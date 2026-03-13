Fordulatról írnak Robbie Keane ügyében – nem örülnek a kérdésnek a Ferencvárosnál

A Football Insider csütörtöki cikke szerint továbbra is Robbie Keane, a Ferencváros jelenlegi vezetőedzője az egyik esélyes arra, hogy a nyáron átvegye játékos-pályafutása egykori klubja, a Celtic irányítását, és az egyik fogadóirodánál csökkent a szorzó arra vonatkozóan, hogy az ír szakember lesz a glasgow-i zöld-fehérek következő menedzsere. A lap a Facebook-oldalán fel is teszi a kérdést követőinek, hogy szívesen látnák-e Keane-t a „kelták” kispadján.

A sorozatban az ötödik bajnoki címére hajtó Celticet január óta ismét Martin O’Neill irányítja, ám a 75 esztendős északír tréner szerződése csak az idény végéig szól, és bárhogy is alakul a szezon hajrája, várhatóan nem marad az együttes élén. A helyi sajtó munkanélküli és jelenleg állományban lévő szakembereket is összeboronált már a glasgow-i klubbal, köztük Robbie Keane-t, akit az egyik legfőbb esélyesként emlegetnek, sőt