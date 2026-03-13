Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
03. 13.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 13.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború volodimir zelenszkij hidvéghi balázs Magyar Péter Barátság kőolajvezeték ukrajna európai bizottság

Kereshetik a leesett állukat Von der Leyenék: már másfél millió magyar mondta ki, hogy nem kér Ukrajna háborújából (VIDEÓ)

2026. március 13. 12:18

A kormány által indított Nemzeti Petícióhoz már több mint másfél millióan csatlakoztak.

2026. március 13. 12:18
null

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára közösségi oldalán arról számolt be, hogy a kormány által indított Nemzeti Petícióhoz eddig már több mint másfél millióan csatlakoztak.

Az államtitkár emlékeztetett, az elmúlt időszakban egyre erősödtek az Ukrajna felől érkező politikai nyomások és fenyegetések. Szerdán egy ukrán tiszt még a magyar miniszterelnök családját is megfenyegette. Ukrajna ezen felül január 27. óta olajblokád alatt tartja Magyarországot, a Barátság kőolajvezeték elzárásával.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

A bejegyzésben úgy fogalmazott, hogy az ukrán fél továbbra is zsarolja Magyarországot, miközben Volodimir Zelenszkij és a Európai Bizottság egy Ukrajna-párti magyar kormányt szeretne. Hidvéghi Balázs posztjában kitért arra is, hogy ezért támogatják Magyar Péter politikai szerepvállalását. Egy ilyen kormány azonban nem tudna nemet mondani a háborúval kapcsolatos követelésekre, így az országot bele lehetne sodorni az ukrán konfliktusba.

A politikus hangsúlyozta, az egyre erőteljesebb brüsszeli és ukrán követelésekkel szemben csak a jelenlegi magyar kormány képes ellenállni. „Ne legyen kétségünk, az egyre erőszakosabb brüsszeli és ukrán háborús követelésekre csak Orbán Viktor és a nemzeti kormány képes nemet mondani!” – írta.

Ezen körülmények miatt rendkívül fontos, hogy a magyarok üzenetet küldjenek Brüsszelnek és a Zelenszkij elnök vezette Ukrán kormánynak.

Ennek az üzenetküldésnek a legalkalmasabb módszere a Nemzeti Petíció kitöltése, amelyen keresztül a magyarok kifejezhetik a véleményüket a háborúba való csatlakozásról és az ezzel járó rezsiár-emelkedésről.

Nyitókép: Simon Wohlfahrt / AFP

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 32 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pandalala
2026. március 13. 15:17
on-line is lehet már szavazni : nemzetipeticio.hu
Válasz erre
1
0
pandalala
•••
2026. március 13. 15:12 Szerkesztve
:-D ekkora balfasz címeket .... bekaksi az EU-ban lexarják h mit gondolnak a magyarok ..,, :-((
Válasz erre
0
0
2xli
2026. március 13. 15:10
Remélem lesz on-line aláírás is, mert én nem kaptam meg a kérdőívet. Van elégbarom, aki kipiszkálja a postaládákból.
Válasz erre
2
0
csapláros
2026. március 13. 14:16
A brüsszeli LIBERÁLNÁCIK basznak a mi 1,5 milliónkra, ahogy basztak rá és lesöpörték az asztalról a NEMZETKÖZI Minority Safepack, a nemzetiségi kisebbségek ügyében indított népszavazási eredményt is. Mindez azonban JÓ INDOK és ALAP hogy Magyarország TOVÁBBRA IS MEGŐRIZZE a liberálnáci diktátumokkal szembeni felállását és alátámassza a leendő döntéseit a létét veszélyeztető Brüsszel-Kijev IV. lierálnáci tengelyhatalom ellenében.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!