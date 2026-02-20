Most érkezett: az ukránok már tudják, mikor indulhat újra a Barátság – a látszatra sem adnak
Volodimir Zelenszki céljai egyértelműek.
Brüsszel szerint az Európai Unió semmiféle határidőt vagy követelést nem fogalmazott meg, hogy Ukrajna ne tartsa tovább zárva a Barátság kőolajvezetéket, amivel Kijev nyilvánvalóan be akar avatkozni a magyarországi választásokba.
Anna-Kaisa Itkonen, az Európai Bizottság szóvivője cáfolta, hogy az EU nyomást gyakorolna Ukrajnára a Barátság kőolajvezeték gyorsabb javítása érdekében, amelyen keresztül orosz olaj jut Magyarországra és Szlovákiába – írja az ukrán Strana.
A szóvivő kiemelte,
nincs határidő vagy követelés Ukrajna felé, az Európai Bizottság csupán egyeztetéseket folytat Kijevvel.
Itkonen azt is állította, hogy az ukránok „rendkívüli erőfeszítéseket tesznek” az energetikai infrastruktúra helyreállítása érdekében – csakhogy ukrán (!) információk szerint Volodimir Zelenszkij a magyarországi választásokig szándékosan el akarja húzni a vezeték megnyitását, ezzel zsarolva Magyarországot.
Nyitókép: AFP/Yves Herman
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.