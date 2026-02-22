Ft
02. 22.
vasárnap
város sérült lviv rendőr terrortámadás robbanás

Terrortámadás rázta meg Nyugat-Ukrajnát hajnalban, egy rendőr életét vesztette (VIDEÓ)

2026. február 22. 08:03

Tizenöt ember megsérült, közülük többeket súlyos állapotban szállítottak a kórházba.

2026. február 22. 08:03
null

Február 22-én éjjel, helyi idő szerint körülbelül valamive fél 1 előtt terrortámadás történt a nyugat-ukrajnai Lviv városában, a történelmi óváros közelében. A robbanások ablakokat törtek be a környéken.

A Kyiv Independent beszámolója szerint a rendőrök egy üzletbe történő betörésről szóló bejelentés miatt vonultak a helyszínre. Az első robbanás akkor történt, amikor a rendőrség megérkezett, a második pedig akkor, amikor egy másik járőr is kiérkezett. 

Az ukrán sajtó szerint ez tipikusan a mentő- és hatósági erők maximális károsítását célzó ismételt robbantás volt.

A detonációk során az első járőrcsapat tagja, 

  • egy 23 éves rendőrnő meghalt, 
  • 15 személy pedig megsérült.

A sérülteket kórházba szállították, néhányuk súlyos állapotban van – írta a lap.

A robbantások során egy járőrautó és egy civil jármű is megrongálódott.

Lviv polgármestere, Andrij Szadovij azonnal terrorista támadásnak minősítette az esetet, és részvétét fejezte ki az elhunyt rendőrnő családjának.

A támadás elkövetőjéről vagy indítékáról egyelőre nem közöltek részletes információkat, a hatóságok továbbra is vizsgálják az ügyet.

A Kyiv Independent cikkében ugyanakkor rámutatott, hogy ez ritka, halálos kimenetelű robbantás a város központjában, tekintve, hogy Lviv a lengyel határ közelében fekszik és általában távolabb esik a frontvonal harcaitól.

Nyitókép: Képernyőfotó

