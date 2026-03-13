Fordulatról írnak Robbie Keane ügyében – nem örülnek a kérdésnek a Ferencvárosnál
2026. március 13. 12:30
A nyáron minden bizonnyal új vezetőedzője lesz a Celticnek. Robbie Keane-t is az esélyesek közé sorolják Skóciában.
2026. március 13. 12:30
4 p
0
0
0
Mentés
A Football Insider csütörtöki cikke szerint továbbra is Robbie Keane, a Ferencváros jelenlegi vezetőedzője az egyik esélyes arra, hogy a nyáron átvegye játékos-pályafutása egykori klubja, a Celtic irányítását, és az egyik fogadóirodánál csökkent a szorzó arra vonatkozóan, hogy az ír szakember lesz a glasgow-i zöld-fehérek következő menedzsere. A lap a Facebook-oldalán fel is teszi a kérdést követőinek, hogy szívesen látnák-e Keane-t a „kelták” kispadján.
A sorozatban az ötödik bajnoki címére hajtó Celticet január óta ismét Martin O’Neill irányítja, ám a 75 esztendős északír tréner szerződése csak az idény végéig szól, és bárhogy is alakul a szezon hajrája, várhatóan nem marad az együttes élén. A helyi sajtó munkanélküli és jelenleg állományban lévő szakembereket is összeboronált már a glasgow-i klubbal, köztük Robbie Keane-t, akit az egyik legfőbb esélyesként emlegetnek, sőt
Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:
A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
az egyik fogadóirodánál nemrégiben 7/1-re csökkentették az oddsot a kinevezésére, ami körülbelül 8-szoros szorzónak felel meg.
Az FTC trénerét már tavaly decemberben is szóba hozták a Celtickel – akkor végül Wilfried Nancyt nevezték ki, akit aztán egy hónappal később kirúgtak, utána tért vissza O’Neill –, de ő sosem akart foglalkozni a pletykákkal, s így volt ez akkor is, amikor a Wolverhampton és a Tottenham menedzseri pozíciójáról kérdezték.
A Celtic kispadjára a bukmékereknél továbbra is a dán Jens Berthel Askou az első számú favorit, akinek a bajnoki tabella negyedik helyén álló Motherwellnél végzett munkáját állítólag csodálja a glasgow-i egyesület vezetősége (a hétvégén épp Celtic–Motherwell meccset rendeznek a skót ligában). A fogadóirodák az edzőjelöltek közé sorolják Roberto Martínezt, Ange Postecoglout, Christian Ilzert és Steve Clarke-ot is.