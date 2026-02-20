Az Európai Bizottság végre megszólalt Ukrajna döntéséről – Magyarországon most mindenki foghatja a fejét

2026. február 20. 10:08

Brüsszel szerint az Európai Unió semmiféle határidőt vagy követelést nem fogalmazott meg, hogy Ukrajna ne tartsa tovább zárva a Barátság kőolajvezetéket, amivel Kijev nyilvánvalóan be akar avatkozni a magyarországi választásokba.

2026. február 20. 10:08 2 p 0 5 25 Mentés

Anna-Kaisa Itkonen, az Európai Bizottság szóvivője cáfolta, hogy az EU nyomást gyakorolna Ukrajnára a Barátság kőolajvezeték gyorsabb javítása érdekében, amelyen keresztül orosz olaj jut Magyarországra és Szlovákiába – írja az ukrán Strana. A szóvivő kiemelte,

nincs határidő vagy követelés Ukrajna felé, az Európai Bizottság csupán egyeztetéseket folytat Kijevvel. Itkonen azt is állította, hogy az ukránok „rendkívüli erőfeszítéseket tesznek” az energetikai infrastruktúra helyreállítása érdekében – csakhogy ukrán (!) információk szerint Volodimir Zelenszkij a magyarországi választásokig szándékosan el akarja húzni a vezeték megnyitását, ezzel zsarolva Magyarországot.

Nyitókép: AFP/Yves Herman *** A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

