Zelenszkij buktatta le a horvátokat: az első pillanattól kezdve hazudtak Magyarországnak
Orbán Viktornak végig igaza volt.
A magyar külügyminiszter szerint a közel-keleti instabilitás miatt nőtt az orosz kőolaj vezetéken történő szállításának jelentősége, az Európai Bizottság viszont úgy véli, a horvátok megfelelő alternatívát kínálnak. Csakhogy ezt még Volodimir Zelenszkij is cáfolta.
Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter az EU-s nagykövetek és külügyminiszterek rendkívüli ülésén hangsúlyozta, hogy a közel-keleti instabilitás miatt nőtt az orosz kőolaj vezetéken történő szállításának jelentősége. Magyarország és Szlovákia sürgették az Európai Bizottságot, hogy lépjen fel az ukrajnai Barátság vezeték helyreállítása érdekében – írja az Euractiv.
A cikk kiemeli,
az Európai Bizottság – amely korábban hangsúlyozta, egy pillanatig sem sürgeti Ukrajnát az újraindítás érdekében – válasza szerint azonban szükség esetén a horvát útvonal pótolhatja az orosz olajat.
Csakhogy azt maga Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ismerte el, hogy Orbán Viktor azért ragaszkodik az orosz importhoz, mert jóval olcsóbb, mint a Horvátország által kínált energia.
Ukrajna egyébként politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán áll.
Ezt is ajánljuk a témában
Orbán Viktornak végig igaza volt.
Nyitókép: AFP/Nicolas Tucat
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.