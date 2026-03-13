„Majd eljön érted a Pipás!” – film készült az alföldi tanyavilág hírhedt férjölőjéről

Erre rakódott rá az a református gimnáziumban sokszor hallott „sikertörténet”, miszerint Pipás már a börtönben találkozott egy protestáns tanítónővel, akinek a hatására megtért, és ennek nem kis szerepe volt abban is, hogy Horthy Miklós kormányzó halál helyett életfogytiglanra enyhítette a büntetését. Végül ez a szál lett az egyszerűen Pipás címet kapott film egyik központi eleme is a két nő között lassan kibontakozó kapcsolat finom körberajzolása mellett.

A rendező pedig jó arányérzékkel egyik témában sem foglal állást.

Azaz a nézőre bízza, a saját világérzékelése, tapasztalatai szerint mit akar látni: valódi bűnbánatot vagy a túlélési ösztön újabb megnyilvánulását, magányos, a saját tragédiáik és társadalmi közegük által ketrecbe szorított lelkek szükségszerű összekapcsolódását vagy bimbózó szerelmet. Utóbbinak egyébként egyetlen explicit megnyilvánulása sincs, apró utalások sejtetik a vonzalmat. Ami nem is biztos, hogy két azonos nemű embert, inkább két, a saját furcsaságaitól is sokat szenvedő számkivetettet kötne össze meglehetős illékonysággal – erre utal az angol cím (Mayflies, azaz Tiszavirágok), illetve a tiszavirágzásban játszódó álomjelenetek.

Amelyek valódi főszereplője, ahogy voltaképpen az egész mozié is, a lelkészlány Irma.

Stork Natasa szép visszafogottsággal érzékelteti az ő lassú elsorvadását a rá szabott kalitkában; egy rendes nőnek, pláne ha a nagyra becsült helyi tiszteletes az apja, nincs más dolga, mint férjhez menni, gyerekeket szülni, és alázatosan szolgálni mindhalálig a férfiakat és rajtuk keresztül az egyházat. Nem csoda, hogy a már életében legendává vált Pipás megjelenése alaposan kibillenti őt az állandóan magára erőszakolni próbált törékeny egyensúlyból, hiszen egyfajta inverzként meglátja benne a saját, lázadó mását.