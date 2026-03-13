Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
03. 13.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 13.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
vaszil himinec ukrán nagykövet magyarország Ausztria FPÖ

Ausztriában áll a bál az ukránok miatt: már Bécsben is Magyarországot gyalázzák

2026. március 13. 11:46

Az ukrán nagykövet kritizálta az egyik legerősebb osztrák pártot, mert az vizsgálatot követelt a Magyarországon lefoglalt aranykonvoj miatt – a diplomata tolvajnak tekinti a magyarokat.

2026. március 13. 11:46
null

Az ausztriai ukrán nagykövet, Vaszil Himinec élesen bírálta az osztrák FPÖ-t, miután a párt vizsgálatot követelt egy Magyarországon lefoglalt, Ukrajnába tartó gyanús pénzszállítmány ügyében – írja a Zurzeit.

Himinec szerint

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

bárki, aki a magyar állam hazugságait terjeszti, a tolvaj oldalán áll.

Susanne Fürst (FPÖ külpolitikai szóvivő) felszólította Beate Meinl-Reisinger osztrák külügyminisztert, hogy hívja be a nagykövetet és utasítsa rendre.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bubi55
2026. március 13. 12:38
a maffia beszél, a zsaroló??? A vezeték a miénk, a MOL-é a kifizetett olaj, szerződés kötelez, mennyi kártérítés fizetek majd??? A vezetékben lévő olajat a hurka kolbászoknak szippantod közben??
Válasz erre
0
0
PBLM_P9R
2026. március 13. 12:35
A hohol briganti már csak ilyen, és ilyen is marad...............
Válasz erre
0
0
Farkaskoma
2026. március 13. 12:07
Az ukránok beszélnek arról, hogyki a tolvaj? Ehhez azért óriási pofa kell. Aról bezzeg nem beszél, hogy az általunk kifizetett olajat lopták.
Válasz erre
13
0
Upuaut
2026. március 13. 12:07
A vizsgálat az egy kimondottan ukránellenes eljárás?
Válasz erre
10
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!