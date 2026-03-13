Fontos felhívást intézett a magyarokhoz Orbán Viktor (VIDEÓ)

– szögezte le a kormányfő.

Orbán Viktor ezután arról beszélt, hogy a magyar békeszerető ember. „Mi nem keressük a konfliktust senkivel, de mindig megvédjük magunkat” – húzta alá.

Mindezt követően a miniszterelnök leszögezte, hogy egy ilyen helyzetben közösen kell kiállnunk Magyarországért, közösen kell kiállnunk a hazánkért.

„Most vasárnap mutassuk meg Zelenszkij elnöknek, hogy Magyarországot nem lehet zsarolni, és nem érdemes fenyegetni.