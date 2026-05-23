Itt válik élővé a nemzet egysége – Csíksomlyóból üzent az államfő (VIDEÓ)

Harmadik alkalommal vett részt a csíksomlyói búcsún Sulyok Tamás köztársasági elnök. A magyar államfő Facebook-videójában a nemzeti egységről szóló üzenettel fordult a résztvevőkhöz. A köztársasági elnök hangsúlyozta a zarándoklat különleges jelentőségét:

Közztársasági elnökként harmadszorra vagyok itt Csíksomlyón. Azt gondolom, hogy ez minden magyar számára, minden keresztény ember számára egy különleges pillanat.”

Sulyok Tamás rámutatott a helyszínen összegyűlt tömeg erejére és egységére: „Az a sok százezer ember, aki itt van, azt lehet látni, hogy egy akaraton vannak, s egy véleményen vannak most. És ez egy különleges pillanat, azt gondolom, hogy minden magyar ember számára.”