Demkó Attila: Iránban nagy a kockázat – sokkal nagyobb, mint Venezuelában

Az iráni háború első napjai ismerős képeket hoztak vissza. Légicsapások sorozatát, amelyeket szinte ellenállás nélkül tud végrehajtani az amerikai és az izraeli légierő, a válaszul kilőtt rakéták robbanásait, az égő olajkutakat. A sivatagos táj fölött emelkedő füst­felhők olyanok, mint huszonhárom éve, 2003 tavaszán Irakban vagy később Líbiában és Szíriában. Az újdonság persze, hogy az egész régió élete megállt. A drónok, a modern technológia révén Iránnak nagyobb a válaszadási képessége, mint Iraknak volt. A védekező fél földrajzi helyzete is jobb, hiszen a Hormuzi-szoros mellett gyakorlatilag az öböl egész keleti oldala is iráni partszakasz.

De kétségtelen, hogy katonai­lag az USA és Izrael már egy hét alatt jelentős győzelmeket aratott. Nincsen iráni flotta, nincsen légvédelem, és a nukleáris program is romokban.

Persze a katonai győzelem a korábbi térségbeli beavatkozások mindegyikében megvolt. Sőt, a második iraki háborúban nemcsak a légi hadjáratban győztek, hanem a szárazföldiben is, méghozzá kiütéssel. Csakhogy a kompromisszummal végződő első iraki háború részleges kivételével egyik esetben sem tudtak a katonai előnyből valódi, tartós politikai győzelmet faragni. Bő két évtizeddel ezelőtt az Egyesült Államok megpróbálta átformálni a tágabb értelemben vett Közel-Keletet. A küldetés, a demokrácia akár erővel való terjesztése nem bizonyult sikeresnek. Líbiától Afganisztánig sehol nem lett igazán jobb a világ. Diktátorok buktak-haltak, hogy végül semmi ne változzon. Az arab tavasz is sok országban iszlamista télbe fordult, de ahol nem, ott sem lett virágzó demokrácia. A sokáig viszonylag sikeres Tunéziában már csak emlék a jázminos forradalom.