kegyelmi ügy ugron zsolna novák katalin lévai anikó

Ugron Zsolna: „Semmi közöm nincs a kegyelmi ügyhöz!”

2026. május 26. 10:38

Az írónő Facebook-bejegyzésében reagált a vádakra.

Ugron Zsolna Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében reagált azokra a liberális sajtóorgánumok által megfogalmazott vádakra, amelyek szerint neki is köze lehetett a kegyelmi-botrányhoz. Mivel az írónő a bejegyzése végén felhívta a figyelmet arra, hogy a szöveg csak változtatás nélkül teljes egészében közölhető, ennek megfelelően mi is így járunk el, a poszt alább olvasható:

„A 444, @telex és egyéb felületek újságírói, és a FB-os konteógyártók figyelmébe: Semmi, de semmi közöm nincs a kegyelmi ügyhöz amibe most már jó ideje igyekeznek belemosni. Arról, hogy Novák Katalin kegyelmet adott Kónya Endrének a sajtóból értesültem. 15 éve elváltam és elköltöztem Zaboláról. A volt férjemnek új családja, nekik saját életük van.  Sem a volt férjemmel, sem Kónya Endre édesanyjával, sem Lévai Anikóval sem senki mással nem beszéltem a kegyelmi ügyről, nem tudtam arról, hogy folyamatban van.  Az újságírók, akik minden hezitálás nélkül mosnak össze ezzel az üggyel, nyugodtan fel is hívhattak volna, hogy megkérdezzenek,  sok közös ismerősünk van - nem lenne nehéz. 

A 444 cikkben emlegetett dokumentumfilmet Mikes Johannáról forgattam, Bethlen István miniszterelnök unokahúgáról, Teleki Pál miniszterelnök menyéről, mert rendkívüli élete volt, a többi közt azt lehet megtanulni belőle, hogyan kell kibírni, ha az embert éppen igazságtalanul meghurcolják. 
Egyébként sok műsor és dokumentumfilm forgott  ezen a helyen, spanyol, angol, román és magyar is - olyan amit nem én forgattam. Sok politikus, osztrák, német, angol stb. járt ott, diplomaták, professzorok, ismert emberek is. 

Még egyszer nyomatékosan leszögezem, semmi közöm nincs sem a kegyelmi kérvényhez, sem annak elbírálásához, sem ehhez az egész rémes ügyhöz.
Azért pedig nem fogok elnézést kérni, hogy volt az életemnek egy része, amit egy államosított, kirabolt romos kastély felújításval töltöttem, amit a volt férjem magánvagyonából és nem állami pénzből finanszíroztunk  csaknem 20 évvel ezelőtt. A szöveg csak változtatás nélkül  teljes egészében közölhető.”

Nyitókép: Wikipédia

 

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ThunderDan
2026. május 26. 11:47
De értitek, OBJEKTÍVE, TÉNYEK (!) szintjén mit tudunk: - Az Orbán-kormány - minden eddigi kormánnyal SZEMBEN! - ténylegesen és kőkeményen fellépett a pedofil bűncselekmények ellen. Drasztikus Btk-szigorítást eszközóltek, aminek EREDMÉNYEKÉNT ma minimum TÍZSSZER ANNYI elkövető úl jelenleg is börtónben, mint 2010 előtt. - Sólyom, Schmitt, Áder, Novák elnóksége alatt (2010 óta ugye ők voltak államfők Sulyokig) jópár ember kapott olyen-olyan kegyelmet. Ezzel az egyetlen (!!!!!) kivétellel EGYETLEN EGYBŐL NEM LETT NEMHOGY BOTRÁNY, MÍNUSZOS SAJTÓHóR SEM. Ez megint azt mutatja, hogy alapvetöen ez is JÓL műkódótt. - K. Endre kegyelmezése pedig szintén lerágott csont. HA EZ TÉNYLEG (!!!) EGY DIKTATÚRA, TÉNYLEG EGY MAFFIAÁLLAM LETT VOLNA, és (!) K. Endre TÉNYLEG FONTOS EMBET LENNR, akkor BAROMIRA NEM a) KINYOMOZZA A RENDÖRSÉG (ÉS NINCSENEK LEALLÍTVA), b) VÁDAT EMEL AZ ÜGYÉSZSÉG (ÉS NINCSENEK LEÁLLÍTVA), c) ELÍTÉLI A BÍRÓSÁG (ÉS NINCSENEK LEÁLLÍTVA), d) LEÚLI A BÚNTETÉSE NAGY RÉSZÉT...
ThunderDan
2026. május 26. 11:30
Ez már nem is lerágott csont... itt eleve csont sem volt...
pesti051
•••
2026. május 26. 11:29 Szerkesztve
Tombol a demagógia, az "oknyomozók" mint a hiénák (telex, 444, stb...) vetik rá magukat a kiszemelt áldozatra... Az alja zugfirkászok virágkorát éljük, de az alja népnek az igényeit ki kell szolgálni... Az a suttyó lumpenproli, aki eddig abban a hitben él, ő azért szegény, meg elnyomott, mert az Orbán,... nos az szokja meg, hogy ebben az új rendszerben is félrelökik, megint a sorvégén fog ácsingózni a baksisért... AZÉRT, MERT MŰVELETLEN PRIMITÍV BAROM!
rasdi1
2026. május 26. 11:23
És még ki az ördögöt nem akarnak ebbe a "kegyelmi ügybe" belekeverni? Volt egy pincér is abban az étteremben, ahol három nappal korábban Novák Katalin ebédelt. Az is kiszolgálta egyszer K. Endrét, és kérte a köztársasági elnök asszonyt, hogy adjon kegyelmet K.Endrének. (Most javaslom, keressék meg az éttermet! Rajta, munkára fel, "oknyomözó újságírók"! )
