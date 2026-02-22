Terrortámadás rázta meg Nyugat-Ukrajnát hajnalban, egy rendőr életét vesztette (VIDEÓ)

Február 22-én éjjel, helyi idő szerint körülbelül valamive fél 1 előtt terrortámadás történt a nyugat-ukrajnai Lviv városában, a történelmi óváros közelében. A robbanások ablakokat törtek be a környéken.

A Kyiv Independent beszámolója szerint a rendőrök egy üzletbe történő betörésről szóló bejelentés miatt vonultak a helyszínre. Az első robbanás akkor történt, amikor a rendőrség megérkezett, a második pedig akkor, amikor egy másik járőr is kiérkezett.