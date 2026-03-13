Dzsihadista rajtaütések rázták meg Belgiumot és Hollandiát: a hatóságok terrortámadás ügyében nyomoznak

Az MCC Brüsszel határozottan elítéli a közelmúltbeli antiszemita támadásokat a rotterdami és a liege-i zsidó közösségek ellen.

Március 13-án kora reggel szándékosan tüzet gyújtottak egy rotterdami zsinagóga bejáratánál. Sérülés nem történt, de az épület károsodott és az eset nagy riadalmat keltett a helyi zsidó közösségben.