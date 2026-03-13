Ft
03. 13.
péntek
mcc brüsszel holland belgium dzsihadista terrortámadás

Dzsihadista rajtaütések rázták meg Belgiumot és Hollandiát: a hatóságok terrortámadás ügyében nyomoznak

2026. március 13. 14:17

Az MCC Brüsszel határozottan elítéli a rotterdami és a liege-i támadásokat.

2026. március 13. 14:17
null

Az MCC Brüsszel határozottan elítéli a közelmúltbeli antiszemita támadásokat a rotterdami és a liege-i zsidó közösségek ellen.

Március 13-án kora reggel szándékosan tüzet gyújtottak egy rotterdami zsinagóga bejáratánál. Sérülés nem történt, de az épület károsodott és az eset nagy riadalmat keltett a helyi zsidó közösségben.

Néhány nappal korábban robbanószerkezet robbant egy liege-i zsinagóga előtt, ami szerkezeti károkat okozott. 

A belga hatóságok terrorelhárítási vizsgálatot indítottak az ügyben.

Jelentések szerint a rotterdami támadást a Harakat Ash Gamin Al-Islamiyyah dzsihadista csoport vállalta magára.

Ezek a támadások különösen nyugtalanítóak, mivel a 2016. márciusi brüsszeli terrortámadások tizedik évfordulója körül történtek, ami tragikus emlékeztető a dzsihadista szélsőségesség pusztító következményeiről Európában.

Az MCC Brüsszel teljes szolidaritását fejezi ki és felszólítja a hatóságokat, hogy vonják felelősségre az elkövetőket. Ezek az esetek éles figyelmeztetést jelentenek arra, hogy a dzsihadista szélsőségesség továbbra is komoly fenyegetést jelent az európai biztonságra és társadalomra nézve.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

 

akitiosz
2026. március 13. 15:45
Amúgy a zsidó közösségek sem Európába valók, hanem a saját országukba. Muzulmánok és zsidók nélkül nem léteznének ezek a konfliktusok Európában. Az európai népek sokkal biztonságosabban élhetnének az országaikban. A fő felelős tehát az az európai politika, amelyik erőlteti az egymással kibékíthetetlen és összeegyeztethetetlen kultúrák keveredését. A zsidók és a muzulmánok "csak" élnek és visszaélnek a lehetőséggel.
akitiosz
2026. március 13. 15:37
Eleve azért telepítették be Belgiumot és Hollandiát dzsihadistákkal, hogy ilyenek történjenek. A terv működik. Aki dzsihadisták betelepítésével akarja megoldani a nem is létező, úgynevezett demográfiai válságot Európaában ő több más aljasságra is képes.
gullwing
2026. március 13. 15:19
Ment egy 👍 Megkapták amit akartak! Hát örüljenek neki! Remélem a balos zsidók idehaza örülnek hogy számukra is béke van Orbánnak köszönhetően.
londonbaby
2026. március 13. 15:00
és ??? ti akartátok nem ? !!!! nesztek !!!!
