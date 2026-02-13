Ilyet még nem láttunk: Afrikában csendült fel a KFT zenekar örökzöld slágere (VIDEÓ)

„Öt évvel ezelőtt Ruandában jártam, találkoztam egy ottani vendégház tulajdonosával, beszéltem neki a mi programunkról, ami tizenkét éve Maliban indult, ő pedig megemlítette nekem, hogy támogatnak utcagyerekeket a faluban. Sok gyerek él ott nagy szegénységben, alig van mit enniük, sokaknak nincs családja, nincs pénzük iskolára sem. A támogatásukra jött ott létre az Akagera Good Neighbors, mi pedig őket támogatjuk” – idézte fel Morris Andrea.

Utcagyerekeken segítenek

Kifejtette, hogy a támogató magyar családok egy-egy akagerai utcagyereket támogatnak, az AGN-en keresztül mintegy harminc kiskorút. Maliban is jelen van a Közel Afrikához Alapítvány két helyszínen, összesen mintegy kétszáz magyar támogató segít 250 gyereket havi hatezer forinttal. Ebből a pénzből nemcsak iskolába tudnak járni a gyerekek, hanem jut ebédre, tanszerre, hajvágásra.

Kialakult egy közösség, sportolnak, zenélnek is”.

A KFT Afrika című slágerét a kint tartózkodó magyar önkéntes, Tóth Szabolcs tanította be magyarul a srácoknak. Ezt megelőzően, karácsony előtt a Silent Night című dalt énekelte el az Akagera Kids, ez is látható a YouTube-on. „Ezek csak a szórakozást szolgálják, meg az alapítvány népszerűsítését, most például székekre gyűjtenek”.