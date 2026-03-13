Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
03. 13.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 13.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
ONE Veszprém Xavi Pascual kézilabda férfi kézilabda Bajnokok Ligája

Kőkemény üzenetet fogalmaztak meg Veszprémben, ezt már ők sem tudják elviselni

2026. március 13. 13:21

A szurkolók hűsége örök, de a türelmük véges. A Veszprém a meccseinek a felét elveszítette a Bajnokok Ligája csoportkörében.

2026. március 13. 13:21
null

Xavi Pascual vezetőedző szerint a huszadik perctől katasztrófa volt, ami csapata, a Veszprém részéről történt a dán Aalborg ellen csütörtökön a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének utolsó fordulójában. A bakonyiak a 21. percben még 15–11-es előnyben voltak, utána viszont sorozatban nyolc gólt kaptak, és végül 38–33-as vereséget szenvedtek hazai pályán.

„A huszadik perctől katasztrófa volt, ami történt. A nulla-nyolcas sorozat földhöz vágott minket. Próbáltunk visszajönni a meccsbe, de sajnos hiába kerültünk egyszer-egyszer közelebb, visszakapaszkodni nem tudtunk” – közölte a spanyol szakvezető a meccs utáni sajtótájékoztatón.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Ligetvári Patrik elmondta, sajnálja, hogy így alakult a találkozó, hiszen jól kezdtek, húsz percig minden rendben ment, utána viszont szinte ugyanaz történt velük, ami a szezonban már oly sokszor.

Olyan szériába keveredtünk, amibe ilyen szinten nem lehet. Nulla-nyolcas sorozat nincs… Ezt cipeltük végig, ezt ilyen jó csapat ellen büntetlenül nem lehet megtenni

– ismerte el a válogatott védekező-specialista.

A bakonyi együttes hét-hét győzelemmel és vereséggel, vagyis 14 ponttal zárta a csoportkört. 

A 2015–2016-os idény óta vannak nyolccsapatos csoportok a férfi BL-ben, azóta a Veszprém még soha nem végzett ennyi vereséggel és ilyen kevés ponttal.

Eddigi negatív rekordja a 2021–2022-es évadban elszenvedett öt vereség és 17 pont volt.

Veszprém–Aalborg 33–38

A szurkolók nagyon csalódottak és dühösek a csapat várakozáson aluli teljesítménye miatt.

  • „Ne mérgelődjetek! Ezekkel az igazolásokkal ez a botrányos játék és helyezés is előre borítékolható volt” – írta egyikük a klub hivatalos Facebook-oldalán. 
  • „Meg kell érteni: egyiptomi játékosokra épülő csapattal nem lehet komoly nemzetközi eredményt elérni!” – kommentelte egy másik. 
  • „Ez van, amikor egy vidéki kisváros csapata évtizedek alatt, lépésről lépésre felküzdi magát a világelitbe, aztán kényelmes és kellemes kifizetőhellyé válik” – jegyezte meg szomorúan egy harmadik. 
  • „Európai középcsapat, európai top költségvetésből” – írta röviden és tömören egy negyedik.

El kellene gondolkodnia a vezetőségnek, ha komolyan gondolják a csapat eredményességét, hogy Pascalt és 2-3 egyiptomit együtt felültetik a vonatra, és elküldik őket haza. Ez az év kuka. Azt senki nem gondolhatja komolyan, hogy ez a csapat bármit elér a BL-ben. Kell egy komoly újratervezés. Olyan játékosok kellenek, akik hajlandóak küzdeni

– fejtette ki egy ötödik.

„A hűségünk örök, a türelmünk nem!” – feszítették ki a csarnokban a veszprémi szurkolók (Fotó: Facebook / Hatosfal)

A Veszprém az egyenes kieséses szakasz első fordulójában, az úgynevezett playoffkörben a másik csoport negyedik helyezettjével, a Paris Saint-Germainnel mérkőzik meg, s ha onnan továbbjut, akkor a negyeddöntőben a saját csoportjának a győztese, a Füchse Berlin lenne az ellenfele, amelytől ebben az idényben otthon (31–32) és idegenben (34–38) is kikapott.

Férfi kézilabda Bajnokok Ligája
A playoffkör párosítása
Paris Saint-Germain (francia)–ONE VESZPRÉM HC
Nantes (francia)–GOG (dán)
Wisla Plock (lengyel)–Sporting CP (portugál)
Kielce (lengyel)–OTP BANK-PICK SZEGED

A negyeddöntőben
Paris Saint-Germain (francia)/ONE VESZPRÉM HC–Füchse Berlin (német)
Nantes (francia)/GOG (dán)–Barcelona (spanyol)
Wisla Plock (lengyel)/Sporting CP (portugál)–Aalborg (dán)
Kielce (lengyel)/OTP BANK-PICK SZEGED–Magdeburg (német)

Nyitókép: EHF

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!