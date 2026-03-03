Ft
03. 03.
kedd
volodimir zelenszkij szijjártó péter magyarország európai bizottság orbán viktor

Szijjártó Péter ráborította az asztalt az uniós külügyminiszterekre – Von der Leyen botrányos választ küldött cserébe

2026. március 03. 10:17

A magyar külügyminiszter szerint a közel-keleti instabilitás miatt nőtt az orosz kőolaj vezetéken történő szállításának jelentősége, az Európai Bizottság viszont úgy véli, a horvátok megfelelő alternatívát kínálnak. Csakhogy ezt még Volodimir Zelenszkij is cáfolta.

2026. március 03. 10:17
null

Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter az EU-s nagykövetek és külügyminiszterek rendkívüli ülésén hangsúlyozta, hogy a közel-keleti instabilitás miatt nőtt az orosz kőolaj vezetéken történő szállításának jelentősége. Magyarország és Szlovákia sürgették az Európai Bizottságot, hogy lépjen fel az ukrajnai Barátság vezeték helyreállítása érdekében – írja az Euractiv.

A cikk kiemeli,

az Európai Bizottság – amely korábban hangsúlyozta, egy pillanatig sem sürgeti Ukrajnát az újraindítás érdekében – válasza szerint azonban szükség esetén a horvát útvonal pótolhatja az orosz olajat.

Csakhogy azt maga Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ismerte el, hogy Orbán Viktor azért ragaszkodik az orosz importhoz, mert jóval olcsóbb, mint a Horvátország által kínált energia. 

Ukrajna egyébként politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán áll.

Nyitókép: AFP/Nicolas Tucat

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

