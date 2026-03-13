Fontos felhívást intézett a magyarokhoz Orbán Viktor (VIDEÓ)

Rendhagyó március 15.: íme a nemzeti ünnep meglepetésekkel teli programja
Szijjártó és Lázár is színpadra lép. Gőzerővel zajlik a készülődés.
„Most vasárnap mutassuk meg Zelenszkij elnöknek, hogy Magyarországot nem lehet zsarolni, és nem érdemes fenyegetni” – így hívott minél többeket a Békemenetre a miniszterlnök.
Orbán Viktor pénteken közösségi oldalán üzent a magyaroknak.
A miniszterelnök arról beszélt, hogy Zelenszkij elnök csütörtökön ismét kiállt az olajblokád mellett, és az ukránok nem engedik oda a Czepek Gábor államtitkár vezette delegációt a Barátság kőolajvezetékhez, ez pedig vélemény szerint felér egy beismeréssel.
„Helyette tovább zsarolják a magyarokat.
Zelenszkij elnök Magyarország energiabiztonságát szánt szándékkal veszélyezteti, mert egy ukránbarát kormányt akar hatalomra juttatni”
– szögezte le a kormányfő.
Orbán Viktor ezután arról beszélt, hogy a magyar békeszerető ember. „Mi nem keressük a konfliktust senkivel, de mindig megvédjük magunkat” – húzta alá.
Mindezt követően a miniszterelnök leszögezte, hogy egy ilyen helyzetben közösen kell kiállnunk Magyarországért, közösen kell kiállnunk a hazánkért.
„Most vasárnap mutassuk meg Zelenszkij elnöknek, hogy Magyarországot nem lehet zsarolni, és nem érdemes fenyegetni.
Március 15-én, találkozzunk a Békemeneten! A hazának rád is szüksége van! Én ott leszek”
– zárta videóüzenetét Orbán Viktor.
A vonatkozó bejegyzét alább tekintheti meg:
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala
Ezt is ajánljuk a témában
Szijjártó és Lázár is színpadra lép. Gőzerővel zajlik a készülődés.