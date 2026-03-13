Ft
03. 13.
péntek
czepek gábor béke magyarország üzenet Békemenet Volodimir Zelenszkij orbán viktor

Fontos felhívást intézett a magyarokhoz Orbán Viktor (VIDEÓ)

2026. március 13. 11:59

„Most vasárnap mutassuk meg Zelenszkij elnöknek, hogy Magyarországot nem lehet zsarolni, és nem érdemes fenyegetni” – így hívott minél többeket a Békemenetre a miniszterlnök.

2026. március 13. 11:59
Orbán Viktor pénteken közösségi oldalán üzent a magyaroknak. 

A miniszterelnök arról beszélt, hogy Zelenszkij elnök csütörtökön ismét kiállt az olajblokád mellett, és az ukránok nem engedik oda a Czepek Gábor államtitkár vezette delegációt a Barátság kőolajvezetékhez, ez pedig vélemény szerint felér egy beismeréssel.

„Helyette tovább zsarolják a magyarokat. 

Zelenszkij elnök Magyarország energiabiztonságát szánt szándékkal veszélyezteti, mert egy ukránbarát kormányt akar hatalomra juttatni” 

– szögezte le a kormányfő.

Orbán Viktor ezután arról beszélt, hogy a magyar békeszerető ember. „Mi nem keressük a konfliktust senkivel, de mindig megvédjük magunkat” – húzta alá.

Mindezt követően a miniszterelnök leszögezte, hogy egy ilyen helyzetben közösen kell kiállnunk Magyarországért, közösen kell kiállnunk a hazánkért. 

„Most vasárnap mutassuk meg Zelenszkij elnöknek, hogy Magyarországot nem lehet zsarolni, és nem érdemes fenyegetni.

Március 15-én, találkozzunk a Békemeneten! A hazának rád is szüksége van! Én ott leszek”

– zárta videóüzenetét Orbán Viktor.

A vonatkozó bejegyzét alább tekintheti meg:

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
opht
2026. március 13. 12:39
Ott leszünk!
CubaLibre
2026. március 13. 12:34
torockai azt mondta, ha úgy alakul, leül tárgyalni a tiszával....ezzel nálam végleg kizárta magát a szalonképes emberek köréből. Aki torockaira szavaz, az a tiszára szavaz.... Orbán:.......amíg megy az áram, mindent csak felesleges szócséplésnek tartok.... Mocskos tisza, dögszagú tiszások........
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. március 13. 12:22 Szerkesztve
A magyaroknak is felmutathatna már valami eredményt 16 év teljhatalmú kormányzás után a Zelenszkij ellen eljátszott Vitéz László-bábjáték helyett!
kbexxx
2026. március 13. 12:16
Ha szólít a haza érdeke ott kell lenni hogy kifejeződjőn, a nép akarat. Itt most megmutathatjuk,hogy milyen fontos számunkra Elődeink által elért eredmények,és hogy méltó.utódai vagyunk a véráldozatukkal, kiharcolt szuverenitásunk Megvédésére!
