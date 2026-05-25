Moszkva valami nagyon durva dologra készül: a külföldieket is felszólították Kijev elhagyására

Oroszország újabb légicsapásokat helyezett kilátásba Ukrajna ellen, és arra kérte a külföldi állampolgárokat, hogy a fokozódó veszély miatt hagyják el Kijevet. A Sky News beszámolója szerint a Kreml egy, a megszállt kelet-ukrajnai területen történt támadásra készül.

Az orosz külügyminisztérium közölte: megindult az ukrán hadiipari létesítmények elleni csapássorozat a fővárosban. A tárca szerint az orosz hadsereg célzott támadásokat hajt végre olyan helyszínek ellen, ahol drónokat fejlesztenek, gyártanak vagy készítenek elő bevetésre. Moszkva azt állítja, hogy ezeket az eszközöket Ukrajna NATO-szakértők támogatásával használja fel, akik szerintük az alkatrészellátásban, a hírszerzésben és a célpontok kijelölésében is részt vesznek.