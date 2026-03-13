Kőkemény üzenetet fogalmaztak meg Veszprémben, ezt már ők sem tudják elviselni
2026. március 13. 13:21
A szurkolók hűsége örök, de a türelmük véges. A Veszprém a meccseinek a felét elveszítette a Bajnokok Ligája csoportkörében.
Xavi Pascual vezetőedző szerint a huszadik perctől katasztrófa volt, ami csapata, a Veszprém részéről történt a dán Aalborg ellen csütörtökön a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének utolsó fordulójában. A bakonyiak a 21. percben még 15–11-es előnyben voltak, utána viszont sorozatban nyolc gólt kaptak, és végül 38–33-as vereséget szenvedtek hazai pályán.
„A huszadik perctől katasztrófa volt, ami történt. A nulla-nyolcas sorozat földhöz vágott minket. Próbáltunk visszajönni a meccsbe, de sajnos hiába kerültünk egyszer-egyszer közelebb, visszakapaszkodni nem tudtunk” – közölte a spanyol szakvezető a meccs utáni sajtótájékoztatón.
Ligetvári Patrik elmondta, sajnálja, hogy így alakult a találkozó, hiszen jól kezdtek, húsz percig minden rendben ment, utána viszont szinte ugyanaz történt velük, ami a szezonban már oly sokszor.
Olyan szériába keveredtünk, amibe ilyen szinten nem lehet. Nulla-nyolcas sorozat nincs… Ezt cipeltük végig, ezt ilyen jó csapat ellen büntetlenül nem lehet megtenni
– ismerte el a válogatott védekező-specialista.
A bakonyi együttes hét-hét győzelemmel és vereséggel, vagyis 14 ponttal zárta a csoportkört.
A 2015–2016-os idény óta vannak nyolccsapatos csoportok a férfi BL-ben, azóta a Veszprém még soha nem végzett ennyi vereséggel és ilyen kevés ponttal.
Eddigi negatív rekordja a 2021–2022-es évadban elszenvedett öt vereség és 17 pont volt.
Veszprém–Aalborg 33–38
A szurkolók nagyon csalódottak és dühösek a csapat várakozáson aluli teljesítménye miatt.
„Ne mérgelődjetek! Ezekkel az igazolásokkal ez a botrányos játék és helyezés is előre borítékolható volt” – írta egyikük a klub hivatalos Facebook-oldalán.
„Meg kell érteni: egyiptomi játékosokra épülő csapattal nem lehet komoly nemzetközi eredményt elérni!” – kommentelte egy másik.
„Ez van, amikor egy vidéki kisváros csapata évtizedek alatt, lépésről lépésre felküzdi magát a világelitbe, aztán kényelmes és kellemes kifizetőhellyé válik” – jegyezte meg szomorúan egy harmadik.
„Európai középcsapat, európai top költségvetésből” – írta röviden és tömören egy negyedik.
El kellene gondolkodnia a vezetőségnek, ha komolyan gondolják a csapat eredményességét, hogy Pascalt és 2-3 egyiptomit együtt felültetik a vonatra, és elküldik őket haza. Ez az év kuka. Azt senki nem gondolhatja komolyan, hogy ez a csapat bármit elér a BL-ben. Kell egy komoly újratervezés. Olyan játékosok kellenek, akik hajlandóak küzdeni
– fejtette ki egy ötödik.
A Veszprém az egyenes kieséses szakasz első fordulójában, az úgynevezett playoffkörben a másik csoport negyedik helyezettjével, a Paris Saint-Germainnel mérkőzik meg, s ha onnan továbbjut, akkor a negyeddöntőben a saját csoportjának a győztese, a Füchse Berlin lenne az ellenfele, amelytől ebben az idényben otthon (31–32) és idegenben (34–38) is kikapott.
Férfi kézilabda Bajnokok Ligája A playoffkör párosítása Paris Saint-Germain (francia)–ONE VESZPRÉM HC Nantes (francia)–GOG (dán) Wisla Plock (lengyel)–Sporting CP (portugál) Kielce (lengyel)–OTP BANK-PICK SZEGED
A negyeddöntőben Paris Saint-Germain (francia)/ONE VESZPRÉM HC–Füchse Berlin (német) Nantes (francia)/GOG (dán)–Barcelona (spanyol) Wisla Plock (lengyel)/Sporting CP (portugál)–Aalborg (dán) Kielce (lengyel)/OTP BANK-PICK SZEGED–Magdeburg (német)