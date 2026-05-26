Ugron Zsolna: „Semmi közöm nincs a kegyelmi ügyhöz!”

Ugron Zsolna Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében reagált azokra a liberális sajtóorgánumok által megfogalmazott vádakra, amelyek szerint neki is köze lehetett a kegyelmi-botrányhoz. Mivel az írónő a bejegyzése végén felhívta a figyelmet arra, hogy a szöveg csak változtatás nélkül teljes egészében közölhető, ennek megfelelően mi is így járunk el, a poszt alább olvasható:

„A 444, @telex és egyéb felületek újságírói, és a FB-os konteógyártók figyelmébe: Semmi, de semmi közöm nincs a kegyelmi ügyhöz amibe most már jó ideje igyekeznek belemosni. Arról, hogy Novák Katalin kegyelmet adott Kónya Endrének a sajtóból értesültem. 15 éve elváltam és elköltöztem Zaboláról. A volt férjemnek új családja, nekik saját életük van. Sem a volt férjemmel, sem Kónya Endre édesanyjával, sem Lévai Anikóval sem senki mással nem beszéltem a kegyelmi ügyről, nem tudtam arról, hogy folyamatban van. Az újságírók, akik minden hezitálás nélkül mosnak össze ezzel az üggyel, nyugodtan fel is hívhattak volna, hogy megkérdezzenek, sok közös ismerősünk van - nem lenne nehéz.