Egy ország, amelyet talán csak belülről tudnak legyőzni – íme a valóságos Irán

„Iránt a földrajzi adottságai védelmezik: három oldalról hegységek, a negyedik felől pedig mocsarak és tenger” – írja Tim Marshall A földrajz fogságában című művében. A hatalmas, 1,65 millió négyzet-kilométeres, de lakható területtel szűkösen rendelkező, 92 milliós országnak hadászati szempontból olyan előnyös földrajzi adottságai vannak, hogy utoljára nyolc évszázaddal ezelőtt a mongolok tudtak mélyebben behatolni a területére. A lakosok századok óta azt az életérzést őrzik, hogy a hazájuk meghódíthatatlan. A február utolsó napjaiban indított amerikai–izraeli had­művelet ezért is rendkívüli kísérlet: a levegőből és a titkosszolgálatokat használva kísérelik meg Iránt térdre kényszeríteni.

Iszfaháni utcakép. Társadalmilag és etnikailag is sokszínű az ország

Fotó: Shutterstock

A háború ráirányította a világ figyelmét erre a szövevényes hátterű államra, amelyet egy auto­riter és radikálisan vallásos rezsim ural negyvenhét esztendeje. Sayfo Omar, a Migrációkutató Intézet kutatási vezetője hangsúlyozza: Irán kivételes ország a Közel-Keleten, ugyanis nem nyugati nagyhatalmak rajzolták önkényesen a határait, s történelmi folytonossága, kultúrája, identitása okán európai értelemben is szinte nemzetállamnak tekinthető.