Ft
Ft
3°C
2°C
Ft
Ft
3°C
2°C
02. 20.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 20.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
európai unió magyarország barátság kijev ukrajna európai bizottság

Az Európai Bizottság végre megszólalt Ukrajna döntéséről – Magyarországon most mindenki foghatja a fejét

2026. február 20. 10:08

Brüsszel szerint az Európai Unió semmiféle határidőt vagy követelést nem fogalmazott meg, hogy Ukrajna ne tartsa tovább zárva a Barátság kőolajvezetéket, amivel Kijev nyilvánvalóan be akar avatkozni a magyarországi választásokba.

2026. február 20. 10:08
null

Anna-Kaisa Itkonen, az Európai Bizottság szóvivője cáfolta, hogy az EU nyomást gyakorolna Ukrajnára a Barátság kőolajvezeték gyorsabb javítása érdekében, amelyen keresztül orosz olaj jut Magyarországra és Szlovákiába – írja az ukrán Strana.

A szóvivő kiemelte,

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Titkos videó bizonyíthatja: ez a legnagyobb különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között

Titkos videó bizonyíthatja: ez a legnagyobb különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között
Tovább a cikkhezchevron

nincs határidő vagy követelés Ukrajna felé, az Európai Bizottság csupán egyeztetéseket folytat Kijevvel.

Itkonen azt is állította, hogy az ukránok „rendkívüli erőfeszítéseket tesznek” az energetikai infrastruktúra helyreállítása érdekében – csakhogy ukrán (!) információk szerint Volodimir Zelenszkij a magyarországi választásokig szándékosan el akarja húzni a vezeték megnyitását, ezzel zsarolva Magyarországot.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Yves Herman 

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mnmn
2026. február 20. 10:51
Nagyon utáltam az átkos Kádár rendszert, de sajnos meg kell hogy állapítsam hogy a Varsói Szerződés és a KGST egy valódi szövetség volt ehhez az EU-nak nevezett egymásra acsarkodó, a tagjainak keresztbetevő csürhéhez képest.
Válasz erre
1
0
szilvarozsa
2026. február 20. 10:40
"Itkonen azt is állította, hogy az ukránok „rendkívüli erőfeszítéseket tesznek” az energetikai infrastruktúra helyreállítása érdekében " Úgy érti, hogy az ukránok feszítik a húrt.
Válasz erre
1
0
masikhozzaszolo
2026. február 20. 10:35
A választásokig nem lesz olaj. A választás után meg, ha a Tisza nyer, nem is kérünk. A probléma megoldva. Hogy akkor mivel megy az ország, a szállítás? Nem azért kampányol a Tisza, hogy az ország működjön, hanem azért, hogy ne működjön. Lehet az 5 gyerekes anyának a gyerekeit, férjét küldeni a frontra. Előbb legyőzzük az oroszokat.
Válasz erre
3
0
NovaTerra
2026. február 20. 10:35
Rosszul csináltuk. Nem azt kellett volna mondani, hogy megvizsgáljuk az áram és a gáz leállításának a lehetőségét, hanem azt, hogyha három napon belül nem jön olaj, akkor a negyedik napon nem megy se áram, se gáz.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!