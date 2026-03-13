Ft
03. 13.
péntek
háború migrációkutató intézet forradalmi gárda sayfo omar irán nyugat szakértő

Egy ország, amelyet talán csak belülről tudnak legyőzni – íme a valóságos Irán

2026. március 13. 12:41

Körképünk Irán népeiről, társadalmáról és arról, vajon mekkora esélye van a rezsimváltásnak.

2026. március 13. 12:41
Hajdú Tímea
Hajdú Tímea

„Iránt a földrajzi adottságai védelmezik: három oldalról hegységek, a negyedik felől pedig mocsarak és tenger” – írja Tim Marshall A földrajz fogságában című művében. A hatalmas, 1,65 millió négyzet-kilométeres, de lakható területtel szűkösen rendelkező, 92 milliós országnak hadászati szempontból olyan előnyös földrajzi adottságai vannak, hogy utoljára nyolc évszázaddal ezelőtt a mongolok tudtak mélyebben behatolni a területére. A lakosok századok óta azt az életérzést őrzik, hogy a hazájuk meghódíthatatlan. A február utolsó napjaiban indított amerikai–izraeli had­művelet ezért is rendkívüli kísérlet: a levegőből és a titkosszolgálatokat használva kísérelik meg Iránt térdre kényszeríteni.

Iszfaháni utcakép. Társadalmilag és etnikailag is sokszínű az ország
Fotó: Shutterstock

A háború ráirányította a világ figyelmét erre a szövevényes hátterű államra, amelyet egy auto­riter és radikálisan vallásos rezsim ural negyvenhét esztendeje. Sayfo Omar, a Migrációkutató Intézet kutatási vezetője hangsúlyozza: Irán kivételes ország a Közel-Keleten, ugyanis nem nyugati nagyhatalmak rajzolták önkényesen a határait, s történelmi folytonossága, kultúrája, identitása okán európai értelemben is szinte nemzetállamnak tekinthető.

Etnikailag viszont nagyon is színes. Becslések szerint a perzsák a lakosság 60 százalékát teszik ki, a kisebbségek közül a legnagyobb csoportot a szintén síita azerik adják, jelentős számban élnek az országban kurdok, lurok, arabok, beludzsok, továbbá számtalan egymillió fő alatti nemzetiség. „Az azerik jól integrálódtak a társadalomba, például Ali Hámenei ajatollah is részben azeri származású volt” – hangsúlyozza Sayfo Omar. 
 

neszteklipschik
•••
2026. március 13. 14:11 Szerkesztve
A II. vh alatt az angolok meg a szovjetek simán bevonultak az elmaradott országba és azt csináltak vele, amit csak akartak. Nem is középkorban, hanem ókorban ragadt ország. A múltadat feldughatod magadnak, az a jelenben szart sem ér, sőt ha csökönyös barom vagy (az iráni vezetés az), akkor még hátráltat is. A teheráni konferencián ott volt Sztálin, Churchill meg Roosevelt 1943-ban. "Meghódíthatatlan". Nevetséges. Az a kérdés csak, hogy megéri-e. Amint úgy döntenek, hogy megéri ABBAN A PILLANATBAN AZONNAL bemennek. Ha nem, akkor nem. Egyébként meg a rengeteg nemzetiséget is rá lehet venni egy kis szeparatizmusra, fel lehet fegyverezni őket, hogy egymást öljék meg költséghatékonyan. Nem mondom, hogy erkölcsös, nem mondom, hogy egyetértek vele, de hatékony és a nagyhatalmak így gondolkodnak. Megoldható minden, csak akarni kell! A kaftánosok hiába verik a mellüket, takarékra lettek csavarva. Az erő az erő. Akinek meg csak pofája van, ereje meg nincs, az úgy jár mint Irán járt...
Válasz erre
1
2
SzkeptiKUSS
2026. március 13. 13:57
A térség leggazdagabb állama lehetett volna "nyugati jóléttel". Teljes vagyonukat az iszlám védelmére és terjesztésére és Izrael eltörlésének reményére fordították. Megérte?
Válasz erre
0
2
falcatus-2
2026. március 13. 13:20
"Egy ország, amelyet talán csak belülről tudnak legyőzni ..." Egy 90 milliós , 3500 éves léttel bíró országot???? Kívülről szervezve?
Válasz erre
1
1
