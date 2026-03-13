Grafikon is bizonyítja az Unió legnagyobb baklövését: sorra veszik át Magyarország módszerét az EU-s országok

Magyarország ellen indított támadást Ukrajna, Zelenszkij ezt már nem tudja kimagyarázni
A jelenlegi világpiaci ársokk miatt a Török Áramlat leállása nem Oroszországnak fájna, hanem Ukrajna szövetségeseinek.
A nemzetgazdasági miniszter egy összehasonlító ábrát osztott meg, amelyben a magyarországi védett üzemanyagárakat vetette össze több európai ország áraival.
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a közösségi oldalán egy összehasonlító ábrát tett közzé, amelyben a magyarországi védett üzemanyagárakat vetette össze több európai ország áraival.
A grafikon alapján Magyarországon jelenleg az egyik legalacsonyabbak közé tartoznak az üzemanyagárak Európában.
A megosztott adatok szerint a benzin ára a harmadik, míg a dízelé a negyedik legkedvezőbb a kontinensen.
A miniszter által bemutatott összehasonlításból az is kiderül, hogy mindkét üzemanyagtípus esetében vannak olyan országok, ahol szintén védett árakkal lehet találkozni. Ezek név szerint: Szlovénia, Horvátország és Szerbia. Ezek közül azonban csak Horvátország és Szerbia kínál a magyarnál is olcsóbb üzemanyagot.
Az ábrán jól látszik az is, hogy az uniós irányvonalat követő, orosz gázt szankcionáló nyugat-európai országokban az üzemanyagárak már 800-1000 forintos szintet is elérik.
A grafikon azt szemlélteti, hogy a védett árak alkalmazása jelentős hatással lehet az üzemanyagok fogyasztói árára, és több országban is eszközként használják az árak mérséklésére.
