Kőkemény üzenetet fogalmaztak meg Veszprémben, ezt már ők sem tudják elviselni

Xavi Pascual vezetőedző szerint a huszadik perctől katasztrófa volt, ami csapata, a Veszprém részéről történt a dán Aalborg ellen csütörtökön a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének utolsó fordulójában. A bakonyiak a 21. percben még 15–11-es előnyben voltak, utána viszont sorozatban nyolc gólt kaptak, és végül 38–33-as vereséget szenvedtek hazai pályán.

„A huszadik perctől katasztrófa volt, ami történt. A nulla-nyolcas sorozat földhöz vágott minket. Próbáltunk visszajönni a meccsbe, de sajnos hiába kerültünk egyszer-egyszer közelebb, visszakapaszkodni nem tudtunk” – közölte a spanyol szakvezető a meccs utáni sajtótájékoztatón.