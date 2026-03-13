Kereshetik a leesett állukat Von der Leyenék: már másfél millió magyar mondta ki, hogy nem kér Ukrajna háborújából (VIDEÓ)

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára közösségi oldalán arról számolt be, hogy a kormány által indított Nemzeti Petícióhoz eddig már több mint másfél millióan csatlakoztak.

Az államtitkár emlékeztetett, az elmúlt időszakban egyre erősödtek az Ukrajna felől érkező politikai nyomások és fenyegetések. Szerdán egy ukrán tiszt még a magyar miniszterelnök családját is megfenyegette. Ukrajna ezen felül január 27. óta olajblokád alatt tartja Magyarországot, a Barátság kőolajvezeték elzárásával.