sulyok tamás csíksomlyó államfő

Itt válik élővé a nemzet egysége – Csíksomlyóból üzent az államfő (VIDEÓ)

2026. május 23. 21:10

Sulyok Tamás szerint minden magyar számára különleges üzenettel bír a csíksomlyói búcsú.

Harmadik alkalommal vett részt a csíksomlyói búcsún Sulyok Tamás köztársasági elnök. A magyar államfő Facebook-videójában a nemzeti egységről szóló üzenettel fordult a résztvevőkhöz. A köztársasági elnök hangsúlyozta a zarándoklat különleges jelentőségét: 

Közztársasági elnökként harmadszorra vagyok itt Csíksomlyón. Azt gondolom, hogy ez minden magyar számára, minden keresztény ember számára egy különleges pillanat.”

Sulyok Tamás rámutatott a helyszínen összegyűlt tömeg erejére és egységére: „Az a sok százezer ember, aki itt van, azt lehet látni, hogy egy akaraton vannak, s egy véleményen vannak most. És ez egy különleges pillanat, azt gondolom, hogy minden magyar ember számára.” 

Az államfő emlékeztetett alkotmányos szerepére is, miszerint feladata a nemzet egységének kifejezése. Mint mondta, ezt a küldetést Csíksomlyón különösen erősen érezte: „Nekem, akinek az az alkotmányos feladatom, hogy a nemzet egységét fejezzem ki, és nekem ez köztársasági elnökként is egy nagy öröm, és magánemberként is egy nagy öröm.”  

A videó végén Sulyok Tamás köszönetet mondott a Jóistennek, hogy idén is el tudott jönni a búcsúra, és háláját fejezte ki mindazoknak, akik részt vettek a nagyszabású eseményen: „Úgyhogy hálás vagyok a Jóistennek, hogy el tudtam jönni ma is. Köszönöm mindenkinek, aki itt volt”.

Nyitókép forrása: Sulyok Tamás Facebook-oldala

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
cirmos-3
2026. május 23. 22:15
onnan egyből mehettek simionnal lehugyozni az úz-völgyi temetőt, patrióták!
glensi
2026. május 23. 22:06
Nagy tapsot kapott, amikor bejelentették hogy itt van.
szendreila-4
2026. május 23. 21:50
Minden tisztelet a magyarok elnökének.
néhai Ch.Pilot
2026. május 23. 21:37
Na jó, de mit nyilatkozott Csíksomlyóról a Korcs (Peter Madzsjar) a Helytartó Tanács elnöke (Magyarországon ugyanis nincs kormány, a kormányzás Brüsszelből történik)? Ne mondjátok hogy ott se volt?! :-D
