„Legyünk bátrak és bölcsek!” – Magyarország legnépszerűbb roma énekese állt ki a kormány mellett, és követőit is szavazásra hívta

Kis Grofó úgy véli, a legfontosabb érték a család, a béke és a biztonság.
Háború vagy béke? – tette fel a kérdést Kis Grofó Facebook-bejegyzésében. A népszerű roma előadó szerint az áprilisi választások tétje „nem kevesebb, mintsem az, hogy az elkövetkezendő éveinket háborúban vagy békében élhetjük Magyarországon!”
Mint írta: az Orbán Viktor által vezetett kormány egyértelműen elkötelezett a béke mellett. „Kizárólag békeidőben van esélye a jólétnek, a kiszámíthatóságnak és a minőségi életnek! Háborúban minden a feje tetejére áll és az egész életünk kiszámíthatatlanná válik! Sőt mi több: a legrosszabb. A mi fiataljaink lehetnek a legelsők akiket besoroznak katonának és az életüket és a testi épségüket veszélyeztethetik!” – írta.
Kis Grofó úgy véli, hogy amennyiben nem a Fidesz alakíthat kormányt az áprilisi választást követően, komoly kockázatot vállal az ország.
Legyünk bátrak és bölcsek! Ne kockáztassunk!”
- írta posztjában majd leszögezte: a legfontosabb érték a család, a béke és a biztonság, amit kizárólag Orbán Viktor és kormánya tud garantálni.
„Menjünk el április 12-én szavazni és egyértelmű, bölcs döntést hozzunk a szavazófülkékben!” – buzdította követőit a roma előadó.
Fotó: Facebook/Kis Grofó