lengyelország németország üzemanyagár benzinkút

Az EU csak tétlenül figyel: Németországban átlépték a két eurót az üzemanyagárak – aki teheti, már Lengyelországba jár tankolni

2026. március 13. 11:52

Németországban egyre több autós beszél arról, hogy bojkottálni kellene a drága benzinkutakat.

2026. március 13. 11:52
null

Szinte teljesen kihalt volt szerda délben egy benzinkút a németországi, határ menti Frankfurt Oderben. Az autósok azután, hogy a dízel ára átlépte a két eurós literenkénti határt kifejtették, eszükbe sem jut Németországban tankolni – írta meg a Berliner Zeitung.

Egy 29 éves helyi lakos úgy fogalmazott: „Én nem vagyok őrült”. 

A nyilatkozó német ezután hozzátette, inkább Lengyelországban tankol, mivel az ottani ár még nem lépte át 1.5 eurónyi összeget.

A határ túloldalán fekvő lengyel település, Słubice mindössze néhány kilométerre található Frankfurt Odertől, azonban az árkülönbség jelentős. Lengyelországban az üzemanyag akár 50–60 centtel is olcsóbb literenként.

Ezt is ajánljuk a témában

A jelenség miatt egyre több német autós kel útra kelet felé. A słubicei benzinkutaknál hosszú sorok alakultak ki, a parkolók is megteltek. Az egyik helyi kút üzemeltetője szerint soha nem látott még ennyi német vásárlót.

„Ilyen rohamot németek részéről még nem tapasztaltam” – mondta a tulajdonos.

A drágulás mögött a globális energiapiaci feszültségek állnak. Az iráni konfliktus miatti olajár emelkedése világszerte növelte az üzemanyagok árát, amit Németországban még az uniós szankciók miatt betiltott, olcsó orosz olaj hiányi is tetéz.

A különbség másik fő oka az adózás. Németországban a benzin árának mintegy 64 százalékát, a dízel árának pedig körülbelül 56 százalékát különböző adók teszik ki – például az energiaadó, az áfa és a szén-dioxid-kibocsátási díj. Lengyelországban ezek a terhek jóval alacsonyabbak.

A határ menti városok lakói ezért gyakran már rutinszerűen járnak át tankolni.

Nemcsak magánautósok spórolnak így. Egy lengyel kamionsofőr például arról beszélt, hogy cége minden alkalommal több száz eurót takarít meg, ha még Lengyelországban tele tankolja a járművet, mielőtt Németországba indul.

A német hatóságok szerint azonban a tankturizmus önmagában nem jogsértő. A vámhivatal közlése szerint az autósok nyugodtan megtölthetik a tankjukat külföldön, sőt egy legfeljebb 20 literes kannában is hozhatnak magukkal üzemanyagot – feltéve, hogy az megfelel a jármű típusának.

A słubicei benzinkutaknál eközben egyre hosszabb sorok alakulnak ki. Sokan úgy vélik, ha literenként akár hatvan centet lehet megtakarítani, a várakozás is megéri. 

Közben Németországban egyre több autós beszél arról, hogy bojkottálni kellene a drága benzinkutakat.

A különbség így egyre látványosabb: miközben a német kutaknál gyakran alig akad vásárló, néhány kilométerrel arrébb, Lengyelországban folyamatos a forgalom.

Nyitókép: Ina FASSBENDER / AFP

snfbvksan
•••
2026. március 13. 12:35 Szerkesztve
"Lengyelországban tankol, mivel az ottani ár még nem lépte át 1.5 eurónyi összeget" €1.5=587Ft Ez van ott, árstop és orosz olaj nélkül. Nekünk szerencsére van Orbánunk és az árstopja, így a benzin 595Ft.
Válasz erre
0
0
PBLM_P9R
2026. március 13. 12:33
Nab+ Újabb összesküvés elméletet kell gyártani, mert amiket korábban Viktor mondott igaznak bizonyult..............................
Válasz erre
0
0
kbs-real
2026. március 13. 12:31
"Óh, hát ők gazdagok, kifizetik könnyedén." (by egyszeri tiszás kommentelő)
Válasz erre
1
0
pollip
•••
2026. március 13. 12:12 Szerkesztve
Ki hova jár tankolni? A finnek a svedekhez, németek a lengyelekhez, osztrákok és olaszok a szlovenekhez. Alakul ez, Ursula!
Válasz erre
2
0
