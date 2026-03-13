Ft
03. 13.
péntek
kormány fogyasztóvédelem üzemanyagár rendelet

Rendkívüli bejelentés érkezett: így módosította a kormány a védett üzemanyagárról szóló rendeletet

2026. március 13. 11:57

A magyar fogyasztók védelme a tét: ezért születtek meg az alábbi változtatások.

2026. március 13. 11:57
null

Pontosította a kormány a védett üzemanyagárra vonatkozó szabályozást, hogy csökkentse a fogyasztók adminisztratív terheit. Erről Steiner Attila energetikáért felelős államtitkár számolt be közösségi oldalán.

A bejegyzés szerint a módosításokra az üzemanyag-forgalmazói szövetségekkel folytatott egyeztetések után került sor. A cél az volt, hogy egyértelműbbé tegyék a szabályokat, és megkönnyítsék a védett áras tankolás alkalmazását.

Az államtitkár ismertetése szerint a rendelet több fontos kérdést is tisztáz. A változtatások alapján:

  • ha a benzinkutak meg tudják oldani a jogosultság ellenőrzését, az automata kutakon is alkalmazható a védett áras tankolás 
  • a rendszám nélküli, de magyar honosságú járművek is tankolhatnak védett áron 
  • a töltőállomás üzemeltetője ellenőrizheti a honosságot igazoló okiratokat
  • a stratégiai készletből felszabadított üzemanyagot nem lehet külföldre vinni, és a biztonsági készletből származó üzemanyag csak magyarországi töltőállomás-hálózatban értékesíthető
  • telephelyre kiszállított üzemanyag esetén is érvényesek a védett árak.

 

Steiner Attila hangsúlyozza: 

a módosítások mögött egyértelmű kormányzati cél áll: a magyar fogyasztók védelme.

Mint fogalmazott, a kabinet azt szeretné elérni, hogy a külső gazdasági és politikai hatások – például az iráni háború, az ukrán olajblokád, illetve Brüsszel energiapolitikai döntései – ne a magyar családokat és vállalkozásokat terheljék.

A változtatások így a kormány szándéka szerint egyszerre teszik egyszerűbbé a szabályozást és erősítik a magyar fogyasztók védelmét az energiapiaci bizonytalanság idején.

Nyitókép forrása: Balogh Zoltán/MTI

 

kbexxx
2026. március 13. 12:40
Kamerás megfigyelés annak megfelelő gomb bizonytalanság esetén nem indítani a kút fejet
Gubbio
2026. március 13. 12:29 Szerkesztve
Helyes döntés. Fizessenek azon országok állampolgárai világpiaci árakat, akiknek vezetői létrehozták és támogatják az ukrán háborút. Egyébként az ellenzéki "magyar" állampolgárok IS fizethetik, csak kérniük kell erre a benzinkutast, mert ők jogtalannak tartják a Kormány által bevezetett árplafont. Hajrá, Magyarország!
stormy
2026. március 13. 12:17
nagyon helyes.. btw az a két honap gyorsan elrepül majd... az ukránokakal nem lehet mit kezdeni a horvárokat kell megregulázni.
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. március 13. 12:04
A benzinkutaknak teljesen állami hatósággá kell válniuk. Az automatáknak is! Valakit a telephelyekre is ki kellene küldeni a vásárolt üzemanyaggal, hogy nem ukrán járműbe kerül-e! Ha igen, a benzinkút kiküldött alkalmazottja azonnali fogságba helyezést eszközölhetne az elkövetővel szemben.
