Történelmi pillanat: 4,4 millió magyarnak hozott soha nem látott pluszpénzt a február

2026 februárja a magyar családok számára a „bőség hónapja” lett. A Kontextus Cash Talk Extra stúdiójában elhangzott elemzés szerint ebben a hónapban olyan mértékű pénzügyi transzfer valósul meg a háztartások felé, amelyre a rendszerváltás óta nem volt példa. Szalai Piroska és Berzétei Ákos részletezték azt a csomagot, amely több mint 4,4 millió embert érint közvetlenül: érkezik a 13. és a frissen bevezetett 14. havi nyugdíj, miközben az adómentességek köre is drasztikusan kibővült.

A nyugdíjasok számára történelmi pillanat a mostani: a kormány nemcsak megvédte a 13. havi nyugdíjat, hanem kifizette a 14. havi első részét is. Ez összesen 2,4 millió embert érint, akik közül 2 millióan saját jogú öregségi nyugdíjasok. Berzétei Ákos emlékeztetett: a baloldali kormányok idején még a 13. havi juttatást is elvették, most viszont két extra havi összeget kapnak az idősek.