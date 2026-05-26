Ugron Zsolna: „Semmi közöm nincs a kegyelmi ügyhöz!”

Az írónő Facebook-bejegyzésében reagált a vádakra.
Ugron Zsolna Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében reagált azokra a liberális sajtóorgánumok által megfogalmazott vádakra, amelyek szerint neki is köze lehetett a kegyelmi-botrányhoz. Mivel az írónő a bejegyzése végén felhívta a figyelmet arra, hogy a szöveg csak változtatás nélkül teljes egészében közölhető, ennek megfelelően mi is így járunk el, a poszt alább olvasható:
„A 444, @telex és egyéb felületek újságírói, és a FB-os konteógyártók figyelmébe: Semmi, de semmi közöm nincs a kegyelmi ügyhöz amibe most már jó ideje igyekeznek belemosni. Arról, hogy Novák Katalin kegyelmet adott Kónya Endrének a sajtóból értesültem. 15 éve elváltam és elköltöztem Zaboláról. A volt férjemnek új családja, nekik saját életük van. Sem a volt férjemmel, sem Kónya Endre édesanyjával, sem Lévai Anikóval sem senki mással nem beszéltem a kegyelmi ügyről, nem tudtam arról, hogy folyamatban van. Az újságírók, akik minden hezitálás nélkül mosnak össze ezzel az üggyel, nyugodtan fel is hívhattak volna, hogy megkérdezzenek, sok közös ismerősünk van - nem lenne nehéz.
A 444 cikkben emlegetett dokumentumfilmet Mikes Johannáról forgattam, Bethlen István miniszterelnök unokahúgáról, Teleki Pál miniszterelnök menyéről, mert rendkívüli élete volt, a többi közt azt lehet megtanulni belőle, hogyan kell kibírni, ha az embert éppen igazságtalanul meghurcolják.
Egyébként sok műsor és dokumentumfilm forgott ezen a helyen, spanyol, angol, román és magyar is - olyan amit nem én forgattam. Sok politikus, osztrák, német, angol stb. járt ott, diplomaták, professzorok, ismert emberek is.
Még egyszer nyomatékosan leszögezem, semmi közöm nincs sem a kegyelmi kérvényhez, sem annak elbírálásához, sem ehhez az egész rémes ügyhöz.
Azért pedig nem fogok elnézést kérni, hogy volt az életemnek egy része, amit egy államosított, kirabolt romos kastély felújításval töltöttem, amit a volt férjem magánvagyonából és nem állami pénzből finanszíroztunk csaknem 20 évvel ezelőtt. A szöveg csak változtatás nélkül teljes egészében közölhető.”
