Ausztriában áll a bál az ukránok miatt: már Bécsben is Magyarországot gyalázzák

Zelenszkijnek nem lesznek nyugodt éjszakái: Ausztriában azt követelik, hogy válasszák Magyarország útját
Eközben az ukrán elnök az Európai Uniónak üzent.
Az ukrán nagykövet kritizálta az egyik legerősebb osztrák pártot, mert az vizsgálatot követelt a Magyarországon lefoglalt aranykonvoj miatt – a diplomata tolvajnak tekinti a magyarokat.
Az ausztriai ukrán nagykövet, Vaszil Himinec élesen bírálta az osztrák FPÖ-t, miután a párt vizsgálatot követelt egy Magyarországon lefoglalt, Ukrajnába tartó gyanús pénzszállítmány ügyében – írja a Zurzeit.
Himinec szerint
bárki, aki a magyar állam hazugságait terjeszti, a tolvaj oldalán áll.
Susanne Fürst (FPÖ külpolitikai szóvivő) felszólította Beate Meinl-Reisinger osztrák külügyminisztert, hogy hívja be a nagykövetet és utasítsa rendre.
Ezt is ajánljuk a témában
Eközben az ukrán elnök az Európai Uniónak üzent.
Nyitókép: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.