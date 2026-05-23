Itt válik élővé a nemzet egysége – Csíksomlyóból üzent az államfő (VIDEÓ)

Sulyok Tamás szerint minden magyar számára különleges üzenettel bír a csíksomlyói búcsú.
Harmadik alkalommal vett részt a csíksomlyói búcsún Sulyok Tamás köztársasági elnök. A magyar államfő Facebook-videójában a nemzeti egységről szóló üzenettel fordult a résztvevőkhöz. A köztársasági elnök hangsúlyozta a zarándoklat különleges jelentőségét:
Közztársasági elnökként harmadszorra vagyok itt Csíksomlyón. Azt gondolom, hogy ez minden magyar számára, minden keresztény ember számára egy különleges pillanat.”
Sulyok Tamás rámutatott a helyszínen összegyűlt tömeg erejére és egységére: „Az a sok százezer ember, aki itt van, azt lehet látni, hogy egy akaraton vannak, s egy véleményen vannak most. És ez egy különleges pillanat, azt gondolom, hogy minden magyar ember számára.”
Az államfő emlékeztetett alkotmányos szerepére is, miszerint feladata a nemzet egységének kifejezése. Mint mondta, ezt a küldetést Csíksomlyón különösen erősen érezte: „Nekem, akinek az az alkotmányos feladatom, hogy a nemzet egységét fejezzem ki, és nekem ez köztársasági elnökként is egy nagy öröm, és magánemberként is egy nagy öröm.”
A videó végén Sulyok Tamás köszönetet mondott a Jóistennek, hogy idén is el tudott jönni a búcsúra, és háláját fejezte ki mindazoknak, akik részt vettek a nagyszabású eseményen: „Úgyhogy hálás vagyok a Jóistennek, hogy el tudtam jönni ma is. Köszönöm mindenkinek, aki itt volt”.
Nyitókép forrása: Sulyok Tamás Facebook-oldala
