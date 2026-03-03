Ft
család tisza párt szalai piroska berzétei ákos brüsszel magyarország orbán viktor

Történelmi pillanat: 4,4 millió magyarnak hozott soha nem látott pluszpénzt a február

2026. március 03. 09:53

Miközben Brüsszel és az ellenzék a támogatások azonnali megnyirbálását követeli, a napokban záródott a rendszerváltás óta látott legnagyobb kifizetési hullám. Legyen szó a történelmi 13. és 14. havi nyugdíjról, vagy az édesanyák és fiatalok drasztikusan kibővített adómentességéről, a számok nem hazudnak.

2026. március 03. 09:53
null

2026 februárja a magyar családok számára a „bőség hónapja” lett. A Kontextus Cash Talk Extra stúdiójában elhangzott elemzés szerint ebben a hónapban olyan mértékű pénzügyi transzfer valósul meg a háztartások felé, amelyre a rendszerváltás óta nem volt példa. Szalai Piroska és Berzétei Ákos részletezték azt a csomagot, amely több mint 4,4 millió embert érint közvetlenül: érkezik a 13. és a frissen bevezetett 14. havi nyugdíj, miközben az adómentességek köre is drasztikusan kibővült.

A nyugdíjasok számára történelmi pillanat a mostani: a kormány nemcsak megvédte a 13. havi nyugdíjat, hanem kifizette a 14. havi első részét is. Ez összesen 2,4 millió embert érint, akik közül 2 millióan saját jogú öregségi nyugdíjasok. Berzétei Ákos emlékeztetett: a baloldali kormányok idején még a 13. havi juttatást is elvették, most viszont két extra havi összeget kapnak az idősek. 

Ez a biztonsági háló alapvető fontosságú az infláció elleni küzdelemben és az időskori méltóság megőrzésében.

Azonban nemcsak a nyugdíjasok járnak jól. A program egyik legütősebb eleme az SZJA-mentesség kiterjesztése. Jelenleg már adómentesen dolgoznak a 25 év alattiak, a 30 év alatti anyák és a három vagy több gyermekes édesanyák. Orbán Viktor bejelentése alapján azonban most már a kétgyermekes édesanyák is belépnek ebbe a körbe 40 éves korig. Szalai Piroska számításai szerint 

nagyjából nyolcszázezer édesanyát és fiatalt élhet az adómentességgel, és ha hozzáadjuk a családi adókedvezményt igénybe vevő édesapákat is, akkor összesen 1,8 millióan érintettek a kedvezményekben.

A családok védelmét egészíti ki a 3 százalékos kedvezményes otthonteremtési hitel is, amely a jelenlegi piaci környezetben hatalmas segítséget jelent az első lakáshoz jutó fiataloknak. Szalai Piroska kiemelte: egy angol think tank becslése szerint 2025-ben Magyarország volt a második legjobb az EU-ban a keresetek reálérték-növekedését tekintve, 2026-ra pedig világszinten is az első tízbe kerülhetünk. Ez azt jelenti, hogy az infláció felett is nálunk nő az egyik legnagyobb mértékben a fizetések vásárlóereje.

A szakértők ugyanakkor óva intettek az elbizakodottságtól. Berzétei Ákos rámutatott: a Tisza Párt „multicentrikus” gazdaságpolitikája veszélyezteti ezeket az eredményeket. Az ellenzék ugyanis a kormányzati kiadások „lefaragása” címén valójában a rezsicsökkentéstől az édesanyák adómentességéig mindent megnyirbálna, hogy megfeleljen a brüsszeli elvárásoknak. 2026 februárja tehát nemcsak a kifizetésekről szól, hanem egy egyértelmű bizonyítékról: a magyar út működik, és több pénzt hagy a családoknál, mint bármilyen nyugati vagy ellenzéki alternatíva.

Nyitókép: Pixabay

 

