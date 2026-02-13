Ft
család akagera kids közel afrikáért alapítvány előadás afrika kft gyerek

Ilyet még nem láttunk: Afrikában csendült fel a KFT zenekar örökzöld slágere (VIDEÓ)

2026. február 13. 16:36

A dal a ruandai gyerekeknek egy magyar önkéntes tanította meg.

2026. február 13. 16:36
null

Ruandai gyerekek, mintegy harmincan szerepelnek abban a csütörtökön közzétett videóban, amelyben a KFT együttes Afrika című számát éneklik el magyarul egy afrikai faluban.

A YouTube-on is látható kisfilmben az Akagera Kids énekel, a klip megszervezése egy afrikai gyerekeket támogató magyarországi szervezet, a Közel Afrikáért Alapítvány egyik önkéntesének ötlete volt.

„Alapítványunk azzal foglalkozik, hogy gyerekeket segít iskolába kerülni a világ olyan helyein, ahol nincs ingyenes oktatás. Ezt magyar támogatóinknak, magánszemélyeknek köszönhetően tudjuk megtenni az afrikai Ruandában és Maliban” – mondta Morris Andrea, a Közel Afrikához Alapítvány egyik alapítója pénteken az MTI-nek.

Az Akagera Kids annak a programnak volt az eredeti elnevezése, amelyből az Akagera Good Neighbors (AGN) non-kormányzati szervezet Ruandában létrejött. Az AGN az Akagera Nemzeti Park közelében élő közösségekben dolgozik, szegénységben élő gyerekeket és családokat támogat.

„Öt évvel ezelőtt Ruandában jártam, találkoztam egy ottani vendégház tulajdonosával, beszéltem neki a mi programunkról, ami tizenkét éve Maliban indult, ő pedig megemlítette nekem, hogy támogatnak utcagyerekeket a faluban. Sok gyerek él ott nagy szegénységben, alig van mit enniük, sokaknak nincs családja, nincs pénzük iskolára sem. A támogatásukra jött ott létre az Akagera Good Neighbors, mi pedig őket támogatjuk” – idézte fel Morris Andrea.

Utcagyerekeken segítenek

Kifejtette, hogy a támogató magyar családok egy-egy akagerai utcagyereket támogatnak, az AGN-en keresztül mintegy harminc kiskorút. Maliban is jelen van a Közel Afrikához Alapítvány két helyszínen, összesen mintegy kétszáz magyar támogató segít 250 gyereket havi hatezer forinttal. Ebből a pénzből nemcsak iskolába tudnak járni a gyerekek, hanem jut ebédre, tanszerre, hajvágásra. 

Kialakult egy közösség, sportolnak, zenélnek is”.

A KFT Afrika című slágerét a kint tartózkodó magyar önkéntes, Tóth Szabolcs tanította be magyarul a srácoknak. Ezt megelőzően, karácsony előtt a Silent Night című dalt énekelte el az Akagera Kids, ez is látható a YouTube-on. „Ezek csak a szórakozást szolgálják, meg az alapítvány népszerűsítését, most például székekre gyűjtenek”.

A Közel Afrikáért Alapítvány 2019-ben indult, a gyerektámogatási program már korábban, 2014-ben. A tizenkét éve zajló tevékenység eredményeként immár tizenhatan jutottak el az egyetemig a magyar családok támogatásával.

(MTI)

Nyitókép: Képernyőfotó 

 

