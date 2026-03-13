Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
03. 13.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 13.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
ursula von der leyen rogán antal európai parlament magyarország ukrajna európai bizottság

Ukrajna ünnepel: Von der Leyent uszítaná Magyarország ellen az Európai Parlament – hivatalos

2026. március 13. 12:13

Az Európai Parlament 35 képviselője levélben szólította fel Ursula von der Leyent, hogy tegyen lépéseket Magyarországgal szemben az ukrán aranykonvoj legfoglalása miatt. Eközben Kijev hamarosan vad pénznyomtatásba kezdhet.

2026. március 13. 12:13
null

Andrij Szibiga ukrán külügyminiszter arról tájékoztatott, hogy 35 európai parlamenti képviselő levélben szólította fel Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét, hogy tegyen lépéseket Magyarországgal szemben az Oschadbank pénzszállítóinak lefoglalása és a bank vagyonának elkobzása miatt – írja a Komszomolszkaja Pravda v Ukrainye. Rogán Antal a Mandiner legutóbbi rendezvényén elárulta, februárban és márciusban akkora összeg haladt át ilyen konvojokkal Magyarországon, amennyi a szomszédos országokon egy teljes év alatt sem szokott. 

Szibiga mindenesetre üdvözölte a határozott állásfoglalást,

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

amely szerinte kiáll az európai értékek mellett.

Eközben az Unian azt írja, Andrij Pisinyij, az Ukrán Nemzeti Bank elnöke szerint, ha az EU 90 milliárd eurós hitelét továbbra is blokkolja Orbán Viktor magyar miniszterelnök, Ukrajna kénytelen lehet pénznyomtatással finanszírozni a költségvetési hiányát, ami inflációhoz vezethet.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Frederick Florin

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Pusztuljatokglobalomajmok
2026. március 13. 12:42
Szóval ennek a 35 geciszopónak is benne volt a korrupciós pénze a lefoglalt szállítmányban ..! Na már így állunk .. ha nem van cash izibe nyomtassunk ..!!! Az ukronácik mindent megtesznek hogy bizonyítsák mindig is egy maffia állam volt/van és az is lesz ..! Az ukronáci és a brüsszeli liberálbolsevik nyomorultak már minden jogsértést elkövettek amit csak lehet ..! Az eu vezetése és a képviselők túlnyomó része kilóra megvett bűnöző ..!!! Dögöljön halomra mind .. !!!
Válasz erre
0
0
nuevoreynuevaley
2026. március 13. 12:40
Csak kihuzzak a penzzel apr. 13-ig, akkor majd megvilagosodik Orban, habar konnyen lehet hogy addig talalnak mas megoldast
Válasz erre
0
0
CirmoS
2026. március 13. 12:31
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 A tetves koldus tömeggyilkos szarnáci rohadvány csürhe - pedopöti haverjai!!!! - szólítanak föl mindenkit, hogy kikérik maguknak az aranybudik és kastélyok gyűjtésének akadályozását! Mégis mit képzel egyáltalán bárki is aki megakasztja a tetves rohadvány családjuk CSilliárdossá tételét?! Ezt KI és MiKOR fogja végre kimondani pl. az EP- ben????
Válasz erre
2
0
Upuaut
2026. március 13. 12:29
Meg áll az eszem. "tegyen lépéseket Magyarországgal szemben az ukrán aranykonvoj legfoglalása miatt." Ez már jogállamiság nagyon súlyos megsértése lenne. Nyomozati szakasz van jelenleg.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!