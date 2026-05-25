Hivatalos: ismert sorozatszínész fogja helyettesíteni a mentális állapota miatt visszavonult Molnár Áron „noÁrt”

A Loupe csapata hangsúlyozta: nagy bizalommal fordulnak az új szereplő felé, aki korábban több produkciójukban is bizonyított, és az elmúlt években több színházi és televíziós szerepben is látható volt. A színész többek között a „Drága örökösök” című sorozatban vált ismertté, emellett különböző televíziós műsorokban is szerepelt.

A társulat szerint a váltás nem csupán kényszerű helyettesítés, hanem egy új művészi együttműködés kezdete is, amelyben Mohai Tamás egy más hangvételű szerepben bizonyíthat.

Molnár Áron korábban maga is beszélt arról, hogy a közéleti és színházi munka terhei miatt szüksége van egy időszaknyi visszavonulásra. A társulat tagjai szerint az elmúlt időszakban a túlterheltség és a feszültség is szerepet játszott abban, hogy a csapat több tagja is a tempó újragondolása mellett döntött.