kegyelmi ügy novák katalin balog zoltán schanda tamás

Balog Zoltán újra megszólalt a kegyelmi üggyel kapcsolatban: Nem volt kormányzati kérés

2026. május 23. 22:55

A református püspök határozott kijelentést tett.

Egyetlen kormánytag sem kérte, hogy járjon közben Novák Katalin korábbi köztársasági elnöknél K. Endre ügyében, és sem Orbán Viktor, sem Lévai Anikó nem kérte a közbenjárását – mondta Balog Zoltán református püspök az MTI-nek szombat este telefonon nyilatkozva.

Balog Zoltán megerősítette korábbi állítását, hogy K. Endre felesége kért tőle segítséget.

Megerősítette továbbá Schanda Tamás, Novák Katalin volt köztársasági elnök kabinetfőnöke 24.hu-nak tett nyilatkozatát, mely szerint „nyomatékosan kérte”, hogy K. Endre kapjon kegyelmet.

Valóban beszéltem Schanda Tamással, mert ők nem támogatták a kegyelmet, és rákérdezett, hogy ez miért fontos nekem. Elmondtam, hogy alapvetően igazságtalannak látom, érzem azt, ami történt ezzel az emberrel, és szerintem megérdemel még egy esélyt, ezért javaslom, hogy adjon neki kegyelmet a köztársasági elnök asszony”

– idézte fel Balog Zoltán. Azt is mondta: ebben semmi újdonság nincs, hiszen már korábban elmondta, hogy ő járt közben Novák Katalinnál K. Endre ügyében. Balog Zoltán úgy látja, hogy a „politikai propaganda” most el akar jutni oda, hogy valamilyen módon a Fidesz-kormányt, ezen belül Orbán Viktort és családját belekeverje a kegyelmi botrányba. Leszögezte: ennek semmi alapja nincsen.

Nyugodt lelkiismerettel az tudom mondani, hogy nálam megáll a történet” 

– fogalmazott. „A kormányzati befolyásra semmilyen bizonyítékot nem tudnak felmutatni, mert ilyen nincs” – tette hozzá. Saját szerepéről szólva azt mondta: benne van a figyelmetlensége, hogy nem gondolt arra, hogyan hathat egy ilyen hír az áldozatokra, de jó lelkiismerettel tudta képviselni, hogy K. Endrének valamifajta esély jár, mert alapvetően igazságtalan, ami vele történt. 

Balog Zoltán azt is mondta: két éve folyamatos önvizsgálatban van, hogy megértse a szerepét, és hogy mi a politikai magyarázaton túli tanulsága ennek a történetnek.

K. Endrét, a bicskei gyermekotthon korábbi igazgatóhelyettesét bűnsegédként elkövetett kényszerítés kísérlete miatt 2021 júliusában jogerősen 3 év 4 hónap letöltendő szabadságvesztésre ítélték, mert segédkezett az igazgató pedofil bűncselekményeinek eltussolásában azzal, hogy megpróbálta kényszeríteni a bántalmazott kiskorú áldozatokat terhelő vallomásaik visszavonására. Novák Katalin akkori köztársasági elnök 2023 áprilisában kegyelmet adott K. Endrének.

revanced
•••
2026. május 24. 00:26 Szerkesztve
Vajon poligráfiás vizsgálat mellett is el meri mesélni az álszent mocsok ezt a történetet?
revanced
•••
2026. május 24. 00:21 Szerkesztve
Eddig mi a ferde frászért kellett ezt titkolni, ha valóban így történt? Ha annak idején eldalolta volna ugyanezt, talán kisebbet bukik a Fidesz. Ezért köszönet jár Balognak, jól szétcseszte az amúgy is végtelenül korrupt msffiakormányt. Hip-hip hurrá!
sziszi-994
2026. május 24. 00:19
Az igazsag :1. KE megkapta bunteteset az "orbani igazsagszolgaltatas" dontese szerint 2. KE leulte bunteteset egy par nap kivetelevel 3. KE nem ismerte el a bunosseget 4. KE bunenel sokkal nagyobb bunokert is kaptak kegyelmet 5. KE ugye csakis a politikai hiszteria miatt valt orszagos uggye - a rengeteg hazugsag mellett a pedofidesz szlogen jol eladhato volt a mai napig 6. a pedofidesz ellen nem volt hogy vedekezni - ha nem mond le Novak Katalin akkor most a Fidesz veresegeert ot karhoztatnank . 7. Novak Katalin csak annyiban hibazott , hogy nem merte fel kegyelmi ugy polikai felhsznalhatosagat 8. A valasztasi vereseget korantsem a kegyelmi ugy jogi tartalma iranti felhaborodas inditotta el -a valasztasi vereseg egy profi nyugati "mestermunka" volt , igaz csak harmadik nekifutasra - meg tul is teljesitettek
21ezerft
2026. május 24. 00:13
Te rakász szar, inkább kushadnál valahol.
