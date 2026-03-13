Dzsihadista rajtaütések rázták meg Belgiumot és Hollandiát: a hatóságok terrortámadás ügyében nyomoznak

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)
Az MCC Brüsszel határozottan elítéli a közelmúltbeli antiszemita támadásokat a rotterdami és a liege-i zsidó közösségek ellen.
Március 13-án kora reggel szándékosan tüzet gyújtottak egy rotterdami zsinagóga bejáratánál. Sérülés nem történt, de az épület károsodott és az eset nagy riadalmat keltett a helyi zsidó közösségben.
Néhány nappal korábban robbanószerkezet robbant egy liege-i zsinagóga előtt, ami szerkezeti károkat okozott.
A belga hatóságok terrorelhárítási vizsgálatot indítottak az ügyben.
Jelentések szerint a rotterdami támadást a Harakat Ash Gamin Al-Islamiyyah dzsihadista csoport vállalta magára.
Ezek a támadások különösen nyugtalanítóak, mivel a 2016. márciusi brüsszeli terrortámadások tizedik évfordulója körül történtek, ami tragikus emlékeztető a dzsihadista szélsőségesség pusztító következményeiről Európában.
Az MCC Brüsszel teljes szolidaritását fejezi ki és felszólítja a hatóságokat, hogy vonják felelősségre az elkövetőket. Ezek az esetek éles figyelmeztetést jelentenek arra, hogy a dzsihadista szélsőségesség továbbra is komoly fenyegetést jelent az európai biztonságra és társadalomra nézve.
