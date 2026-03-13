Ukrajna ünnepel: Von der Leyent uszítaná Magyarország ellen az Európai Parlament – hivatalos

Döbbenetes részleteket osztott meg Rogán Antal az ukrán aranykonvoj-ügyről
A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter a győri Mandiner Klubest vendége volt.
Az Európai Parlament 35 képviselője levélben szólította fel Ursula von der Leyent, hogy tegyen lépéseket Magyarországgal szemben az ukrán aranykonvoj legfoglalása miatt. Eközben Kijev hamarosan vad pénznyomtatásba kezdhet.
Andrij Szibiga ukrán külügyminiszter arról tájékoztatott, hogy 35 európai parlamenti képviselő levélben szólította fel Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét, hogy tegyen lépéseket Magyarországgal szemben az Oschadbank pénzszállítóinak lefoglalása és a bank vagyonának elkobzása miatt – írja a Komszomolszkaja Pravda v Ukrainye. Rogán Antal a Mandiner legutóbbi rendezvényén elárulta, februárban és márciusban akkora összeg haladt át ilyen konvojokkal Magyarországon, amennyi a szomszédos országokon egy teljes év alatt sem szokott.
Szibiga mindenesetre üdvözölte a határozott állásfoglalást,
amely szerinte kiáll az európai értékek mellett.
Eközben az Unian azt írja, Andrij Pisinyij, az Ukrán Nemzeti Bank elnöke szerint, ha az EU 90 milliárd eurós hitelét továbbra is blokkolja Orbán Viktor magyar miniszterelnök, Ukrajna kénytelen lehet pénznyomtatással finanszírozni a költségvetési hiányát, ami inflációhoz vezethet.
Nyitókép: AFP/Frederick Florin
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.