáltalán indulhat-e a 2027-es elnökválasztáson.

Készül a program, de sok a nyitott kérdés

A párt szakértői jelenleg dolgoznak a választási program részletein, amelyet a tervek szerint a nyár folyamán véglegesítenek. Az RFI szerint több korábban vitatott javaslat módosulhat vagy kikerülhet a programból. Ilyen lehet például a kettős állampolgárok bizonyos állami tisztségekből való kizárásának terve.

A vezetés emellett

egy bevándorlásról szóló népszavazás lehetőségét is vizsgálja, amelyet egy jövőbeli parlamenti választás első fordulójával egy időben tarthatnának meg.

A nyugdíjrendszer reformjáról ugyanakkor egyelőre óvatosan nyilatkoznak, arra hivatkozva, hogy a nemzetközi gazdasági helyzet gyorsan változik, és csak ennek pontos ismeretében lehet meghozni a legjobb döntést.

A következő hónapok két legnagyobb kérdése így az lesz, hogy valamelyik francia pénzintézet hajlandó lesz-e végül finanszírozni a párt kampányát, vagy külföldi források után kell nézzenek, illetve hogy végül Marine Le Pen vagy Jordan Bardella méretheti meg magát az Élysée-palotáért folyó versenyben.

Fotó: Ludovic MARIN / AFP

 

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
templar62
2026. május 25. 18:55
Egalite ? Liberte ? Fraternite ? Áá dehogy ! A francokat ?
mreinstand-3
2026. május 25. 18:49
Kiváló gondolat. Esetleg el kellene kezdeni elkobozni a javaikat lassan.
makapaka2
2026. május 25. 18:39
Elon Musk megtámogathatná kicsit.
Galerida
2026. május 25. 18:23
Kövesse péter példáját, aki tisza feliratú pléhbögrék eladásából teremtette elő a megválasztásához szükséges 21 milliárd forintot! +Mikroadományok! Még az ukrán zsákos kiszerelésű valutára sem volt szüksége!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!