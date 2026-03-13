Az EU csak tétlenül figyel: Németországban átlépték a két eurót az üzemanyagárak – aki teheti, már Lengyelországba jár tankolni

A jelenség miatt egyre több német autós kel útra kelet felé. A słubicei benzinkutaknál hosszú sorok alakultak ki, a parkolók is megteltek. Az egyik helyi kút üzemeltetője szerint soha nem látott még ennyi német vásárlót.

„Ilyen rohamot németek részéről még nem tapasztaltam” – mondta a tulajdonos.

A drágulás mögött a globális energiapiaci feszültségek állnak. Az iráni konfliktus miatti olajár emelkedése világszerte növelte az üzemanyagok árát, amit Németországban még az uniós szankciók miatt betiltott, olcsó orosz olaj hiányi is tetéz.

A különbség másik fő oka az adózás. Németországban a benzin árának mintegy 64 százalékát, a dízel árának pedig körülbelül 56 százalékát különböző adók teszik ki – például az energiaadó, az áfa és a szén-dioxid-kibocsátási díj. Lengyelországban ezek a terhek jóval alacsonyabbak.