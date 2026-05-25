Hivatalos: ismert sorozatszínész fogja helyettesíteni a mentális állapota miatt visszavonult Molnár Áron „noÁrt”

Mentális állapota miatt nem vállalja a Loupe új előadását Noár
A döntést hosszú mérlegelés előzte meg.
A Loupe társulat bejelentette, hogy változás történik készülő előadásuk szereposztásában: Molnár Áron egészségi és mentális okokból egy időre visszavonul a színpadtól, helyét pedig a produkcióban egy ismert sorozatszínész veszi át – számolt be a Blikk.
A társulat közlése szerint az „Emberek, helyek és dolgok” című, a Városmajori Szabadtéri Színpaddal közös előadásban a Mark karakterét ezentúl Mohai Tamás alakítja. A döntést a közösségi oldalukon jelentették be.
A Loupe csapata hangsúlyozta: nagy bizalommal fordulnak az új szereplő felé, aki korábban több produkciójukban is bizonyított, és az elmúlt években több színházi és televíziós szerepben is látható volt. A színész többek között a „Drága örökösök” című sorozatban vált ismertté, emellett különböző televíziós műsorokban is szerepelt.
A társulat szerint a váltás nem csupán kényszerű helyettesítés, hanem egy új művészi együttműködés kezdete is, amelyben Mohai Tamás egy más hangvételű szerepben bizonyíthat.
Molnár Áron korábban maga is beszélt arról, hogy a közéleti és színházi munka terhei miatt szüksége van egy időszaknyi visszavonulásra. A társulat tagjai szerint az elmúlt időszakban a túlterheltség és a feszültség is szerepet játszott abban, hogy a csapat több tagja is a tempó újragondolása mellett döntött.
Nyitókép: Molnár Áron Facebook-oldala