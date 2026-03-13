Kereshetik a leesett állukat Von der Leyenék: már másfél millió magyar mondta ki, hogy nem kér Ukrajna háborújából (VIDEÓ)

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)
Az Európai Unió ezzel a lépéssel buktatá meg Orbán Viktor kormányát.
A kormány által indított Nemzeti Petícióhoz már több mint másfél millióan csatlakoztak.
Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára közösségi oldalán arról számolt be, hogy a kormány által indított Nemzeti Petícióhoz eddig már több mint másfél millióan csatlakoztak.
Az államtitkár emlékeztetett, az elmúlt időszakban egyre erősödtek az Ukrajna felől érkező politikai nyomások és fenyegetések. Szerdán egy ukrán tiszt még a magyar miniszterelnök családját is megfenyegette. Ukrajna ezen felül január 27. óta olajblokád alatt tartja Magyarországot, a Barátság kőolajvezeték elzárásával.
A bejegyzésben úgy fogalmazott, hogy az ukrán fél továbbra is zsarolja Magyarországot, miközben Volodimir Zelenszkij és a Európai Bizottság egy Ukrajna-párti magyar kormányt szeretne. Hidvéghi Balázs posztjában kitért arra is, hogy ezért támogatják Magyar Péter politikai szerepvállalását. Egy ilyen kormány azonban nem tudna nemet mondani a háborúval kapcsolatos követelésekre, így az országot bele lehetne sodorni az ukrán konfliktusba.
A politikus hangsúlyozta, az egyre erőteljesebb brüsszeli és ukrán követelésekkel szemben csak a jelenlegi magyar kormány képes ellenállni. „Ne legyen kétségünk, az egyre erőszakosabb brüsszeli és ukrán háborús követelésekre csak Orbán Viktor és a nemzeti kormány képes nemet mondani!” – írta.
Ezen körülmények miatt rendkívül fontos, hogy a magyarok üzenetet küldjenek Brüsszelnek és a Zelenszkij elnök vezette Ukrán kormánynak.
Ennek az üzenetküldésnek a legalkalmasabb módszere a Nemzeti Petíció kitöltése, amelyen keresztül a magyarok kifejezhetik a véleményüket a háborúba való csatlakozásról és az ezzel járó rezsiár-emelkedésről.
Nyitókép: Simon Wohlfahrt / AFP