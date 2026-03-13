Rendkívüli bejelentés érkezett: így módosította a kormány a védett üzemanyagárról szóló rendeletet

- ha a benzinkutak meg tudják oldani a jogosultság ellenőrzését, az automata kutakon is alkalmazható a védett áras tankolás
- a rendszám nélküli, de magyar honosságú járművek is tankolhatnak védett áron
- a töltőállomás üzemeltetője ellenőrizheti a honosságot igazoló okiratokat
- a stratégiai készletből felszabadított üzemanyagot nem lehet külföldre vinni, és a biztonsági készletből származó üzemanyag csak magyarországi töltőállomás-hálózatban értékesíthető
- telephelyre kiszállított üzemanyag esetén is érvényesek a védett árak.
Steiner Attila hangsúlyozza:
a módosítások mögött egyértelmű kormányzati cél áll: a magyar fogyasztók védelme.
Mint fogalmazott, a kabinet azt szeretné elérni, hogy a külső gazdasági és politikai hatások – például az iráni háború, az ukrán olajblokád, illetve Brüsszel energiapolitikai döntései – ne a magyar családokat és vállalkozásokat terheljék.